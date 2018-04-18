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    Павлюченко: «Чемпионство «Спартака»? Шансов практически нет»

    Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о шансах москвичей на победу в чемпионате России.

    – В чемпионате у «Спартака» шансов на золото уже нет?

    – Если так смотреть, то их практически нет. Хотя, какая-то надежда все-таки остается. Никто не знает, что произойдет с «Локомотивом» в последних играх. Думаю, железнодорожники вряд ли упустят чемпионство, но все может произойти. «Спартак» в любом случае будет биться до последнего. Кто виноват? Сами виноваты. Проиграли «Уралу».

    – Что не сложилось в этом матче?

    – Трудно сказать – я не в команде и не знаю, какой там микроклимат. Но если клуб борется за чемпионство, он обязан обыгрывать такую команду, как «Урал». Но повторю – все может произойти с «Локомотивом».

    Павлюченко посетил музей «Спартака» и присутствует на игре с «Тосно»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.04.2018 20:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +691

      retiremen 18 апреля 2018, 22:28

      Да прекратите вы. Локо вон с Ахматом ничейку скатал. Там 6 очек разрыва осталось . А календарь сложнее чем у Спартака. Еще все впереди...
      Да и Спартак кубок упустил. В общем садимся по удобнее и смотрим.

      3
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      ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > 18 апреля 2018, 22:45

      Шанс появился реальный.

      -1
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      Рейтинг: +239

      Михас007 18 апреля 2018, 21:37

      конечно

      0
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      Рейтинг: +217

      Salamоn 18 апреля 2018, 20:58

      Да уж,сами учудили

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