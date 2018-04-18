Павлюченко: «Чемпионство «Спартака»? Шансов практически нет»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о шансах москвичей на победу в чемпионате России.

– В чемпионате у «Спартака» шансов на золото уже нет?

– Если так смотреть, то их практически нет. Хотя, какая-то надежда все-таки остается. Никто не знает, что произойдет с «Локомотивом» в последних играх. Думаю, железнодорожники вряд ли упустят чемпионство, но все может произойти. «Спартак» в любом случае будет биться до последнего. Кто виноват? Сами виноваты. Проиграли «Уралу».

– Что не сложилось в этом матче?

– Трудно сказать – я не в команде и не знаю, какой там микроклимат. Но если клуб борется за чемпионство, он обязан обыгрывать такую команду, как «Урал». Но повторю – все может произойти с «Локомотивом».

Павлюченко посетил музей «Спартака» и присутствует на игре с «Тосно»