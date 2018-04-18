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  • Павлюченко: «Чемпионство «Спартака»? Шансов практически нет»

Павлюченко: «Чемпионство «Спартака»? Шансов практически нет»

18 апреля 2018, 20:03
4

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о шансах москвичей на победу в чемпионате России.

– В чемпионате у «Спартака» шансов на золото уже нет?

– Если так смотреть, то их практически нет. Хотя, какая-то надежда все-таки остается. Никто не знает, что произойдет с «Локомотивом» в последних играх. Думаю, железнодорожники вряд ли упустят чемпионство, но все может произойти. «Спартак» в любом случае будет биться до последнего. Кто виноват? Сами виноваты. Проиграли «Уралу».

– Что не сложилось в этом матче?

– Трудно сказать – я не в команде и не знаю, какой там микроклимат. Но если клуб борется за чемпионство, он обязан обыгрывать такую команду, как «Урал». Но повторю – все может произойти с «Локомотивом».

Павлюченко посетил музей «Спартака» и присутствует на игре с «Тосно»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Павлюченко Роман
Комментарии (4)
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Salamоn
1524074321
Да уж,сами учудили
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Михас007
1524076650
конечно
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retiremen
1524079697
Да прекратите вы. Локо вон с Ахматом ничейку скатал. Там 6 очек разрыва осталось . А календарь сложнее чем у Спартака. Еще все впереди... Да и Спартак кубок упустил. В общем садимся по удобнее и смотрим.
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