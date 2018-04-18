Черчесов: «На ЧМ-2018 сборная России попробует составить конкуренцию Германии»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что очень рад возглавлять национальную команду на домашнем чемпионате мира. Специалист подчеркнул, что на турнире россияне постараются составить конкуренцию Германии.

Напомним, что немцы являются действующими победителями ЧМ.

«Уже не раз говорил, что считаю себя привилегированным тренером за доверие команды на домашнем ЧМ. Это ответственность и радость. Главное, чтобы ответственность не задавила. Для результата нужно соответствующее настроение. Я и от игроков требую не отвлекаться на ненужные вещи. Мы ждем ЧМ-2018, ждем Германию и моего друга Йоахима Лева. Все говорят, что в футбол играют все, но побеждают немцы. В этот раз мы попробуем составить конкуренцию.

Поражения от Франции и Бразилии? Еще были матчи с Аргентиной и Испанией. Германию бы еще в этот список – и кто-то из будущих чемпионов мира точно есть в этом списке. Нам было важно встретиться с лучшими, чтобы проверить себя. Против слабых соперников ты не знаешь своего уровня. Будь судьи получше, Аргентине не проиграли бы. Кстати, Германия тоже проиграла бразильцам весной.

Судя по истории нашего футбола, на результаты не влияет количество игроков в европейских чемпионатах. Для меня разницы нет, где игрока смотреть: 2 часа лететь и в Краснодар, и в Мюнхен. Я бы, может, даже лучше в Мюнхен слетал смотреть игрока в полуфинале Лиги чемпионов с «Реалом». Если после ЧМ-2018 кто-то из наших ребят переедет в Европу, буду только рад.

Кого из игроков сборной Германии я бы взял в Россию, если бы мог? Ну вот слово «если» сразу подразумевает сомнения разные. В моем лексиконе слова «если» нет. Мне игроков Германии не предлагают, поэтому я о них не думаю. У меня есть футболисты со своими плюсами и минусами. Я горжусь их тренировать и делать сильнее. У Лева свои футболисты, у меня – свои», – сказал Черчесов.