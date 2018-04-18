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  • Черчесов: «На ЧМ-2018 сборная России попробует составить конкуренцию Германии»

Черчесов: «На ЧМ-2018 сборная России попробует составить конкуренцию Германии»

18 апреля 2018, 00:06
45

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что очень рад возглавлять национальную команду на домашнем чемпионате мира. Специалист подчеркнул, что на турнире россияне постараются составить конкуренцию Германии.

Напомним, что немцы являются действующими победителями ЧМ.

«Уже не раз говорил, что считаю себя привилегированным тренером за доверие команды на домашнем ЧМ. Это ответственность и радость. Главное, чтобы ответственность не задавила. Для результата нужно соответствующее настроение. Я и от игроков требую не отвлекаться на ненужные вещи. Мы ждем ЧМ-2018, ждем Германию и моего друга Йоахима Лева. Все говорят, что в футбол играют все, но побеждают немцы. В этот раз мы попробуем составить конкуренцию.

Поражения от Франции и Бразилии? Еще были матчи с Аргентиной и Испанией. Германию бы еще в этот список – и кто-то из будущих чемпионов мира точно есть в этом списке. Нам было важно встретиться с лучшими, чтобы проверить себя. Против слабых соперников ты не знаешь своего уровня. Будь судьи получше, Аргентине не проиграли бы. Кстати, Германия тоже проиграла бразильцам весной.

Судя по истории нашего футбола, на результаты не влияет количество игроков в европейских чемпионатах. Для меня разницы нет, где игрока смотреть: 2 часа лететь и в Краснодар, и в Мюнхен. Я бы, может, даже лучше в Мюнхен слетал смотреть игрока в полуфинале Лиги чемпионов с «Реалом». Если после ЧМ-2018 кто-то из наших ребят переедет в Европу, буду только рад.

Кого из игроков сборной Германии я бы взял в Россию, если бы мог? Ну вот слово «если» сразу подразумевает сомнения разные. В моем лексиконе слова «если» нет. Мне игроков Германии не предлагают, поэтому я о них не думаю. У меня есть футболисты со своими плюсами и минусами. Я горжусь их тренировать и делать сильнее. У Лева свои футболисты, у меня – свои», – сказал Черчесов.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Германия Черчесов Станислав
Комментарии (45)
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Федя Кабак
1523999351
**** что он несёт...уважаемые руководители РФС очнитесь. Увольте и успокойте его!
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VikNMar
1523999363
Дурак думкаю богатеет .....
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Боцман59rus
1523999928
думал с мозгами плохо, но отсутствующий орган, не может заболеть
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mutabor0992
1524001179
Стасик вы что курите???
Ответить
multiscan
1524001549
Бедная Германия! Этож насколько ей надо будет плохо выступить, чтобы наша сбродная ей смогла конкуренцию составить?
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VVM1964
1524001915
Подобный бред даже комментировать нет желания .
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Spartanez 300
1524010216
И такой бредонос у нас главный тренер , с этим тренером позор на домашнем чемпионате нам обеспечен . Те чиновники кто определил Черчесова на этот пост - ИДИОТЫ ввергающие наш футбол еще в больший хаос . Я думаю что мы не конкуренты и второму составу сборной Германии , довели российский футбол до отстойного состояния .
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almanev
1524028982
Какая Германия, тут бы не обосраться с Египтом и Саудовской Аравией...
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zigbert
1524030846
Нам со вторым составом Германии трудно конкурировать.О чем уж тут говорить.
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OfaZavr
1524041468
нашим соперникам по группе сначала попробуйте составить конкуренцию, а то болтать каждый мастак.
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