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    Черчесов: «На ЧМ-2018 сборная России попробует составить конкуренцию Германии»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что очень рад возглавлять национальную команду на домашнем чемпионате мира. Специалист подчеркнул, что на турнире россияне постараются составить конкуренцию Германии.

    Напомним, что немцы являются действующими победителями ЧМ.

    «Уже не раз говорил, что считаю себя привилегированным тренером за доверие команды на домашнем ЧМ. Это ответственность и радость. Главное, чтобы ответственность не задавила. Для результата нужно соответствующее настроение. Я и от игроков требую не отвлекаться на ненужные вещи. Мы ждем ЧМ-2018, ждем Германию и моего друга Йоахима Лева. Все говорят, что в футбол играют все, но побеждают немцы. В этот раз мы попробуем составить конкуренцию.

    Поражения от Франции и Бразилии? Еще были матчи с Аргентиной и Испанией. Германию бы еще в этот список – и кто-то из будущих чемпионов мира точно есть в этом списке. Нам было важно встретиться с лучшими, чтобы проверить себя. Против слабых соперников ты не знаешь своего уровня. Будь судьи получше, Аргентине не проиграли бы. Кстати, Германия тоже проиграла бразильцам весной.

    Судя по истории нашего футбола, на результаты не влияет количество игроков в европейских чемпионатах. Для меня разницы нет, где игрока смотреть: 2 часа лететь и в Краснодар, и в Мюнхен. Я бы, может, даже лучше в Мюнхен слетал смотреть игрока в полуфинале Лиги чемпионов с «Реалом». Если после ЧМ-2018 кто-то из наших ребят переедет в Европу, буду только рад.

    Кого из игроков сборной Германии я бы взял в Россию, если бы мог? Ну вот слово «если» сразу подразумевает сомнения разные. В моем лексиконе слова «если» нет. Мне игроков Германии не предлагают, поэтому я о них не думаю. У меня есть футболисты со своими плюсами и минусами. Я горжусь их тренировать и делать сильнее. У Лева свои футболисты, у меня – свои», – сказал Черчесов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.04.2018 00:06
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 18 апреля 2018, 20:43

      Нас ждёт великолепная игра нашей сборной- говорят все наши спортивные чиновники.А вот думают о противоположном!

      1
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 18 апреля 2018, 18:28

      Такой бред несёт! То говорит мы станем чемпионами, то составим конкуренцию Германии. Мы можем стать чемпионами в 2-х случиях.
      1) К нам на ЧМ ни кто не приедет и мы автоматически чемпионы.
      2)Если все сборные кроме нашей попадутся на допинге.
      Но это из области фантастики. Такого ни когда не случится. Увы(( А Черчесов явно что-то дунул и его ни как не отпустит.

      2
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      Рейтинг: +52

      Сарик 18 апреля 2018, 16:23

      Точно пьет или что то принимает, но такое сморозил , прям слов нет)

      1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 18 апреля 2018, 12:00

      Черчесу Осетинскому.
      Чё пил,чем закусывал?
      /////////////////////////////////////////////////////
      Фрагмент из хф Операция Ы и др...
      ,,.......мы вас вылечим,алкоголики - это наш профиль,, )))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 апреля 2018, 11:51

      нашим соперникам по группе сначала попробуйте составить конкуренцию, а то болтать каждый мастак.

      4
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 18 апреля 2018, 11:24

      что он принимает... так может говорить только недалекий или неадекват...

      1
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 18 апреля 2018, 11:11

      На бзду берет колбасников.

      2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 18 апреля 2018, 10:13

      С температурой небось говорил.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > ItalianFootball 18 апреля 2018, 18:30

      ) с градусом

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 18 апреля 2018, 10:09

      Бразильцам , Французам в товарняках не получилось, с португальцами на КК тоже......Черчесову остаётся пробовать конкурировать на ЧМ с Германией , но для этого нужно выйти в 1/4, как минимум.Видимо в Уругвае С.Аравии и Египте он конкурентов не видит. Ну и понесло Стасика. Кто -нибудь гл.тренеров на наркоту проверяет?????

      2
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 18 апреля 2018, 10:07

      Глядя на игру Рональдо почему-то не думаю о том, что он ********. А вот глядя на игру нашей сборной почему-то думаю.

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