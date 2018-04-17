Эмери: «Партнерство Неймар – «ПСЖ» продолжится и дальше»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери заявил, что нападающий Неймар продолжит выступать за парижскую команду в следующем сезоне.

Ранее СМИ сообщили, что бразилец может перебраться в «Реал» или «Манчестер Юнайтед» по завершении нынешнего сезона.

«В следующем сезоне я вижу его в Париже. Партнерство Неймар – «ПСЖ» будет продолжаться.

Он счастлив здесь. Это нормально, что им интересуются другие команды.

Я разговаривал с Неймаром две или три недели назад. Футболисты общаются между собой и имеют прямую связь с клубом. Для разговора с ними есть особенные моменты. Игрок восстанавливается и может сыграть до конца сезона», – сказал Эмери.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» прошлым летом за 222 миллиона евро, заключив контракт до 2022 года.