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    Эмери: «Партнерство Неймар – «ПСЖ» продолжится и дальше»

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери заявил, что нападающий Неймар продолжит выступать за парижскую команду в следующем сезоне.

    Ранее СМИ сообщили, что бразилец может перебраться в «Реал» или «Манчестер Юнайтед» по завершении нынешнего сезона.

    «В следующем сезоне я вижу его в Париже. Партнерство Неймар – «ПСЖ» будет продолжаться.

    Он счастлив здесь. Это нормально, что им интересуются другие команды.

    Я разговаривал с Неймаром две или три недели назад. Футболисты общаются между собой и имеют прямую связь с клубом. Для разговора с ними есть особенные моменты. Игрок восстанавливается и может сыграть до конца сезона», – сказал Эмери.

    Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» прошлым летом за 222 миллиона евро, заключив контракт до 2022 года.

    Источник: Goal.com

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    17.04.2018 17:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 17 апреля 2018, 21:42

      Врятли Эмери до работает до слудующего сезона....

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      Рейтинг: +1591

      koli4ka 17 апреля 2018, 18:41

      ну. это наверное не вам решать товарисч,унай и унари...

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