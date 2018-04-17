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    Самедов: «Спартаку» повезло с сеткой в Кубке России? Если все фавориты вылетели, то это их проблемы»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился ожиданиями от полуфинала Кубка России с «Тосно». Футболист отметил, что красно-белых ждет непростой матч. По словам хавбека, шансы команд на выход в финал равны.

    – Путь «Спартака» к полуфиналу был непростым?

    – Знаете, если кто-то говорит про сетку: вот, все фавориты вылетели – то это исключительно проблемы этих фаворитов. Значит, те команды, которые остались в турнире, больше этого заслуживают. Все четыре полуфиналиста – это те клубы, которые мечтают попасть в финал. Путь к нему очень сложный. Четыре матча, которые ты должен выиграть: здесь либо победа – либо ждешь следующего года.

    – Второй раз за короткий период «Спартаку» предстоит сыграть дома с «Тосно». В полуфинале Кубка будет сложнее или легче, чем в чемпионате?

    – «Тосно» сейчас показывает хороший футбол. Команда выглядела достойно и в матче с нами, и вообще в чемпионате, кажется, игроки «Тосно» поймали свой ритм. К тому же не забывайте, что это Кубок России. Полуфинал. Соперник приедет биться, отдаст все силы. Будет очень тяжелый матч. Надеемся, родные стены нам помогут. Ждем болельщиков. Хотелось бы, чтобы поклонники пришли нас поддержать. Тем более что игра состоится 18 апреля – в день рождения клуба.

    – 18 апреля для вас вообще особенная дата. В 2004 году в этот день вы сделали хет-трик...

    – Да, забил три гола «Амкару». «Спартак» одержал крупную победу. Я испытал массу положительных эмоций. Это мой единственный хет-трик в карьере. И сейчас приятно вспомнить. Действительно удачный был день.

    – Неплохо было бы повторить.

    – Главное, в матче с «Тосно» играть с полной самоотдачей. Тренерский штаб нам покажет и расскажет, какие ошибки мы совершили в предыдущей игре, как лучше действовать теперь.

    Думаю, будет другая история. В чемпионате «Тосно» бьется за выживание, а «Спартак» – за чемпионство. И тем не менее игра с этим соперником показала, что везде тонкая грань. Очки нужны всем, и все за них борются. Что касается кубка, то и мы, и «Тосно» хотим в финал. Шансы – 50 на 50. Для «Спартака» сейчас все в целом складывается удачно. Нужно не останавливаться.

    Матч «Спартак» – «Тосно» состоится в среду, 18 апреля, и начнется в 18:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Спартак»

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    17.04.2018 12:36
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1297

      compka 18 апреля 2018, 21:22

      Ну и что?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 апреля 2018, 05:39

      Матч сУралом оказался ушатом холодной воды.Сегодня парни должны собраться и показать всей стране, что ошибки бывают у всех, но это скорее исключение из правил.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +451

      frizom 17 апреля 2018, 20:48

      Уверен завтра ребята выйдут заряженными на борьбу! Очень нужна эта победа

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 17 апреля 2018, 18:34

      Надеюсь уральского разгильдяйства больше не увидим.

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 апреля 2018, 18:24

      вы уж постарайтесь, нельзя допускать игры как с Уралом, кубок брать должны по любому и выложиться без остатка.

      5
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      Рейтинг: -25

      awko23 17 апреля 2018, 15:50

      Саня, на сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 апреля 2018, 14:34

      ПОбедит сильнейший.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100710

      zigbert 17 апреля 2018, 13:45

      Спартаку нужно отнестись к этой игре с полной ответственностью.Проходного матча не будет.

      7
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 17 апреля 2018, 12:50

      Спартак в этом кубке сам себя невольно загнал в ловушку - выиграют, скажут - молодцы, но ваши соперники уровня ФНЛ, а проиграют -потанцуют на костях и припомнят, что соперники все из той же лиги, которая рангом пониже... а я в ответ всем злопыхателям, болеющих за клубы, выбывшие из турнира, из-за его "ненужности" и ждущих осечки спартака, позволю себе ответить словами Андрея Сергеевича -это ваши проблемы"""

      2
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