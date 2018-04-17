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  • Самедов: «Спартаку» повезло с сеткой в Кубке России? Если все фавориты вылетели, то это их проблемы»

Самедов: «Спартаку» повезло с сеткой в Кубке России? Если все фавориты вылетели, то это их проблемы»

17 апреля 2018, 12:36
10

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился ожиданиями от полуфинала Кубка России с «Тосно». Футболист отметил, что красно-белых ждет непростой матч. По словам хавбека, шансы команд на выход в финал равны.

– Путь «Спартака» к полуфиналу был непростым?

– Знаете, если кто-то говорит про сетку: вот, все фавориты вылетели – то это исключительно проблемы этих фаворитов. Значит, те команды, которые остались в турнире, больше этого заслуживают. Все четыре полуфиналиста – это те клубы, которые мечтают попасть в финал. Путь к нему очень сложный. Четыре матча, которые ты должен выиграть: здесь либо победа – либо ждешь следующего года.

– Второй раз за короткий период «Спартаку» предстоит сыграть дома с «Тосно». В полуфинале Кубка будет сложнее или легче, чем в чемпионате?

– «Тосно» сейчас показывает хороший футбол. Команда выглядела достойно и в матче с нами, и вообще в чемпионате, кажется, игроки «Тосно» поймали свой ритм. К тому же не забывайте, что это Кубок России. Полуфинал. Соперник приедет биться, отдаст все силы. Будет очень тяжелый матч. Надеемся, родные стены нам помогут. Ждем болельщиков. Хотелось бы, чтобы поклонники пришли нас поддержать. Тем более что игра состоится 18 апреля – в день рождения клуба.

– 18 апреля для вас вообще особенная дата. В 2004 году в этот день вы сделали хет-трик...

– Да, забил три гола «Амкару». «Спартак» одержал крупную победу. Я испытал массу положительных эмоций. Это мой единственный хет-трик в карьере. И сейчас приятно вспомнить. Действительно удачный был день.

– Неплохо было бы повторить.

– Главное, в матче с «Тосно» играть с полной самоотдачей. Тренерский штаб нам покажет и расскажет, какие ошибки мы совершили в предыдущей игре, как лучше действовать теперь.

Думаю, будет другая история. В чемпионате «Тосно» бьется за выживание, а «Спартак» – за чемпионство. И тем не менее игра с этим соперником показала, что везде тонкая грань. Очки нужны всем, и все за них борются. Что касается кубка, то и мы, и «Тосно» хотим в финал. Шансы – 50 на 50. Для «Спартака» сейчас все в целом складывается удачно. Нужно не останавливаться.

Матч «Спартак» – «Тосно» состоится в среду, 18 апреля, и начнется в 18:30 по московскому времени.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Кубок Спартак Тосно Самедов Александр
Комментарии (10)
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Боцман59rus
1523958600
Спартак в этом кубке сам себя невольно загнал в ловушку - выиграют, скажут - молодцы, но ваши соперники уровня ФНЛ, а проиграют -потанцуют на костях и припомнят, что соперники все из той же лиги, которая рангом пониже... а я в ответ всем злопыхателям, болеющих за клубы, выбывшие из турнира, из-за его "ненужности" и ждущих осечки спартака, позволю себе ответить словами Андрея Сергеевича -это ваши проблемы"""
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zigbert
1523961919
Спартаку нужно отнестись к этой игре с полной ответственностью.Проходного матча не будет.
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Диктор
1523964879
ПОбедит сильнейший.
Ответить
awko23
1523969423
Саня, на сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com
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OfaZavr
1523978667
вы уж постарайтесь, нельзя допускать игры как с Уралом, кубок брать должны по любому и выложиться без остатка.
Ответить
Svoysvoemubrat
1523979244
Надеюсь уральского разгильдяйства больше не увидим.
Ответить
frizom
1523987310
Уверен завтра ребята выйдут заряженными на борьбу! Очень нужна эта победа
Ответить
Мары
1524019158
Матч сУралом оказался ушатом холодной воды.Сегодня парни должны собраться и показать всей стране, что ошибки бывают у всех, но это скорее исключение из правил.
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compka
1524075736
Ну и что?
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