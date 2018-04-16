Колосков: «За расизм на матче Россия – Франция нужно наказать конкретных людей»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение относительно того, что ФИФА начала расследование проявлений расизма во время товарищеского матча между сборными России и Франции (1:3), который состоялся 27 марта в Санкт-Петербурге. Напомним, в течение поединка со стороны российских болельщиков несколько раз раздавались уханья в адрес темнокожих французских игроков.

«Единичным случаем эпизоды с расизмом назвать нельзя, время от времени они у нас происходят. Есть два пути. Первый – разъяснение и работа с публикой, второй – наказание виновных. МВД должно наказать конкретных людей, допустивших подобное в матче Россия – Франция.

Нужно вытравить расизм со стадионов. Должна быть неотвратимость наказания. Главное, чтобы не было санкций в отношении РФС. Как клуб несет ответственность за поведение болельщиков на стадионе, так и федерация. Это четко прописано в регламентах», – сказал Колосков.