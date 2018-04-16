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    Колосков: «За расизм на матче Россия – Франция нужно наказать конкретных людей»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение относительно того, что ФИФА начала расследование проявлений расизма во время товарищеского матча между сборными России и Франции (1:3), который состоялся 27 марта в Санкт-Петербурге. Напомним, в течение поединка со стороны российских болельщиков несколько раз раздавались уханья в адрес темнокожих французских игроков.

    «Единичным случаем эпизоды с расизмом назвать нельзя, время от времени они у нас происходят. Есть два пути. Первый – разъяснение и работа с публикой, второй – наказание виновных. МВД должно наказать конкретных людей, допустивших подобное в матче Россия – Франция.

    Нужно вытравить расизм со стадионов. Должна быть неотвратимость наказания. Главное, чтобы не было санкций в отношении РФС. Как клуб несет ответственность за поведение болельщиков на стадионе, так и федерация. Это четко прописано в регламентах», – сказал Колосков.

    Источник: Р-Спорт

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    16.04.2018 18:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 16 апреля 2018, 18:17

      Французских провокаторов

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