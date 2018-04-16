Ребров: «Спартаку» нельзя искать какие-то оправдания поражению, ссылаться на суеверия»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров отказался искать оправдания поражению своей команды в матче 26-го тура чемпионата России против «Урала».

«Как я понимаю, это не первая игра на «Екатеринбург Арене» – на этом стадионе «Урал» уже играл с «Рубином».

Можно сколько угодно говорить, что нам не повезло играть именно в такой день, искать какие-то оправдания, ссылаться на суеверия. Надо выходить на поле, играть и выигрывать. Нам сегодня это не удалось», – заявил Ребров.

Матч 26-го тура российской Премьер-лиги «Урал» – «Спартак» завершился со счетом 2:1.