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  • Ребров: «Спартаку» нельзя искать какие-то оправдания поражению, ссылаться на суеверия»

Ребров: «Спартаку» нельзя искать какие-то оправдания поражению, ссылаться на суеверия»

16 апреля 2018, 07:54
23

Голкипер «Спартака» Артем Ребров отказался искать оправдания поражению своей команды в матче 26-го тура чемпионата России против «Урала».

«Как я понимаю, это не первая игра на «Екатеринбург Арене» – на этом стадионе «Урал» уже играл с «Рубином».

Можно сколько угодно говорить, что нам не повезло играть именно в такой день, искать какие-то оправдания, ссылаться на суеверия. Надо выходить на поле, играть и выигрывать. Нам сегодня это не удалось», – заявил Ребров.

Матч 26-го тура российской Премьер-лиги «Урал» – «Спартак» завершился со счетом 2:1.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем
Комментарии (23)
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alexivanof197
1523855687
Артем,здесь суеверие только одно-ты плохой талисман для команды
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prezent2017
1523857159
Молчал бы, дырка. Селихов бы не пропустил.
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PavelSKASPB
1523859469
Сдал ты свои позиции Тёма,посиди на банке и подумай над своими ошибками. Кутепова туда же а можно и по дальше. Ханни надо было оставлять на поле на все 90 минут
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Строгино_88
1523859848
Да ладно, Ребров вчера нормально отстоял, защита все привезла. Петкович, Максимович пзд
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mahan
1523860803
Ребров, первый мяч ты был обязан брать, а ты выбежал не понятно куда и зачем. Скорей бы Селехов выздоровел, с ним и защита не нервничает.
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Мары
1523861682
А по мне так Артёму стоит помолчать. Если какое то и суеверие есть, то это сам Артём, который всем своим видом внушает всей команде неуверенность.Как минимум один мяч на его совести.Про такие мячи говорят свой.Так что одного своего Артём точно не взял.
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OfaZavr
1523866442
скажу только одно, надеюсь Селихов будет готов к следующему матчу.
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Полная Канистра
1523866996
это в него мандраж вселился уверенность уже не та в рамке Пора заканчивать с футболом Артём
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Диктор
1523868049
Ребров это ты приносишь неудачу команде-пора бы тебе уже оставить ее,ну чисто по мужски.
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serppion
1523873432
Продул Спартак. Хотелось бы от игроков услышать истинные причины. А выставляют недалекого Артемку. Что он сказал путного? Ничего! Скоро Ребров по пустозвонству сравняется с Дзюбишкой. Еще. Ребров в воротах, как баба на корабле, - одно несчастье. Не фартовый он. Это вроде пробоины в днище. Добра не будет.
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