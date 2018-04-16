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    Ребров: «Спартаку» нельзя искать какие-то оправдания поражению, ссылаться на суеверия»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров отказался искать оправдания поражению своей команды в матче 26-го тура чемпионата России против «Урала».

    «Как я понимаю, это не первая игра на «Екатеринбург Арене» – на этом стадионе «Урал» уже играл с «Рубином».

    Можно сколько угодно говорить, что нам не повезло играть именно в такой день, искать какие-то оправдания, ссылаться на суеверия. Надо выходить на поле, играть и выигрывать. Нам сегодня это не удалось», – заявил Ребров.

    Матч 26-го тура российской Премьер-лиги «Урал» – «Спартак» завершился со счетом 2:1.

    Источник: Известия

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    16.04.2018 07:54
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +100708

      zigbert 17 апреля 2018, 10:14

      Каждый игрок скорей всего знает свои ошибки и пусть эти ошибки больше не повторяются.

      2
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      Рейтинг: +3795

      serppion 16 апреля 2018, 13:10

      Продул Спартак. Хотелось бы от игроков услышать истинные причины. А выставляют недалекого Артемку. Что он сказал путного? Ничего! Скоро Ребров по пустозвонству сравняется с Дзюбишкой.
      Еще. Ребров в воротах, как баба на корабле, - одно несчастье. Не фартовый он. Это вроде пробоины в днище. Добра не будет.

      4
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      Рейтинг: +33444

      oyabun > serppion 16 апреля 2018, 14:13

      Все правильно говоришь. Но, не Максименко же ставить было?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 16 апреля 2018, 11:54

      Конечно нельзя искать, потому что могут найти Артемку. Не, в голах он напрочь не виноват, но это как с Дзюбой и трофеями...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 апреля 2018, 11:40

      Ребров это ты приносишь неудачу команде-пора бы тебе уже оставить ее,ну чисто по мужски.

      6
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 16 апреля 2018, 11:31

      Надеюсь Ребров не считает суеверием то, что команда выглядит неуверенной когда он в составе...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 апреля 2018, 11:23

      это в него мандраж вселился уверенность уже не та в рамке Пора заканчивать с футболом Артём

      5
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 16 апреля 2018, 11:15

      да хрен с ним, главное кубок не просрите

      2
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > piligrim1986 16 апреля 2018, 13:23

      Да и второе место не хотелось бы просрать,,,,а по мне так серебро и поважнее кубка,,,

      3
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > slavutiq70 16 апреля 2018, 14:39

      ну мож ты и прав

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 апреля 2018, 11:14

      скажу только одно, надеюсь Селихов будет готов к следующему матчу.

      11
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > sssrspartak 16 апреля 2018, 11:56

      согласен, нужно дать шанс Максименко, а то с Тосно точно будем опять всю игру мандражировать.

      5
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      Рейтинг: +387

      Vizual 16 апреля 2018, 11:02

      Оправдание это ты,лучше бы молодому дали шанс,хоть опыта набрался а не бла,бла,бла как ****

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 16 апреля 2018, 09:54

      А по мне так Артёму стоит помолчать.
      Если какое то и суеверие есть, то это сам Артём, который всем своим видом внушает всей команде неуверенность.Как минимум один мяч на его совести.Про такие мячи говорят свой.Так что одного своего Артём точно не взял.

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