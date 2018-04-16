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  • Хохлов: «Легкой прогулочки у «Динамо» в Санкт-Петербурге не будет»

Хохлов: «Легкой прогулочки у «Динамо» в Санкт-Петербурге не будет»

16 апреля 2018, 07:29
13

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассчитывает использовать слабые места «Зенита» в очном противостоянии.

«У нас непростая турнирная ситуация и календарь сложный. Но мы готовились к этому календарю, знали, что легко весной не будет. Главное – пережить это поражение от «Локомотива» (0:4), забыть его, отбросить и двигаться дальше.

«Зенит» однозначно будет мотивирован, играя дома и против «Динамо». Легкой прогулочки ни у нас, ни у них не будет. Будет игра от ножа. Но «Зенит» не идеален, есть слабые места, и мы попытаемся этими вещами воспользоваться», – сказал Хохлов в эфире программы «После футбола».

Перенесенный матч 23-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Динамо» состоится 18 апреля в 19:30 по московскому времени.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Хохлов Дмитрий
Комментарии (13)
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alex1951
1523854664
Хохлов! Только без истерики. И все получится. Когда то у Динамо не было проблемных соперников. Так давай,пиши новую историю,поддержим,удачи!
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Kollljan
1523855097
У Зенита есть, значит, слабые места, а у Динамо их нет, что ли?
Ответить
prezent2017
1523857244
Сядут в оборону автобусом как все в Питере.
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пряник929
1523863734
Все нормально, потрепите Зенит перед его выездом в Тулу....
Ответить
alp
1523866065
мотивированными будут только болельщики. Зенит сейчас состоит из футболистов, очень далеких от российского футбола, и им похер, динамо с ними играет или луч-энергия..
Ответить
Zenmaster
1523868069
Сейчас лёгких игр нет -- всем нужны очки !!! Будем посмотреть -- победит , как говорится -- сильнейший !!! Ждём красивую и зрелищную игру !!!
Ответить
vladimir-7
1523868917
В Динамо к Хохлову уже гости из ФНЛ собираются.
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lotsman
1523882242
Ну и для Зенита эта игра будет не простой.
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mamba9090909
1523883169
Естественно. Я думаю, что будет очень интересная игра.
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zigbert
1523948804
Сейчас в каждой игре надо выкладываться.
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