Хохлов: «Легкой прогулочки у «Динамо» в Санкт-Петербурге не будет»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассчитывает использовать слабые места «Зенита» в очном противостоянии.

«У нас непростая турнирная ситуация и календарь сложный. Но мы готовились к этому календарю, знали, что легко весной не будет. Главное – пережить это поражение от «Локомотива» (0:4), забыть его, отбросить и двигаться дальше.

«Зенит» однозначно будет мотивирован, играя дома и против «Динамо». Легкой прогулочки ни у нас, ни у них не будет. Будет игра от ножа. Но «Зенит» не идеален, есть слабые места, и мы попытаемся этими вещами воспользоваться», – сказал Хохлов в эфире программы «После футбола».

Перенесенный матч 23-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Динамо» состоится 18 апреля в 19:30 по московскому времени.