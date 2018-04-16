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    Хохлов: «Легкой прогулочки у «Динамо» в Санкт-Петербурге не будет»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассчитывает использовать слабые места «Зенита» в очном противостоянии.

    «У нас непростая турнирная ситуация и календарь сложный. Но мы готовились к этому календарю, знали, что легко весной не будет. Главное – пережить это поражение от «Локомотива» (0:4), забыть его, отбросить и двигаться дальше.

    «Зенит» однозначно будет мотивирован, играя дома и против «Динамо». Легкой прогулочки ни у нас, ни у них не будет. Будет игра от ножа. Но «Зенит» не идеален, есть слабые места, и мы попытаемся этими вещами воспользоваться», – сказал Хохлов в эфире программы «После футбола».

    Перенесенный матч 23-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Динамо» состоится 18 апреля в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.04.2018 07:29
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100708

      zigbert 17 апреля 2018, 10:06

      Сейчас в каждой игре надо выкладываться.

      1
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      Рейтинг: +6941

      mamba9090909 16 апреля 2018, 15:52

      Естественно. Я думаю, что будет очень интересная игра.

      0
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 16 апреля 2018, 15:37

      Ну и для Зенита эта игра будет не простой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 апреля 2018, 11:55

      В Динамо к Хохлову уже гости из ФНЛ собираются.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 16 апреля 2018, 11:41

      Сейчас лёгких игр нет -- всем нужны очки !!! Будем посмотреть -- победит , как говорится -- сильнейший !!! Ждём красивую и зрелищную игру !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Zenmaster 16 апреля 2018, 12:02

      Будет весело,Динамо само играет и другим даёт)

      0
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      Рейтинг: +11240

      alp 16 апреля 2018, 11:07

      мотивированными будут только болельщики. Зенит сейчас состоит из футболистов, очень далеких от российского футбола, и им похер, динамо с ними играет или луч-энергия..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 16 апреля 2018, 10:28

      Все нормально, потрепите Зенит перед его выездом в Тулу....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 апреля 2018, 08:40

      Сядут в оборону автобусом как все в Питере.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > prezent2017 16 апреля 2018, 10:30

      Ну, о Краснодаре и прочих лидерах таблицы я бы не стал так категорично заявлять...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3957

      Kollljan 16 апреля 2018, 08:04

      У Зенита есть, значит, слабые места, а у Динамо их нет, что ли?

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 16 апреля 2018, 07:57

      Хохлов!
      Только без истерики.
      И все получится.
      Когда то у Динамо не было проблемных соперников.
      Так давай,пиши новую историю,поддержим,удачи!

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