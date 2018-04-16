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    Гончаренко: «ЦСКА нужно место в Лиге чемпионов»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги гостевого матча 26-го тура чемпионата России против «Уфы» (1:1).

    – Мы долгое время проигрывали, затратили много сил и сумели сравнять счет. Когда сравняли, могли даже выиграть. Но ничья – справедливый итог. Наверное, в концовке не хватило энергии, чтобы победить. Но я могу высказать команде только слова благодарности.

    – Каким местом по итогам сезона будете довольны?

    – Пока наша задача оставлять все силы, как в сегодняшнем матче, а там посмотрим. Но понятно, что нам нужно место в Лиге чемпионов.

    На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    16.04.2018 00:06
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 16 апреля 2018, 15:26

      Вам прямая дорого в ФНЛ,а не лигу Чемпионов!!!

      -1
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 16 апреля 2018, 11:35

      А нам нужны вливания в команду. Слышишь, Гинер???? Невозможно одним составом, практически без лавки, выступать во всех турнирах. Надо не только зарабатывать бабки (а ЦСКА в этом году, больше всех заработал в еврокубках) но тратить на игроков. Нужно не только сохранить ведущих, но и купить НОРМАЛЬНЫХ или хоть НОРМАЛЬНОГО напа, надо искать защитников, хотя бы центральных, нужен дублер Игорю (Помазок не в счет). Если этого не сделать, в следующем сезоне, мы будем бороться за 5/6 место, а может и в десятке не удержимся...

      1
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      Рейтинг: -22

      Cobold > Чикомас 16 апреля 2018, 12:00

      Да нет денег. Гинер в долгах. При таком раскладе, удивительно, что ещё за призовые места боремся.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас > Cobold 16 апреля 2018, 12:17

      Нет- пусть продает команду. В свое Время Рыболовлев хотел купить. Не дал, тогда, тот Монако купил..

      2
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 16 апреля 2018, 10:35

      Ну так работай!!! Не х...вничай!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 16 апреля 2018, 09:19

      Для достижения Этой цели все средства хороши. Например: удаление Смолова.Эх, ЦСКА! Соревноваться надо честнее

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > Юрий Б. 16 апреля 2018, 11:27

      Разве Гончаренко показал "горчичник" Смолову? Ты похоже, как Тереза Мэй - доказательств нет, но в "горчичнике" Смолову все-равно виноваты армейцы.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 апреля 2018, 08:41

      Всем нужно. Иди, купи, или бабок нет!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 16 апреля 2018, 05:48

      еврокубки нужны)))

      0
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 16 апреля 2018, 03:22

      Ну а кто же спорит - конечно нужно... Добивайтесь.. Только игрой, а не заклинаниями. Спартачок вон тоже: "мы в гонке, мы в гонке,," , а поезд уже ту-ту..

      2
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 16 апреля 2018, 00:53

      Тренеру нужно готовиться к каждой игре, каждого соперника изучать и готовить команду!!! Гончаренко что то делает это через раз...

      0
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 16 апреля 2018, 00:47

      Какая ЛЧ! Уфу обыграть не могут! А если потеряют ключевых футболистов и усилятся всякими оланарами и витиньями то вообще даже не стоит нос из москвы высовывать!

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Михаил_Боярский 16 апреля 2018, 11:36

      Как Зенит из Питера?

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