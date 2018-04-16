Гончаренко: «ЦСКА нужно место в Лиге чемпионов»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги гостевого матча 26-го тура чемпионата России против «Уфы» (1:1).
– Мы долгое время проигрывали, затратили много сил и сумели сравнять счет. Когда сравняли, могли даже выиграть. Но ничья – справедливый итог. Наверное, в концовке не хватило энергии, чтобы победить. Но я могу высказать команде только слова благодарности.
– Каким местом по итогам сезона будете довольны?
– Пока наша задача оставлять все силы, как в сегодняшнем матче, а там посмотрим. Но понятно, что нам нужно место в Лиге чемпионов.
На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РФПЛ.
Источник: ПФК ЦСКА