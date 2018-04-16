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Гончаренко: «ЦСКА нужно место в Лиге чемпионов»

16 апреля 2018, 00:06
16

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги гостевого матча 26-го тура чемпионата России против «Уфы» (1:1).

– Мы долгое время проигрывали, затратили много сил и сумели сравнять счет. Когда сравняли, могли даже выиграть. Но ничья – справедливый итог. Наверное, в концовке не хватило энергии, чтобы победить. Но я могу высказать команде только слова благодарности.

– Каким местом по итогам сезона будете довольны?

– Пока наша задача оставлять все силы, как в сегодняшнем матче, а там посмотрим. Но понятно, что нам нужно место в Лиге чемпионов.

На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Михаил_Боярский
1523828872
Какая ЛЧ! Уфу обыграть не могут! А если потеряют ключевых футболистов и усилятся всякими оланарами и витиньями то вообще даже не стоит нос из москвы высовывать!
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Nerlinger
1523829209
Тренеру нужно готовиться к каждой игре, каждого соперника изучать и готовить команду!!! Гончаренко что то делает это через раз...
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docndoc
1523838121
Ну а кто же спорит - конечно нужно... Добивайтесь.. Только игрой, а не заклинаниями. Спартачок вон тоже: "мы в гонке, мы в гонке,," , а поезд уже ту-ту..
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pegas1276
1523846919
еврокубки нужны)))
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prezent2017
1523857313
Всем нужно. Иди, купи, или бабок нет!
Ответить
Юрий Б.
1523859574
Для достижения Этой цели все средства хороши. Например: удаление Смолова.Эх, ЦСКА! Соревноваться надо честнее
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Nerlinger
1523864120
Ну так работай!!! Не х...вничай!!!
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Чикомас
1523867733
А нам нужны вливания в команду. Слышишь, Гинер???? Невозможно одним составом, практически без лавки, выступать во всех турнирах. Надо не только зарабатывать бабки (а ЦСКА в этом году, больше всех заработал в еврокубках) но тратить на игроков. Нужно не только сохранить ведущих, но и купить НОРМАЛЬНЫХ или хоть НОРМАЛЬНОГО напа, надо искать защитников, хотя бы центральных, нужен дублер Игорю (Помазок не в счет). Если этого не сделать, в следующем сезоне, мы будем бороться за 5/6 место, а может и в десятке не удержимся...
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Boniel+
1523881602
Вам прямая дорого в ФНЛ,а не лигу Чемпионов!!!
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