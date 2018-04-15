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    Доннарумма сегодня может стать самым молодым игроком Серии А, сыгравшим в 100 матчах чемпионата

    Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может установить рекорд Серии А в матче 32-го тура чемпионата против «Наполи».

    Если Доннарумма появится на поле в этой встрече, то он станет самым молодым игроком, который проводил 100 матчей в Серии А. Сейчас голкиперу 19 лет, один месяц и 21 день. Он обойдет по этому показателю Паоло Мальдини, Роберто Манчини, Франческо Тотти, Сильиво Пиолу и Джанни Риверу.

    Он дебютировал за «Милан» 25 октября 2015 года, тогда ему было 16 лет и примерно восемь месяцев.

    Матч «Милан» – «Наполи» начнется в 16:00 по московскому времени.

    Источник: Football Italia

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    15.04.2018 14:27
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100708

      zigbert 15 апреля 2018, 19:33

      Молодой да ранний.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 15 апреля 2018, 16:25

      Удачи

      1
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