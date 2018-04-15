«Зенит» установил рекорд РФПЛ по средней посещаемости за сезон

«Зенит» установил рекорд чемпионатов России по средней посещаемости.

По результатам 12 домашних матчей этого сезона стадион «Санкт-Петербург» посетило в общей сложности 528 099 человек. Средняя посещаемость составила 44 008 человек. Даже если оставшиеся три домашние игры не посетит ни один болельщик, средняя посещаемость сине-бело-голубых не упадет ниже 35 206 человек.

Предыдущий рекорд – 33 467 человек – установила «Алания» в чемпионском сезоне-1995. Вторым идет «Спартак» – 32 760 человек в сезоне-2016/17, который также стал для красно-белых победным.