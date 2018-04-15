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«Зенит» установил рекорд РФПЛ по средней посещаемости за сезон

15 апреля 2018, 01:00
25

«Зенит» установил рекорд чемпионатов России по средней посещаемости.

По результатам 12 домашних матчей этого сезона стадион «Санкт-Петербург» посетило в общей сложности 528 099 человек. Средняя посещаемость составила 44 008 человек. Даже если оставшиеся три домашние игры не посетит ни один болельщик, средняя посещаемость сине-бело-голубых не упадет ниже 35 206 человек.

Предыдущий рекорд – 33 467 человек – установила «Алания» в чемпионском сезоне-1995. Вторым идет «Спартак» – 32 760 человек в сезоне-2016/17, который также стал для красно-белых победным.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (25)
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garet12222
1523744406
приятно видеть такую посещаемость на наших стадионах. Хороший пример от питерцев.
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ivan1321
1523744938
Говорят рекорд не настоящий !!!!!!!
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GoldPlayFIFARus9
1523746580
Собственно говоря, это всё что надо знать про самый популярный клуб страны. Команда играет в чёрт пойми во что,а на матчах по 40-45 тысяч раз за разом. Народную любовь не продать и не променять. Зенит в сердце,и кровь сине-бело-голубая!
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GoldPlayFIFARus9
1523746698
Собственно говоря, это всё что надо знать про самый популярный клуб страны. Команда играет в чёрт пойми во что,а на матчах по 40-45 тысяч раз за разом. Чемпионат уже 3 года не выигрывает. Народную любовь не продать и не променять. Зенит в сердце,и кровь сине-бело-голубая!
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prezent2017
1523772096
Суперстадион, в красивом месте. Еще бы Зенит реноме поддержал. Выгнать из клуба всех воров и взяточников!
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Garrincha58
1523772209
с такой посещаемостью даже если Газпром уйдет вместе с Миллером Зенит сможет держаться на плаву но билеты придется бесплатно уже не раздавать или повысить цену
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zigbert
1523772444
Похвально для болельщиков Зенита.
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anatolich72
1523773199
Враньё, вчера Орлофф кричал 48000 на стадионе,а люди пришли с футбола и отписались , что и 40000 не набралось.Зачем эти дутые цифры ,чтоб перед кем то отчитаться-отчитывайтесь нам то зачем врать.
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Kollljan
1523773277
Зенит самый популярный клуб России.
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Пестрый
1523774927
За посещаемостью гонятся? создают массовку раздавая бесплатно билеты а тем временем синит опускается все ниже))
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