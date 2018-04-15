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    «Зенит» установил рекорд РФПЛ по средней посещаемости за сезон

    «Зенит» установил рекорд чемпионатов России по средней посещаемости.

    По результатам 12 домашних матчей этого сезона стадион «Санкт-Петербург» посетило в общей сложности 528 099 человек. Средняя посещаемость составила 44 008 человек. Даже если оставшиеся три домашние игры не посетит ни один болельщик, средняя посещаемость сине-бело-голубых не упадет ниже 35 206 человек.

    Предыдущий рекорд – 33 467 человек – установила «Алания» в чемпионском сезоне-1995. Вторым идет «Спартак» – 32 760 человек в сезоне-2016/17, который также стал для красно-белых победным.

    Источник: ФК «Зенит»

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    15.04.2018 01:00
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    Комментарии29
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 15 апреля 2018, 09:48

      За посещаемостью гонятся? создают массовку раздавая бесплатно билеты а тем временем синит опускается все ниже))

      2
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      Рейтинг: +3956

      Kollljan 15 апреля 2018, 09:21

      Зенит самый популярный клуб России.

      0
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 15 апреля 2018, 09:19

      Враньё, вчера Орлофф кричал 48000 на стадионе,а люди пришли с футбола и отписались , что и 40000 не набралось.Зачем эти дутые цифры ,чтоб перед кем то отчитаться-отчитывайтесь нам то зачем врать.

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      Рейтинг: +6310

      порт > anatolich72 15 апреля 2018, 09:35

      Научись правильно писать фамилию человека, который годится по возрасту тебе в продедушки, придурок.

      1
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 > порт 15 апреля 2018, 09:50

      Тебя забыл спросить козлина .Этому прадедушке место в дурдоме. Учи русский язык. П Р А Д Е Д У Ш К А.

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      Рейтинг: +2007

      DMитрий > anatolich72 15 апреля 2018, 12:08

      А ты поменьше слушай кого не надо , да побольше смотри! тогда может в глаза не нассано будет! На стадионе объявили 38000 чел. Сам-то наверное на кёрлинг ходишь!!!?

      1
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      ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 > DMитрий 15 апреля 2018, 13:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Дебил, вся страна видит как зеньку тащат ,только вытащить никак не могут.

      -4
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > anatolich72 15 апреля 2018, 14:01

      Не ври,вчера была объявлена цифра на стадионе 38 тысяч,её в эфире и озвучили,а про 48 тысяч речь шла про матч с Краснодаром,и сказал это не Орлов,а Павел Богданов. Такого мерзкого лжеца давно не встречал.
      P.S.: Посещаемость считается по электронным показателям,приложил билет в считывающему прибору, засчитался +1 билет, никто цифры в ручную или "на глазок" не подсчитывает

      1
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 > GoldPlayFIFARus9 15 апреля 2018, 15:03

      Охотно верю импортной электронике в умных руках.

      -1
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      Рейтинг: +100707

      zigbert 15 апреля 2018, 09:07

      Похвально для болельщиков Зенита.

      4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 апреля 2018, 09:03

      с такой посещаемостью даже если Газпром уйдет вместе с Миллером Зенит сможет держаться на плаву но билеты придется бесплатно уже не раздавать или повысить цену

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 апреля 2018, 09:01

      Суперстадион, в красивом месте. Еще бы Зенит реноме поддержал. Выгнать из клуба всех воров и взяточников!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 15 апреля 2018, 01:58

      Собственно говоря, это всё что надо знать про самый популярный клуб страны. Команда играет в чёрт пойми во что,а на матчах по 40-45 тысяч раз за разом. Чемпионат уже 3 года не выигрывает. Народную любовь не продать и не променять. Зенит в сердце,и кровь сине-бело-голубая!

      4
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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус > GoldPlayFIFARus9 15 апреля 2018, 08:26

      питер это не вся страна .

      -1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > спартач 23рус 15 апреля 2018, 09:03

      Зато Морква - вся Рашка. Кони да свини!

      -1
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 > GoldPlayFIFARus9 15 апреля 2018, 09:22

      Самый популярный? КТО сказал? Питерский ВЦИОМ.

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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > anatolich72 15 апреля 2018, 13:53

      ВЦИОМ российский,если что. А вот тебе ещё несколько доводов
      1) Зенит самый посещаемый клуб чемпионата,что на 14 тысяч больше,чем у команды, которая идёт на 2-м месте
      2) Зенит больше всех собрал зрителей и на выездных играх(сайты типа чемпионат.ком тебе в помощь).
      3) Социальные опросы,как наших исследовательских агентств,так и ИНОСТРАНЫХ,таких как Nielsen и Repucom,так же можешь зайти на тот же чемпионат.ком и посмотреть там опрос,где сравнивают Зенит и Спартак.
      За Зенит 3600 голосов(72%),а за Спартак 1400(28%)
      4) Количество подписчиков в социальных сетях. Можешь брать любую. На ютубе к примеру у Зенита 266 тысяч,у нашего чемпиона лишь 175к.
      5) Зенит самый прибыльный клуб ЕВРОПЫ !!! Около 80млн чистой прибыли за сезон.
      А это значит,что у Зенита большие рейтинги ТВ трансляций,доходов по количеству проданной клубной атрибутики, прибыли в Еврокубках и продажи билетов.
      Чувак,это называется факты,попробуй опровергни. Ну или можешь просто в интернете ввести: "Зенит самый прибыльный клуб в Европе"

      0
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 > GoldPlayFIFARus9 15 апреля 2018, 13:58

      Убери газпром и царствующую верхушку цифры сразу изменятся что вы как дети.

      0
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 15 апреля 2018, 01:56

      Собственно говоря, это всё что надо знать про самый популярный клуб страны. Команда играет в чёрт пойми во что,а на матчах по 40-45 тысяч раз за разом. Народную любовь не продать и не променять. Зенит в сердце,и кровь сине-бело-голубая!

      -1
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      Рейтинг: +119

      ivan1321 15 апреля 2018, 01:28

      Говорят рекорд не настоящий !!!!!!!

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      Рейтинг: +2007

      DMитрий > ivan1321 15 апреля 2018, 01:48

      Так, на всяк случай, абонементов на Петровский раньше продавали 15-17 000 шт. остальное по билетам, на этот сезон ситуация не изменилась. Получается порядка 25000 - 40000 школьников на футбол приходят!!!? Приезжай Дорогой в Питер и посмотри на стадион во время матча и я думаю вопросы отпадут сами собой

      5
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      Рейтинг: +119

      ivan1321 > DMитрий 15 апреля 2018, 03:58

      население Питера 5млн человек один Зенит там (Динамо если считать можно)
      Население Москвы 12млн , но тут Спартак цска Локомотив Динамо и еще Тарпедо
      На Зенит людей заставляют идти и это факт , тут такого нет
      просто там нужно показать властям результат вот и мусолят глаза
      А Спартак и цска принадлежат бизнесмэнам так сказать им отчитываться не перед кем не нужно

      2
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      Рейтинг: +6941

      mamba9090909 > ivan1321 15 апреля 2018, 07:27

      В далёкие, далёкие времена, создавались спортивные общества. Так были созданы "Динамо", "ЦСКА", "Торпедо", Трудовые резервы"....... За всеми ими стояли структуры. И в пику им, профсоюз решил создать своё общество, назвав его "Спартак", и чтобы перетянуть на свою сторону популярность, объявили это общество народным. А поскольку страна огромная, то не стали распыляться и всё это стянули в столицу. Менты, правда, расползлись по всему Союзу. Вот таким образом, в столице сконцетрировались эти клубы.Ты, видимо, из ментов. Манера, людей куда то заставлять идти. Наверное конвойным был и теперь несёшь здесь бред.

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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov > ivan1321 15 апреля 2018, 08:29

      Ещё надо учитывать Ленинградскую область, она тоже вся за Зенит, я с друзьями за 150 км приезжаю на матчи!!

      3
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 15 апреля 2018, 01:24

      Как же так!!! "Народная команда" и меньше чем у нас в Питере!!!

      0
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      Рейтинг: +119

      ivan1321 > DMитрий 15 апреля 2018, 01:28

      тут просто билетов в Москве бесплатно не раздают , и школьников не заставляют за 5КИ по труду и ОБЖ на футбол ходить )
      Рекордсмены мля

      2
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий > ivan1321 15 апреля 2018, 01:33

      А что за "падло" детям на спорт билеты подарить!? или пропаганда здорового образа жизни и мотивация заниматься спортом, - это на по московски!? или не по федуновски!?

      1
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 > DMитрий 15 апреля 2018, 07:12

      не в ту степь занесло тебя брат

      0
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