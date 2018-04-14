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    Вальверде: «Нужно обращать внимание не на то, что проиграл, а на то, что можешь выиграть»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде в преддверии матча 32 тура испанской Примеры против «Валенсии» призвал свой коллектив не страдать из-за вылета из Лиги чемпионов. Каталонцы, напомним, покинули турнир после разгрома от итальянской «Ромы» (0:3).

    «Для нас сезон не закончился. Еще нужно набрать десять очков, чтобы выиграть Примеру. Мы еще не чемпионы. А плакаться из-за поражения в Риме нужно перестать. Надо концентрировать внимание не на том, что проиграл, а на том, что можешь выиграть», – сказал тренер.

    Матч против «Валенсии» начнется в 17:15 по Москве.

    Источник: Daily Mail

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    14.04.2018 11:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100706

      zigbert 14 апреля 2018, 22:17

      Правильно сказал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 14 апреля 2018, 16:13

      Ну и что, что слезли с королевы? Будем окучивать кухарку!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 14 апреля 2018, 13:06

      Физрук конченый... дембеле и коутиньо убиваешь...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 14 апреля 2018, 12:43

      Мозги не делай физрук!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 14 апреля 2018, 11:44

      С такой позицией Вальверде долго в Барсе не задержится

      0
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