Вальверде: «Нужно обращать внимание не на то, что проиграл, а на то, что можешь выиграть»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде в преддверии матча 32 тура испанской Примеры против «Валенсии» призвал свой коллектив не страдать из-за вылета из Лиги чемпионов. Каталонцы, напомним, покинули турнир после разгрома от итальянской «Ромы» (0:3).

«Для нас сезон не закончился. Еще нужно набрать десять очков, чтобы выиграть Примеру. Мы еще не чемпионы. А плакаться из-за поражения в Риме нужно перестать. Надо концентрировать внимание не на том, что проиграл, а на том, что можешь выиграть», – сказал тренер.

Матч против «Валенсии» начнется в 17:15 по Москве.