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  • Вальверде: «Нужно обращать внимание не на то, что проиграл, а на то, что можешь выиграть»

Вальверде: «Нужно обращать внимание не на то, что проиграл, а на то, что можешь выиграть»

14 апреля 2018, 11:40
5

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде в преддверии матча 32 тура испанской Примеры против «Валенсии» призвал свой коллектив не страдать из-за вылета из Лиги чемпионов. Каталонцы, напомним, покинули турнир после разгрома от итальянской «Ромы» (0:3).

«Для нас сезон не закончился. Еще нужно набрать десять очков, чтобы выиграть Примеру. Мы еще не чемпионы. А плакаться из-за поражения в Риме нужно перестать. Надо концентрировать внимание не на том, что проиграл, а на том, что можешь выиграть», – сказал тренер.

Матч против «Валенсии» начнется в 17:15 по Москве.

Источник: Daily Mail
Испания. Примера Лига чемпионов Барселона Рома Вальверде Эрнесто
Комментарии (5)
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Бухбух
1523695482
С такой позицией Вальверде долго в Барсе не задержится
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ПИКЕ БАРСЕЛОНА
1523699021
Мозги не делай физрук!
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de bruyne
1523700409
Физрук конченый... дембеле и коутиньо убиваешь...
Ответить
serppion
1523711605
Ну и что, что слезли с королевы? Будем окучивать кухарку!
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zigbert
1523733463
Правильно сказал.
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