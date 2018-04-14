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    Глеб: «Головин не крутой. В «Арсенале» ему придется пахать как папа Карло»

    Бывший полузащитник английского «Арсенала» Александр Глеб поговорил о перспективах полузащитника московского ЦСКА Александра Головина попасть в лондонский клуб. Белорус призывает россиянина готовиться к большой работе.

    «Я не говорю, что Головин крутой. У него есть данные. Он хороший, молодой, перспективный футболист. Крутым он станет, если заиграет в сильном европейском клубе.

    Головин – талантливый футболист, но в «Арсенале» ему придется пахать как папа Карло», – сказал эксперт.

    Трансферная стоимость Головина – 10 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.04.2018 07:27
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +100705

      zigbert 14 апреля 2018, 21:41

      Даже у игроков высокого уровня не всегда получается адаптироваться в новом коллективе а Головин всего лишь футболист" подающий надежду".

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 14 апреля 2018, 16:55

      головин легконогий и быстрый - задатки есть,но не факт,что заиграет в арсенале....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 14 апреля 2018, 15:49

      Аршавин крутой!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 апреля 2018, 14:16

      Так там и бабки платят не как конюхам.

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 14 апреля 2018, 12:16

      ни возьмут его в арсенал

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 14 апреля 2018, 11:13

      Заголовок искажает смысл, сказанного Глебом

      0
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 14 апреля 2018, 10:45

      Головину с его способностями хочется пожелать в действительности заиграть в одном из топ-клубов в Европе и не потеряться на фоне сильнейших футболистов

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 апреля 2018, 10:39

      верно говорит, только игра в Европе покажет его уровень а пока эта шумиха вокруг него ничего не значит.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 14 апреля 2018, 10:34

      Все равно лучше Головина в России сейчас нет молодого игрока.....

      1
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 14 апреля 2018, 10:16

      сваливать надо в европу

      1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Igor Belousov 14 апреля 2018, 11:55

      в витесс к лёне

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