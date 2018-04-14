Глеб: «Головин не крутой. В «Арсенале» ему придется пахать как папа Карло»

Бывший полузащитник английского «Арсенала» Александр Глеб поговорил о перспективах полузащитника московского ЦСКА Александра Головина попасть в лондонский клуб. Белорус призывает россиянина готовиться к большой работе.

«Я не говорю, что Головин крутой. У него есть данные. Он хороший, молодой, перспективный футболист. Крутым он станет, если заиграет в сильном европейском клубе.

Головин – талантливый футболист, но в «Арсенале» ему придется пахать как папа Карло», – сказал эксперт.

Трансферная стоимость Головина – 10 миллионов евро.