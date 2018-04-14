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  • Мутко считает лимит на легионеров одной из причин успеха молодых игроков ЦСКА

Мутко считает лимит на легионеров одной из причин успеха молодых игроков ЦСКА

14 апреля 2018, 01:14
27

Вице-премьер РФ Виталий Мутко высказался в поддержку лимита на легионеров в РФПЛ.

«Все критикуют лимит на легионеров, но считаю его одной из причин успеха армейской молодежи. Конечно, это не панацея, но благодаря нему произошел разворот в сторону российских игроков.

В Германии и Испании после провалов сборной благодаря такому ограничению восстанавливали систему подготовки доморощенных игроков и поддерживали тренеров. И наши топ-клубы ЦСКА, «Спартак», «Зенит» вместо приобретения дорогостоящих игроков порой ставят в состав молодежь. Надо поощрять тренеров, которые готовят молодых футболистов для клубов премьер-лиги. А сейчас надо сосредоточиться на обойме игроков, какая у нас есть, и готовиться к чемпионату мира», – сказал Мутко.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Мутко Виталий
Комментарии (27)
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rammax fcsm
1523663677
хорошо, что речфлотовец витя ЛИЧНО СЕБЕ это в заслугу не поставил...
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Бухбух
1523667431
У Витали слово "лимит" самое распространенное в его лексиконе. А вот слова "конкуренция" он, наверное, не знает
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SEREGA 64
1523674041
А КОГО СТАВИТ ПУТИН ГДЕ ВЫ ВИДЕЛИ УМНЫХ ОДНО ВОРЬЁ И ДЕБИЛЫ
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rizonator
1523678393
Вот у Мутко была бы голова на плечах, может и футбол наш был лучше
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Sergil
1523685980
Мудила ты старый, самой главной причиной их успеха было отсутствие у клуба денег на игроков, вот они и выходили на поле!
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Garrincha58
1523686362
только тупой и не в курсах может такое заявлять Гинер в целях экономии уже лет пять никого не покупает а делает курс на своих и лимит тут не причем так что лучше бы помолчал если не понимэ
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Viper for CSKA
1523689037
Только в Испании и Германии ввели дорогостоящие программы по развитию детско-юношеского футбола. Немцы до сих пор ежедневно серьезные деньги вкладывают. Там чуть ли не в каждом более менее крупном селе школа. Кстати и в хоккее похожее наблюдается. А мы олимпийскому серебру немцев удивляемся. Наши же с позволения сказать функционеры деньги только в карман свой кладут, а их работа с молодежью ограничивается всякими лимитами, которые напрочь убирают конкуренцию за место в составе и на скамейке, возносят зарплаты для наших деревянных солдат до небес и понижают уровень чемпионата. А всё потому, что всякие деятели с образованием в области речного транспорта спортом руководят.
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andr2112
1523689990
Ну есть успех у молодежи ЦСКА - молодцы ребята! Но разве в этом заслуга лимита?????? Ведь у нас в России окромя ЦСКА есть еще клубы и их гораздо больше, чем 1! И ни в одном из них росиянин не заиграл на приличном уровне, а все потому что играя даже так как он может (т.е. никак), он попадет в состав только за то что у него Российское гражданство! Для того чтоб за место в составах бились и учились играть нормально нужен не лимит, а конкуренция!!!!!!!!!!
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OfaZavr
1523690791
лимит тут совершенно не причем, все из-за того что у ЦСКА туго с финансами и сделана ставка на своих, а Мудко опять на свой счет записывает.
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ОЛЕГ К.
1523691221
о ЧЁМ он думает и ЧЕМ ? До ЧМ осталось ровно 2 месяца, а он о имиджах, брендах,лимитах. Неужели более насущных вопросов нет? Явное слабоумие.
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