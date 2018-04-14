Мутко считает лимит на легионеров одной из причин успеха молодых игроков ЦСКА

Вице-премьер РФ Виталий Мутко высказался в поддержку лимита на легионеров в РФПЛ.

«Все критикуют лимит на легионеров, но считаю его одной из причин успеха армейской молодежи. Конечно, это не панацея, но благодаря нему произошел разворот в сторону российских игроков.

В Германии и Испании после провалов сборной благодаря такому ограничению восстанавливали систему подготовки доморощенных игроков и поддерживали тренеров. И наши топ-клубы ЦСКА, «Спартак», «Зенит» вместо приобретения дорогостоящих игроков порой ставят в состав молодежь. Надо поощрять тренеров, которые готовят молодых футболистов для клубов премьер-лиги. А сейчас надо сосредоточиться на обойме игроков, какая у нас есть, и готовиться к чемпионату мира», – сказал Мутко.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.