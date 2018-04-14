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    Мутко считает лимит на легионеров одной из причин успеха молодых игроков ЦСКА

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко высказался в поддержку лимита на легионеров в РФПЛ.

    «Все критикуют лимит на легионеров, но считаю его одной из причин успеха армейской молодежи. Конечно, это не панацея, но благодаря нему произошел разворот в сторону российских игроков.

    В Германии и Испании после провалов сборной благодаря такому ограничению восстанавливали систему подготовки доморощенных игроков и поддерживали тренеров. И наши топ-клубы ЦСКА, «Спартак», «Зенит» вместо приобретения дорогостоящих игроков порой ставят в состав молодежь. Надо поощрять тренеров, которые готовят молодых футболистов для клубов премьер-лиги. А сейчас надо сосредоточиться на обойме игроков, какая у нас есть, и готовиться к чемпионату мира», – сказал Мутко.

    Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.04.2018 01:14
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +100705

      zigbert 14 апреля 2018, 21:07

      Все это слова,слова ни о чем.

      0
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 14 апреля 2018, 10:33

      о ЧЁМ он думает и ЧЕМ ? До ЧМ осталось ровно 2 месяца, а он о имиджах, брендах,лимитах. Неужели более насущных вопросов нет? Явное слабоумие.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 апреля 2018, 10:26

      лимит тут совершенно не причем, все из-за того что у ЦСКА туго с финансами и сделана ставка на своих, а Мудко опять на свой счет записывает.

      6
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      Рейтинг: +437

      andr2112 14 апреля 2018, 10:13

      Ну есть успех у молодежи ЦСКА - молодцы ребята! Но разве в этом заслуга лимита?????? Ведь у нас в России окромя ЦСКА есть еще клубы и их гораздо больше, чем 1! И ни в одном из них росиянин не заиграл на приличном уровне, а все потому что играя даже так как он может (т.е. никак), он попадет в состав только за то что у него Российское гражданство! Для того чтоб за место в составах бились и учились играть нормально нужен не лимит, а конкуренция!!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 14 апреля 2018, 09:57

      Только в Испании и Германии ввели дорогостоящие программы по развитию детско-юношеского футбола. Немцы до сих пор ежедневно серьезные деньги вкладывают. Там чуть ли не в каждом более менее крупном селе школа. Кстати и в хоккее похожее наблюдается. А мы олимпийскому серебру немцев удивляемся.
      Наши же с позволения сказать функционеры деньги только в карман свой кладут, а их работа с молодежью ограничивается всякими лимитами, которые напрочь убирают конкуренцию за место в составе и на скамейке, возносят зарплаты для наших деревянных солдат до небес и понижают уровень чемпионата. А всё потому, что всякие деятели с образованием в области речного транспорта спортом руководят.

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 апреля 2018, 09:12

      только тупой и не в курсах может такое заявлять Гинер в целях экономии уже лет пять никого не покупает а делает курс на своих и лимит тут не причем так что лучше бы помолчал если не понимэ

      5
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      Рейтинг: +588

      Sergil 14 апреля 2018, 09:06

      Мудила ты старый, самой главной причиной их успеха было отсутствие у клуба денег на игроков, вот они и выходили на поле!

      6
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      Рейтинг: +510

      Baggio1986 14 апреля 2018, 08:24

      какого успеха они достигли???

      1
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      Рейтинг: +131

      rizonator 14 апреля 2018, 06:59

      Вот у Мутко была бы голова на плечах, может и футбол наш был лучше

      4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > rizonator 14 апреля 2018, 09:13

      в этой голове должны быть еще и мозги

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 14 апреля 2018, 06:45

      время покажет кто прав

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