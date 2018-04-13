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    Конте: «Челси» будет сложно финишировать в топ-4 АПЛ, мы знаем это»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о шансах команды попасть в зону Лиги чемпионов по итогам текущего сезона АПЛ.

    «Сложно финишировать в топ-4, мы знаем это. Но в то же время я думаю, что мы должны выложиться и попытаться взять очки. Тогда мы посмотрим, что произойдет в конце сезона.

    Это непросто. Преодолеть разрыв и попасть в Лигу чемпионов будет очень сложно, но мы должны постараться», – сказал Конте.

    «Челси» занимает пятую строчку в турнирной таблцие АПЛ, набрав 57 очков в 32 турах.

    Источник: Skysports

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    13.04.2018 21:39
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