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    Азар: «Моя форма? Я недоволен ей в последние два месяца»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился мнением о своей игровой форме.

    «Доволен ли я своей формой? В последние два месяца нет. Потому что результаты не очень хорошие, ведь я играю в футбол не для себя, а для команды. Если я играю хорошо, но мы не побеждаем, я несчастлив. Все просто.

    На мой взгляд, лучше если я сыграю плохо, но мы победим 1:0. Я не люблю статистику, я играю давно, и нахожусь на поле, чтобы наслаждаться. Если я могу забить, я забиваю, если могу отдать пас, я отдаю пас. Я лишь хочу быть счастливым на поле, а когда ты выигрываешь, ты счастлив, когда проигрываешь – нет», – сказал Азар.

    «Челси» занимает пятую строчку в турнирной таблцие АПЛ, набрав 57 очков в 32 турах.

    Источник: Skysports

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    13.04.2018 20:36
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