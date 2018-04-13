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  • На установку новых дорожных знаков к ЧМ-2018 в Самаре будет выделено 100 миллионов

На установку новых дорожных знаков к ЧМ-2018 в Самаре будет выделено 100 миллионов

13 апреля 2018, 18:59
18

Как сообщает «Территория Самара», министерство транспорта и автомобильных дорог выделит 100 миллионов рублей на установку в Самаре новых дорожных знаков к чемпионату мира-2018.

Для улучшения системы навигации по городу будут установлены знаки на дорогах регионального значения, в частности на линиях для общественного транспорта. Все эти дорожные знаки будут убраны после завершения мундиаля.

Помимо этого установят специальные фан-барьеры, светофоры, ограждения, табло прибытия транспорта, кубы и стелы ФИФА, которые также пропадут с улиц города после окончания мирового первенства.

Напомним, в Самаре пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018, а также встреча 1/8 финала и один четвертьфинал.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира
Комментарии (18)
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нейтральныйкакникто
1523635832
Ага , а после ЧМ можно и стадион в Самаре разобрать и вывезти на свалку-для россиян ни то ни то , как и стадион-не нужны,
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Shogun
1523636835
99 в карман
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zigbert
1523639398
В общем на всех хватит.
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Atoniq
1523640685
А чё в Самаре знаков дорожного движения вообще не было??а устанавливать будут в золотой оправе так понимаю??…а после снятия знаков 100 лямов обратно вернётся? Зачем их вообще снимать?… море вопросов и кто в этом получит выгоду?…
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turist82
1523642178
Нормальная цена. На один знак нужно кучу согласований и разрешений, работа спецтехники, зарплата сотрудникам задействованным, налоги опять же. Ценник выходит не слабый. У нас в Тюмени светофор установить через переулок - 3-5 миллионов стоит.
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nefar1on
1523642801
убирать зачем ? непонятно
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Юрэс
1523645032
100 миллионов?!?! Них......... себе бабки НАШИ списываются. Лахатрон
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Nerlinger
1523655341
Знаки из золота или из платины?
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Nerlinger
1523655988
А старые куда подевались?
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OfaZavr
1523688866
ну понятно где они осядут, как всегда)
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