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    На установку новых дорожных знаков к ЧМ-2018 в Самаре будет выделено 100 миллионов

    Как сообщает «Территория Самара», министерство транспорта и автомобильных дорог выделит 100 миллионов рублей на установку в Самаре новых дорожных знаков к чемпионату мира-2018.

    Для улучшения системы навигации по городу будут установлены знаки на дорогах регионального значения, в частности на линиях для общественного транспорта. Все эти дорожные знаки будут убраны после завершения мундиаля.

    Помимо этого установят специальные фан-барьеры, светофоры, ограждения, табло прибытия транспорта, кубы и стелы ФИФА, которые также пропадут с улиц города после окончания мирового первенства.

    Напомним, в Самаре пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018, а также встреча 1/8 финала и один четвертьфинал.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.04.2018 18:59
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 апреля 2018, 09:54

      ну понятно где они осядут, как всегда)

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      Рейтинг: +17971

      арейская 14 апреля 2018, 03:23

      Считай половина прочно осядет в карманах чинуш, ну а на остальные может и сообразят что-то сделать, только вот не понятно, зачем потом убирать-то их, хотя и здесь можно разглядеть выгоду, например продать их в другие регионы, где в этом имеется крайняя необходимость

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 14 апреля 2018, 00:46

      А старые куда подевались?

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 14 апреля 2018, 00:35

      Знаки из золота или из платины?

      1
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      Рейтинг: +178

      spamo77 13 апреля 2018, 23:52

      50 лямов уже походу осело где надо

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      Рейтинг: +953

      Юрэс 13 апреля 2018, 21:43

      100 миллионов?!?!
      Них......... себе бабки НАШИ списываются. Лахатрон

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      Рейтинг: +101

      nefar1on 13 апреля 2018, 21:06

      убирать зачем ?
      непонятно

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      Рейтинг: +2697

      turist82 13 апреля 2018, 20:56

      Нормальная цена. На один знак нужно кучу согласований и разрешений, работа спецтехники, зарплата сотрудникам задействованным, налоги опять же. Ценник выходит не слабый. У нас в Тюмени светофор установить через переулок - 3-5 миллионов стоит.

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      Рейтинг: +844

      lejnin > turist82 13 апреля 2018, 21:01

      поддержу...все нижевысказавшиеся просто услышали про 100 лямов и всё, распил, распил...вряд ли кто-то посмотрел хотя бы стоимость одного дорожного знака... Круглый знак стоит 2000 р., т.е. 100 млн это всего 50 000 знаков, для крупного города это нормально, с учетом того, что тут еще таблички в общественном транспорте и т.д. А если учесть, что в эти 100 млн входит еще и дополнительные работы, типа разрешения и установки, то количество знаков можно смело уменьшать в 3-4 раза

      -2
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      Рейтинг: +548

      avera 13 апреля 2018, 20:53

      Вот где бабло срубают.Сплошной мундиаль.

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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 13 апреля 2018, 20:31

      А чё в Самаре знаков дорожного движения вообще не было??а устанавливать будут в золотой оправе так понимаю??…а после снятия знаков 100 лямов обратно вернётся? Зачем их вообще снимать?… море вопросов и кто в этом получит выгоду?…

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