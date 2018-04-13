На установку новых дорожных знаков к ЧМ-2018 в Самаре будет выделено 100 миллионов

Как сообщает «Территория Самара», министерство транспорта и автомобильных дорог выделит 100 миллионов рублей на установку в Самаре новых дорожных знаков к чемпионату мира-2018.

Для улучшения системы навигации по городу будут установлены знаки на дорогах регионального значения, в частности на линиях для общественного транспорта. Все эти дорожные знаки будут убраны после завершения мундиаля.

Помимо этого установят специальные фан-барьеры, светофоры, ограждения, табло прибытия транспорта, кубы и стелы ФИФА, которые также пропадут с улиц города после окончания мирового первенства.

Напомним, в Самаре пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018, а также встреча 1/8 финала и один четвертьфинал.