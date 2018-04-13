Экс-полузащитник «Арсенала»: «Атлетико» – это кошмарный жребий для «канониров»

Бывший полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон прокомментировал жеребьевку 1/2 финала Лиги Европы, по итогам которой в соперники «канонирам» достался мадридский «Атлетико».

«У «Арсенала» есть шанс. «Атлетико» – не та команда, которая будет вас убивать. Она будут душить вас больше всего на свете и найдет подходящий момент, чтобы забить гол.

Если бы это был один матч в финале кубка, «Арсенал» имел бы шанс, но я видел «Атлетико», и думаю, для «канониров» это будет слишком. Это просто кошмарный жребий», – сказал Мерсон.