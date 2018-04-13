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    Экс-полузащитник «Арсенала»: «Атлетико» – это кошмарный жребий для «канониров»

    Бывший полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон прокомментировал жеребьевку 1/2 финала Лиги Европы, по итогам которой в соперники «канонирам» достался мадридский «Атлетико».

    «У «Арсенала» есть шанс. «Атлетико» – не та команда, которая будет вас убивать. Она будут душить вас больше всего на свете и найдет подходящий момент, чтобы забить гол.

    Если бы это был один матч в финале кубка, «Арсенал» имел бы шанс, но я видел «Атлетико», и думаю, для «канониров» это будет слишком. Это просто кошмарный жребий», – сказал Мерсон.

    Источник: Skysports

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    13.04.2018 16:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +421

      LMI 13 апреля 2018, 20:31

      Мерсону доплачивают что-ли за словесный понос в адрес бывшего клуба? Нас уже много-много раз хоронили, но так же часто обламывались могильщики. Поэтому как будет так будет - время и игра покажет

      0
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      Рейтинг: +399

      kella 13 апреля 2018, 19:43

      Арсенал хотел на лошадях и дальше ехать? Шара кончилась!

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 апреля 2018, 19:39

      Ставлю на Атлетико, как и большинство других людей, собственно) Объективно матрасы сильнее, ещё и стиль игры больно неудобный для канониров.

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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 13 апреля 2018, 17:06

      если венгер хочет доработать до конца контракта - он пройдет Атлетико

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      Рейтинг: +585

      tilvan > ruverzema29rus 13 апреля 2018, 17:29

      его уволят только если Арсенал в Чемпионшип вылетит
      сам он не уйдет

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