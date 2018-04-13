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«Интер» готов купить Бэйла у «Реала»

13 апреля 2018, 15:37
5

«Интер» будет готов приобрести полузащитника «Реала» Гарета Бэйла, если мадридский клуб решить продать его в летнее трансферное окно.

Долгое время фаворитом в борьбе за валлийца считался «Манчестер Юнайтед», но, как сообщает источник, теперь интерес манкунианцев близок к нулю из-за стоимости и возраста 28-летнего футболиста, а также по причине подписания Алексиса Санчеса в январе.

Поэтому предполагается, что «нерадзурри» будут единственным клубом, которого интересуют текущая цена на футболиста. Однако при этом у миланцев все еще имеются проблемы с финансовым фэйр-плей.

Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за 100 миллионов евро. Хавбек провел за «галактикос» 182 матча, записав на свой счет 81 гол.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Испания. Примера Интер Реал Бэйл Гарет
Комментарии (5)
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Tsigan
1523624065
Чем он Реал не устраивает?
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алекс88
1523624730
Нужен ли ему Интер без лч
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САНЁК17
1523625692
182матча,из них забил 81 голов.101матч пропустил из за трещины
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rerih
1523711484
В одной игре за тоттенхэм забил 3 гола Интеру...
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