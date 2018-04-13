«Интер» готов купить Бэйла у «Реала»

«Интер» будет готов приобрести полузащитника «Реала» Гарета Бэйла, если мадридский клуб решить продать его в летнее трансферное окно.

Долгое время фаворитом в борьбе за валлийца считался «Манчестер Юнайтед», но, как сообщает источник, теперь интерес манкунианцев близок к нулю из-за стоимости и возраста 28-летнего футболиста, а также по причине подписания Алексиса Санчеса в январе.

Поэтому предполагается, что «нерадзурри» будут единственным клубом, которого интересуют текущая цена на футболиста. Однако при этом у миланцев все еще имеются проблемы с финансовым фэйр-плей.

Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за 100 миллионов евро. Хавбек провел за «галактикос» 182 матча, записав на свой счет 81 гол.