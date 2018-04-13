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    «Интер» готов купить Бэйла у «Реала»

    «Интер» будет готов приобрести полузащитника «Реала» Гарета Бэйла, если мадридский клуб решить продать его в летнее трансферное окно.

    Долгое время фаворитом в борьбе за валлийца считался «Манчестер Юнайтед», но, как сообщает источник, теперь интерес манкунианцев близок к нулю из-за стоимости и возраста 28-летнего футболиста, а также по причине подписания Алексиса Санчеса в январе.

    Поэтому предполагается, что «нерадзурри» будут единственным клубом, которого интересуют текущая цена на футболиста. Однако при этом у миланцев все еще имеются проблемы с финансовым фэйр-плей.

    Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за 100 миллионов евро. Хавбек провел за «галактикос» 182 матча, записав на свой счет 81 гол.

    Источник: Football Italia

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    13.04.2018 15:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +151

      rerih 14 апреля 2018, 16:11

      В одной игре за тоттенхэм забил 3 гола Интеру...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +151

      rerih > rerih 14 апреля 2018, 16:13

      Но это им не помогло))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 13 апреля 2018, 16:21

      182матча,из них забил 81 голов.101матч пропустил из за трещины

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 13 апреля 2018, 16:05

      Нужен ли ему Интер без лч

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 13 апреля 2018, 15:54

      Чем он Реал не устраивает?

      0
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