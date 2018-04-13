Рэмзи: «Когда счет стал 2:0,  «Арсеналу» нужно было проявить характер»

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи отметил, что ответный четвертьфинальный матч с ЦСКА получился более сложным, чем первый в Лондоне.

«Эта игра была тяжелее, чем первая. ЦСКА удивил такой хорошей игрой, но у них есть хорошие игроки, которые сделали ее таковой.

Когда счет стал 2:0, я понял, что нам нужно проявить характер, чтобы перевернуть игру. Думаю, мы сделали это.

Головин – хороший игрок, но мы сфокусированы на тех, кто есть у нас в команде», – сказал Рэмзи.

Ответный матч 1/4 финала Лиги Европы ЦСКА – «Арсенал» завершился со счетом 2:2. Результат первой игры – 1:4.

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