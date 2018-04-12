Бутенко: «Буффон вел себя по-хамски, распустил руки – за это и был справедливо удален»

Сотрудник департамента судейства и инспектирования РФС, инспектор РФС Андрей Бутенко прокомментировал удаление игрока итальянского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (3:1).

«Заметьте, судья Майкл Оливер после того, как назначил пенальти, сразу был окружен группой футболистов «Ювентуса». Все игроки кричали на него, но он сдержался и не стал показывать им желтые.

А вот Буффон получил красную карточку за то, что он распустил руки и толкнул Оливера. Он не сдержался. Это хамское поведение Буффона привело к справедливому удалению», – сказал эксперт.

В следующий раунд прошли испанцы.