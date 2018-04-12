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  • Бутенко: «Буффон вел себя по-хамски, распустил руки – за это и был справедливо удален»

Бутенко: «Буффон вел себя по-хамски, распустил руки – за это и был справедливо удален»

12 апреля 2018, 22:40
16

Сотрудник департамента судейства и инспектирования РФС, инспектор РФС Андрей Бутенко прокомментировал удаление игрока итальянского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (3:1).

«Заметьте, судья Майкл Оливер после того, как назначил пенальти, сразу был окружен группой футболистов «Ювентуса». Все игроки кричали на него, но он сдержался и не стал показывать им желтые.

А вот Буффон получил красную карточку за то, что он распустил руки и толкнул Оливера. Он не сдержался. Это хамское поведение Буффона привело к справедливому удалению», – сказал эксперт.

В следующий раунд прошли испанцы.

Источник: Спорт FM
Лига чемпионов Реал Ювентус Буффон Джанлуиджи
Комментарии (16)
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трениришко
1523565021
с вами пи да ра са ми только так и нужно
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Mr Abdullaev
1523565535
Когда эту судью головой били не помню имя он ему ничего не дал, а тут на последней секунде.. пенальти не было даже.
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фантоци
1523566447
Помню Бутенко по чемпионату СССР,та ещё гнида.Буффон мужик!
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Юрий Б.
1523566937
C опытом Буффона надо быть более сдержанным
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baden69
1523567026
Хам - это Андрей Бутенко, а Буффон легенда. Все, что было на поле - эмоции, а такой пенальти на последних секундах игры поставит далеко-далеко не каждый судья, при этом еще и удалив вратаря.
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Антон bx14e
1523567495
бутенко,иди на х..
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xxJack
1523568467
Да какая разница Буфон,не Буфон!Уходит он или легенда.Вести себя надо уметь! И не должен судья смотреть на какой там минуте и в каком матче фолят.Есть нарушение - будьте любезны!
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Mr Abdullaev
1523569294
Буффону надо было этой судье хорошенько дать по шее, все равно красную дали, последний ЛЧ, конец карьеры.)
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Siskotryas
1523569421
на месте буффона по бошке судье мячом запустил бы Гад, убил интригу
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Dizayner
1523595079
кто такой бутенкА и кто такой БУФФОН?
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