УЕФА огласил команду недели в Лиге чемпионов. В нее вошли четыре игрока «Ромы»

УЕФА огласила список футболистов, составивших команду недели по итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов. В символическую сборную попали четыре футболиста итальянской «Ромы».

Список футболистов: Давид Сория («Севилья»), Александар Коларов, Костас Манолас (оба – «Рома»), Матс Хуммельс, Хави Мартинес (оба – «Бавария»), Клеман Ленгле («Севилья»), Даниэле Де Росси («Рома»), Блейз Матюиди, Марио Манджукич (оба – «Ювентус»), Эдин Джеко («Рома»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Жеребьевка полуфинальных матчей состоится 13 апреля.