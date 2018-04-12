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    УЕФА огласил команду недели в Лиге чемпионов. В нее вошли четыре игрока «Ромы»

    УЕФА огласила список футболистов, составивших команду недели по итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов. В символическую сборную попали четыре футболиста итальянской «Ромы».

    Список футболистов: Давид Сория («Севилья»), Александар Коларов, Костас Манолас (оба – «Рома»), Матс Хуммельс, Хави Мартинес (оба – «Бавария»), Клеман Ленгле («Севилья»), Даниэле Де Росси («Рома»), Блейз Матюиди, Марио Манджукич (оба – «Ювентус»), Эдин Джеко («Рома»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).

    Жеребьевка полуфинальных матчей состоится 13 апреля.

    Источник: Twitter

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    12.04.2018 19:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 12 апреля 2018, 20:10

      В кои-то веки ни одного представителя Барсы, Реала или МС...

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