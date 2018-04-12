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  • Орлов: «Паредес будет выбирать между «Ювентусом» и «Реалом»? Да скорее бы он ушел»

Орлов: «Паредес будет выбирать между «Ювентусом» и «Реалом»? Да скорее бы он ушел»

12 апреля 2018, 16:56
37

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что полузащитник «Зенита» Леандро Паредес не оправдывает своей зарплаты. Он считает, что аргентинец может уходить из клуба, если хочет, поскольку все равно не приносит достаточно пользы.

«Посмотрим, кто интересуется Паредесом и кому он нужен. Я мало верю в то, что пишут наши информационные порталы. Да пусть он уезжает – это его личное желание. Если не хочет быть в «Зените», пусть уходит. Пока пользы от него немного. Леандро не оправдывает той зарплаты, которую получает», – сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

«Я буду выбирать между «Ювентусом» и «Реалом». Ха-ха! Да скорее бы он ушел», – добавил комментатор уже по завершении передачи.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Ювентус Реал Паредес Леандро Орлов Геннадий
Комментарии (37)
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shinnik
1523541756
даже ГСО довели... с конца 70-х..первый раз...
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spam2009
1523542250
не далее как месяцев 8 назад Орлов кричал что Паредес это наше все
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кеша_КБ
1523543009
- Гена!, читаешь чужие мысли!?...или протрезвел)
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Полная Канистра
1523543088
орлов на полу укатывается от слов пардеса / Я буду выбирать между ЮВЕ И РЕАЛОМ/ именно туда он хочет а хотят ли эти клубы его бездаря взять к себе
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AlfavitЪ
1523543187
И ты бы скорее ушел.
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Приус
1523544011
Дутый проект загремел под фанфары.
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Svoysvoemubrat
1523544856
Нужно полностью разгонять этот серпентарий, назначать Семака и делать ставку на свою молодеть с усилением 3-4 толковый легионеров.
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anatolich72
1523545955
какие ж чмошники в зените, слов нет,сорри ,это эмоции.
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ArReal
1523546833
Да и Орлова бы тоже больше не слышать!
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OfaZavr
1523547877
правильно говорит, да он в Зене то ничего не показал а уже размечтался)
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