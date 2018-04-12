Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Орлов: «Паредес будет выбирать между «Ювентусом» и «Реалом»? Да скорее бы он ушел»

    Комментатор Геннадий Орлов заявил, что полузащитник «Зенита» Леандро Паредес не оправдывает своей зарплаты. Он считает, что аргентинец может уходить из клуба, если хочет, поскольку все равно не приносит достаточно пользы.

    «Посмотрим, кто интересуется Паредесом и кому он нужен. Я мало верю в то, что пишут наши информационные порталы. Да пусть он уезжает – это его личное желание. Если не хочет быть в «Зените», пусть уходит. Пока пользы от него немного. Леандро не оправдывает той зарплаты, которую получает», – сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

    «Я буду выбирать между «Ювентусом» и «Реалом». Ха-ха! Да скорее бы он ушел», – добавил комментатор уже по завершении передачи.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.04.2018 16:56
    Рекомендуем
    Комментарии37
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100703

      zigbert 13 апреля 2018, 12:08

      Паредес скорей всего для себя уже все решил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 13 апреля 2018, 11:00

      Много примеров в истории когда деньги не все решали. Вешали золотые медали давно. А толку?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11240

      alp 13 апреля 2018, 10:26

      Если Геннадий так радикально переобулся, значит в Газпроме грядут очень большие перемены

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +265

      solyh-1962 12 апреля 2018, 22:17

      А ведь в начале чемпионата уже золотые медали зениту чуть не повесил досрочно.
      Специалист гребаный!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      atillla 12 апреля 2018, 20:56

      Вместе с Орловым - на выход.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +883

      Spartak №1 12 апреля 2018, 20:09

      Паредес уходит??? пусть Орлова тоже с собой прихватит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      AndreyAP 12 апреля 2018, 19:28

      Да скорее бы ты уже ушел! Задолбал своим жополизством газпрому. Неужели руководство не видит что этот упырь достал уже всех болел Зенита. На кой его держат? Видно же по картинке что юлит вечно. Всё так или иначе пытается в сторону Зенита обыграть... тьфу... дешево... неприятно, что мой клуб это чмо представляет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 12 апреля 2018, 19:14

      чет старый херню городит,кому он мстит?Взял бензина подлил в огонь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +567

      LAY394 12 апреля 2018, 19:13

      Орлов ипать гонит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 12 апреля 2018, 19:05

      Паредесу всего 23. Он еще может прогрессировать, так что разбрасываться игроками не стоит. Уже пробросались (Шатов, Дзюба и др.)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11