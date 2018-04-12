Орлов: «Паредес будет выбирать между «Ювентусом» и «Реалом»? Да скорее бы он ушел»

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что полузащитник «Зенита» Леандро Паредес не оправдывает своей зарплаты. Он считает, что аргентинец может уходить из клуба, если хочет, поскольку все равно не приносит достаточно пользы.

«Посмотрим, кто интересуется Паредесом и кому он нужен. Я мало верю в то, что пишут наши информационные порталы. Да пусть он уезжает – это его личное желание. Если не хочет быть в «Зените», пусть уходит. Пока пользы от него немного. Леандро не оправдывает той зарплаты, которую получает», – сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

«Я буду выбирать между «Ювентусом» и «Реалом». Ха-ха! Да скорее бы он ушел», – добавил комментатор уже по завершении передачи.