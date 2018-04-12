Лига Европы. ЦСКА в Москве примет «Арсенал» в ответном матче 1/4 финала

В четверг, 12 апреля, в Москве пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором ЦСКА будет принимать лондонский «Арсенал». Мало кто верит в общий успех армейского клуба, учитывая поражение в первом матче со счетом 1:4, но последние игры Лиги чемпионов все же могут вселить в болельщиков надежду.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Арсенал». Начало в 22:05 по московскому времени, не пропустите!

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