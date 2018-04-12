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Лига Европы. ЦСКА в Москве примет «Арсенал» в ответном матче 1/4 финала

12 апреля 2018, 21:05
15

В четверг, 12 апреля, в Москве пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором ЦСКА будет принимать лондонский «Арсенал». Мало кто верит в общий успех армейского клуба, учитывая поражение в первом матче со счетом 1:4, но последние игры Лиги чемпионов все же могут вселить в болельщиков надежду.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Арсенал». Начало в 22:05 по московскому времени, не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы ЦСКА Арсенал
Комментарии (15)
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OfaZavr
1523519278
желаю ЦСКА выложиться на полную и показать все на что способны!
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baden69
1523519688
ЦСКА это не Ювентус и даже не Рома, так что чудес здесь не бывает, хотя и Арсенал не Реал и не Барса... Удачи ЦСКА!
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cska-62
1523521176
Королеве Великобритании Елизавете II Ваше Величество! Если случится чудо, и ЦСКА пройдёт в Лиге Европы лондонский «Арсенал», будем рады рассмотреть вопрос о включении Северного Лондона в состав Новой Москвы. С уважением Мэр Москвы Сергей Собянин 12.04.2018
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gandyv
1523522993
может год такой, уже даже в ЦСКА верю, надо только скорость включить
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VVM1964
1523551559
Рома и Ювентус своим пример показали , что 3 мяча - это не приговор , но пусть меня простят болельщики ЦСКА , мне все же кажется ( к великому сожалению ) , что " это история не про нас " , печально но верю , что в нынешней ситуации ЦСКА способен на такой подвиг - буду очень рад , если ошибаюсь . p.s. Все равно буду болеть за армейцев и главное удачи им и боевого настроя .
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alex1951
1523558047
Поздравляю ЦСКА с разгромной победой над своими коллегами,,Арсеналом,, Рано поздравляю? Отнюдь ...просто хочу быть первым в своих чувствах! И чтобы поклонники поддержали меня!
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Swamp_07
1523562321
Первый пошел!
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petrucho-spb
1523562633
вперёд ЦСКА болельщик Зенита за тебя!!!!
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Бан
1523563156
Нормально гоняют, если Арсенал не включит форсаж во втором, можно что-нибудь поймать.
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GoLenaStop
1523564388
Опа!!! ЦСКА поймал кураж! Давайте , давите и замочите !!!! Браво, Набабкин! ЦСКА! С ув.
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