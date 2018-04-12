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    Лига Европы. ЦСКА в Москве примет «Арсенал» в ответном матче 1/4 финала

    В четверг, 12 апреля, в Москве пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором ЦСКА будет принимать лондонский «Арсенал». Мало кто верит в общий успех армейского клуба, учитывая поражение в первом матче со счетом 1:4, но последние игры Лиги чемпионов все же могут вселить в болельщиков надежду.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Арсенал». Начало в 22:05 по московскому времени, не пропустите!

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    Источник: Бомбардир.ру

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    12.04.2018 21:05
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 12 апреля 2018, 23:59

      Не удалось.
      Не доиграли до конца.
      Слили после забитого.
      Жаль.
      С ув, ЦСКА!...СПКН!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 12 апреля 2018, 23:19

      Опа!!! ЦСКА поймал кураж! Давайте , давите и замочите !!!! Браво, Набабкин! ЦСКА! С ув.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +532

      Бан 12 апреля 2018, 22:59

      Нормально гоняют, если Арсенал не включит форсаж во втором, можно что-нибудь поймать.

      1
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 12 апреля 2018, 22:50

      вперёд ЦСКА болельщик Зенита за тебя!!!!

      -1
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      Рейтинг: +257

      Swamp_07 12 апреля 2018, 22:45

      Первый пошел!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 12 апреля 2018, 22:34

      Посмотрев первые 20 минут, могу сказать, - ЦСКА не умеет играть в футбол с Арсеналом. Приговор - ЗАДНИЦА. Увы.
      ЦСКА, с ув.!

      0
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop > GoLenaStop 12 апреля 2018, 23:20

      Заиграли, молодцы!!!

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 12 апреля 2018, 21:34

      Поздравляю ЦСКА с разгромной победой над своими коллегами,,Арсеналом,,
      Рано поздравляю?
      Отнюдь ...просто хочу быть первым в своих чувствах!
      И чтобы поклонники поддержали меня!

      3
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      Рейтинг: +161

      gandyv 12 апреля 2018, 11:49

      может год такой, уже даже в ЦСКА верю, надо только скорость включить

      4
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      Рейтинг: +575

      Mark68 > gandyv 12 апреля 2018, 16:15

      Скорость, азарт и разум!!! ,а можно сказать и по-другому "Разумный азарт и скорость! ") Удачи ЦСКА!!!

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 12 апреля 2018, 11:19

      Королеве Великобритании Елизавете II

      Ваше Величество!

      Если случится чудо, и ЦСКА пройдёт в Лиге Европы лондонский «Арсенал», будем рады рассмотреть вопрос о включении Северного Лондона в состав Новой Москвы.

      С уважением

      Мэр Москвы Сергей Собянин

      12.04.2018

      4
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      Рейтинг: +2390

      baden69 12 апреля 2018, 10:54

      ЦСКА это не Ювентус и даже не Рома, так что чудес здесь не бывает, хотя и Арсенал не Реал и не Барса... Удачи ЦСКА!

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