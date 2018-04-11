Лига чемпионов. «Реал» проиграл «Ювентусу», но вышел в следующий этап

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» дома проиграл «Ювентусу» – 1:3. Дубль у гостей сделал Марио Манджукич.

По сумме двух встреч (4:3) мадридский клуб пробился в 1/2 финала турнира.

Лига чемпионов. 1/4 финала, ответный матч

Реал (Испания) – Ювентус (Италия) – 1:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Манджукич, 2; 0:2 – Манджукич, 37; 0:3 – Матюиди, 61; 1:3 – Роналду, 90+8 (с пенальти).

«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Вальехо, Марсело, Кроос, Модрич (Ковачич, 75), Каземиро (Лукас, 46), Бэйл (Асенсио, 46), Роналду, Иско.

«Ювентус»: Буффон, Де Шильо (Лихтштайнер, 17), Бенатиа, Кьеллини, Сандро, Хедира, Пьянич, Матюди, Коста, Игуаин (Щесны, 90+6), Манджукич.

Предупреждения: Карвахаль, 22; Роналду, 90+9 – Пьянич, 17; Манджукич, 29; Лихтштайнер, 36; Коста, 79; Бенатиа, 90; Буффон, 90+3.

Первый матч – 3:0

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