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    Лига чемпионов. «Реал» проиграл «Ювентусу», но вышел в следующий этап

    В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» дома проиграл «Ювентусу» – 1:3. Дубль у гостей сделал Марио Манджукич.

    По сумме двух встреч (4:3) мадридский клуб пробился в 1/2 финала турнира.

    Лига чемпионов. 1/4 финала, ответный матч

    Реал (Испания) – Ювентус (Италия) – 1:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Манджукич, 2; 0:2 – Манджукич, 37; 0:3 – Матюиди, 61; 1:3 – Роналду, 90+8 (с пенальти).

    «Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Вальехо, Марсело, Кроос, Модрич (Ковачич, 75), Каземиро (Лукас, 46), Бэйл (Асенсио, 46), Роналду, Иско.

    «Ювентус»: Буффон, Де Шильо (Лихтштайнер, 17), Бенатиа, Кьеллини, Сандро, Хедира, Пьянич, Матюди, Коста, Игуаин (Щесны, 90+6), Манджукич.

    Предупреждения: Карвахаль, 22; Роналду, 90+9 – Пьянич, 17; Манджукич, 29; Лихтштайнер, 36; Коста, 79; Бенатиа, 90; Буффон, 90+3.

    Первый матч – 3:0

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.04.2018 23:42
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    Комментарии170
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 12 апреля 2018, 10:32

      Мда, драматичная концовка, сказать что жаль Юве ничего не сказать, так обидно за них. Словно во мне так же как и футболистов Юве внутри кипит ненависть, несправедливость, обида, какие эмоции.

      1
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      Рейтинг: +110

      Schicko 12 апреля 2018, 10:25

      1. Всем, кто пишет, что пенальти не было:
      Вы просто предвзятые глоры. Представьте, что на Месте Лукаса был бы Игуаин, а на месте Бенатии - Варан, и ситуация абсолютно идентичная. Что? Тогда пенальти был, да?))
      ПЕНАЛЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ! Нехер было фолить в своей штрафной площади. Не фолил бы Бенатия, тогда бы забил Лукас сам, и не было бы вони. То есть вся вонь имеет своей причиной именно НАРУШЕНИЕ защитником Ювентуса правил в своей штрафной площади, а не что-то иное.

      2. Всем, кто пишет, что пенальти был, а ставить его было не нужно - какого хера??? Вот это было бы засуживание одной команды. Чем бы это было бы справедливее? Кто мешал Юве забить 4 гола за 2 матча, или не пропустить 3 гола в первом??? Реал в первом матче обязан был забивать как минимум еще два, не попадали в пустые ворота, Ювентус играл, как шлак. Так чем Ювентус больше заслужил? Представьте, что вчерашний матч (3-1 в пользу Юве был бы первым), а в ответке Реал бы выиграл 3-0, то кто бы тогда стал вдруг вспоминать, что пенальти в конце первого матча был якобы спорный? НИКТО.

      7
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich > Schicko 12 апреля 2018, 11:22

      Согласен Ювентусу дома надо было играть удачно, а тут понадеялись на случай.

      0
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      Рейтинг: +102

      Shogun > Schicko 12 апреля 2018, 12:57

      Ты хотя бы писать грамотно научился, а не отмазываться, как шкет 4х летний, а нырок за 2 метра до контакта видели все и насчет глора, вбей в поисковик и читай, кто такие глоры и ты как раз сейчас в роли глора и есть

      -2
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      Рейтинг: +110

      Schicko > Shogun 12 апреля 2018, 20:01

      Я не допустил ни одной орфографической ошибки (употребление жаргонных слов не нарушает правила русского языка), а у тебя не хватает запятой перед последним союзом "и". Поэтому, господин учитель, предлагаю тебе начинать давать заднюю, и после необоснованного наезда на мою грамотность, прибегнуть к обычным оскорблениям!
      По поводу "отмазываться" - счет на табло. Кто "отмазывается" за вылет из ЛЧ? Точно не я.
      По поводу глоров - я глорами назвал тех, кто просит пенальти Ювентусу только потому, что Юве забил три к тому моменту. Не болельщиков Юве "с детства", а тех, кто переживали за Юве в силу их успеха в этом матче. Большая часть настоящих фанатов Юве как раз признают, что пенальти был.
      Ауфидерзейн, учительница.

      7
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      Рейтинг: +102

      Shogun > Schicko 12 апреля 2018, 20:09

      Так что ты тут оправдываешься за Реал тогда глор, бомбит тебя только так и по-поводу правописания, изучай все заново

      -3
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      ...
      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > Shogun 12 апреля 2018, 20:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Обосрал грамотно и это уже 125й, которого я вижу что так обсасывает за Реал, видимо ярый фанат голубого португальца

      -4
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      Рейтинг: +110

      Schicko > Shogun 13 апреля 2018, 10:55

      ахахаха... что там по поводу грамотности ты, невежда, пукнул? Ты не можешь связать двух слов без грамматической ошибки. "По-поводу" - это вообще шедевр деградации.
      Я за Реал болею с 1998 года, какой же я глор?

      6
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      Рейтинг: +110

      Schicko > Scuderia Ferrari F1 13 апреля 2018, 11:00

      "Да, обосрал, так обосрал, прямо вот насрал мне на голову, прямо выдавил такую поносную вонючую какашку. А потом еще нассал!"

      Я просто пытаюсь говорить с тобой на одном языке, синдромник копролалии.

      4
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      Рейтинг: +6

      b41wx > Schicko 13 апреля 2018, 14:56

      Смотрел все твои комменты - ТЫ 100% ГЛОР РЕАЛА мальчик и голубого португальца в частности и твоя цитата в глаза - Я как фанат Реала, меня просто убила. Ты глор и сиди ровно, душара и 3,14здаболам тут не место и лови дизлайки, кусок 3,14здабольного глора

      -1
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      Рейтинг: +110

      Schicko > b41wx 13 апреля 2018, 17:32

      Я 100 % фанат Реала, и никогда не болел за другие клубы, кроме клуба моего любимого игрока - Франческо Тотти.
      Ты либо сам не знаешь значения слова "глор", либо просто озлобленный на мир прыщавый подросток. В первом случае - погугли, во-втором - придется подождать, но позже пройдет.

      7
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      Рейтинг: +110

      Schicko > b41wx 13 апреля 2018, 17:38

      Ахахаха... Только сейчас обратил внимание, что ты реально прочитал ВСЕ мои комменты.
      Я РЕАЛьно польщен.))

      6
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      ...
      Рейтинг: +6

      b41wx > Schicko 14 апреля 2018, 00:37

      И это говорит глор с двумя профиля, проверено, завтра и второй будет в минусе и просмотрел я не все, завтра продолжим с редакцией насирать на тебя и это только начало

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > b41wx 16 апреля 2018, 13:21

      "Какашки, писи и каки, обсирать и обосрать!"

      7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 апреля 2018, 10:11

      жаль что чуда у Юве не получилось на 100%.

      1
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      Рейтинг: +648

      shahor 12 апреля 2018, 09:46

      Очень сомнительный пенальти,если не сказать больше...Добавить больше нечего.

      1
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 12 апреля 2018, 09:24

      где были барсаглоры когда в том сезоне барса прошла псж благодаря судье?)))

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 апреля 2018, 09:20

      Бавария-Реал, Рома -Ливерпуль было бы справедливо

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +617

      nelez > Garrincha58 12 апреля 2018, 13:51

      Среди этих четверых самый опасный клуб Ливерпуль. Потому что они как клуб знают вкус кубка ЛЧ , и почувствовали запах. Они драться будут не на жизнь а на смерть

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez 12 апреля 2018, 09:15

      Итальянскиие газеты АS , Gazzeta dello Sport , испанская газета marca , все европейские серезные спортивные издание принимают решение рефери на счет пенальти в ворота Ювентуса. И считают этого решение правильным. Только фанаты барселоны говорят там не было пенальти. Не понимаю , почему выход Реала на следующий этап так мучает фанов бпрселоны? Хочу напомнить , пенальти был назначен в ворота Ювентуса а не в ворота барселоны.

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > nelez 12 апреля 2018, 09:20

      был не был даже когда 100 процентный пенальти и то мнения расходятся здесь же это случилось на 93 минуте и шанса отыграться уже не было и тем более удаление ну показал бы он желтую и все но нет почему то красную

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez > Garrincha58 12 апреля 2018, 13:48

      с удалением я тоже согласен.Мог бы просто предупреждать. Буффон достоин уважение.Может это было его последняя игра в ЛЧ.Не заслужил он такого провожение.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 апреля 2018, 09:12

      Роналду велик но еще более великим он бы стал вчера пробив пенальти выше ворот,а в доп.время забил бы решающий гол

      1
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      Рейтинг: +617

      nelez > Garrincha58 12 апреля 2018, 09:18

      Дааа , месси так поступил бы.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 апреля 2018, 09:10

      Оливер не судья он ПРОКУРОР безжалостный! хотя пеналь был но на 93 мин. не каждый бы решился поставить пенальти поэтому Чеферину надо серьезно подумать и вводить систему видеоповторов

      -1
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      Рейтинг: +10

      mrKvasovs 12 апреля 2018, 08:05

      На изи прошли!

      -1
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