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  • Лига чемпионов. «Реал» проиграл «Ювентусу», но вышел в следующий этап

Лига чемпионов. «Реал» проиграл «Ювентусу», но вышел в следующий этап

11 апреля 2018, 23:42
177

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» дома проиграл «Ювентусу» – 1:3. Дубль у гостей сделал Марио Манджукич.

По сумме двух встреч (4:3) мадридский клуб пробился в 1/2 финала турнира.

Лига чемпионов. 1/4 финала, ответный матч

Реал (Испания) – Ювентус (Италия) – 1:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Манджукич, 2; 0:2 – Манджукич, 37; 0:3 – Матюиди, 61; 1:3 – Роналду, 90+8 (с пенальти).

«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Вальехо, Марсело, Кроос, Модрич (Ковачич, 75), Каземиро (Лукас, 46), Бэйл (Асенсио, 46), Роналду, Иско.

«Ювентус»: Буффон, Де Шильо (Лихтштайнер, 17), Бенатиа, Кьеллини, Сандро, Хедира, Пьянич, Матюди, Коста, Игуаин (Щесны, 90+6), Манджукич.

Предупреждения: Карвахаль, 22; Роналду, 90+9 – Пьянич, 17; Манджукич, 29; Лихтштайнер, 36; Коста, 79; Бенатиа, 90; Буффон, 90+3.

Первый матч – 3:0

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Реал Ювентус
Комментарии (177)
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Shogun
1523479420
Самый позорный выход в полуфинал
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Михаил_Боярский
1523479511
Да вы е---нулись! третью лигу уже реал вытаскивают за уши, левыми пенками, слепыми оффсайдами и левыми красными! в ___ду смотреть это посмешище. надеюсь пеналда попадет на баварию чтоб ее раскатали об газон.
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abhvfdtcn
1523479612
выдержали, молодцы!!!! пендаль чистый
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Shogun
1523479623
3 года подряд судьи за уши вытаскивают Реал, 3 года бл9, как прямо в России Зенит тащят, так в ЛЧ Реал
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PRO_GLOT
1523479637
пенальти бесспорный, о каком позорном выходе может идти речь?
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VAD07
1523479654
Вы чё, дебилы, да там пендаль 100% был, да и Оливер нормально отсудил.
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Сансей
1523479863
Дети IIIлюх о6оссаных отс0с@ли у Юве и прошли дальше...
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GoldPlayFIFARus9
1523480012
И за это ставить пенальти? В таком матче нужно ставить пендаль только если в штрафной убивают... А там игрок Юве вообще в мяч сыграл,о чём речь? Чё то сразу вспоминается прошлогодний полуфинал с Баварией,где 2 гола с оффсайда и левое удаление... А так же ещё финальный матч с тем же Юве,где удалили игрока вообще за нихера
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Psih86
1523480141
Разве Юве заслужил на последней минуте матча такой пенальти...обычная борьба мужиков,толчки,пенки итд. Это позорище из года в год одно и тоже !!!
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Schicko
1523517934
1. Всем, кто пишет, что пенальти не было: Вы просто предвзятые глоры. Представьте, что на Месте Лукаса был бы Игуаин, а на месте Бенатии - Варан, и ситуация абсолютно идентичная. Что? Тогда пенальти был, да?)) ПЕНАЛЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ! Нехер было фолить в своей штрафной площади. Не фолил бы Бенатия, тогда бы забил Лукас сам, и не было бы вони. То есть вся вонь имеет своей причиной именно НАРУШЕНИЕ защитником Ювентуса правил в своей штрафной площади, а не что-то иное. 2. Всем, кто пишет, что пенальти был, а ставить его было не нужно - какого хера??? Вот это было бы засуживание одной команды. Чем бы это было бы справедливее? Кто мешал Юве забить 4 гола за 2 матча, или не пропустить 3 гола в первом??? Реал в первом матче обязан был забивать как минимум еще два, не попадали в пустые ворота, Ювентус играл, как шлак. Так чем Ювентус больше заслужил? Представьте, что вчерашний матч (3-1 в пользу Юве был бы первым), а в ответке Реал бы выиграл 3-0, то кто бы тогда стал вдруг вспоминать, что пенальти в конце первого матча был якобы спорный? НИКТО.
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