Гончаренко: «ЦСКА на матч против «Арсенала» нужно выходить с верой. В футболе без нее нельзя»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко накануне ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом» заявил: армейцам нужно выходить на поле и верить, что они смогут переломить ситуацию.

В первой встрече в Лондоне красно-синие потерпели поражение от «канониров» со счетом 1:4.

– Что именно необходимо сделать, чтобы чудо совершилось?

– В футбол нельзя играть без веры. Надо верить, что можем изменить ситуацию. Касаемо плана на игру, надо попробовать изменить определенные вещи, но это не станет гарантией того, что наша игра будет лучше или хуже, чем у «Арсенала».

– Рэмзи провел хороший матч против ЦСКА и стоит отметить его забегания. Как его сдержать в ответной игре? Или это не феномен Рэмзи, а коллективные ошибки ваших футболистов?

– «Арсенал» очень разнообразно атакует. Есть игроки, которые умеют обострять ситуацию и завершать. Могут обыгрывать один в один. Важно, чтобы мы действовали вместе. Открывания Рэмзи опасны, и мы завтра должны быть к этому готовы.

Поединок ЦСКА – «Арсенал» состоится в четверг, 12 апреля, и начнется в 22:05 по московскому времени.