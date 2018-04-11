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  • Гончаренко: «ЦСКА на матч против «Арсенала» нужно выходить с верой. В футболе без нее нельзя»

Гончаренко: «ЦСКА на матч против «Арсенала» нужно выходить с верой. В футболе без нее нельзя»

11 апреля 2018, 15:33
32

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко накануне ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом» заявил: армейцам нужно выходить на поле и верить, что они смогут переломить ситуацию.

В первой встрече в Лондоне красно-синие потерпели поражение от «канониров» со счетом 1:4.

– Что именно необходимо сделать, чтобы чудо совершилось?

– В футбол нельзя играть без веры. Надо верить, что можем изменить ситуацию. Касаемо плана на игру, надо попробовать изменить определенные вещи, но это не станет гарантией того, что наша игра будет лучше или хуже, чем у «Арсенала».

– Рэмзи провел хороший матч против ЦСКА и стоит отметить его забегания. Как его сдержать в ответной игре? Или это не феномен Рэмзи, а коллективные ошибки ваших футболистов?

– «Арсенал» очень разнообразно атакует. Есть игроки, которые умеют обострять ситуацию и завершать. Могут обыгрывать один в один. Важно, чтобы мы действовали вместе. Открывания Рэмзи опасны, и мы завтра должны быть к этому готовы.

Поединок ЦСКА – «Арсенал» состоится в четверг, 12 апреля, и начнется в 22:05 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы ЦСКА Арсенал Гончаренко Виктор
Комментарии (32)
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zatonn
1523450654
Сделай невозможное, Виктор, тогда точно навеки впишешь своё имя в историю футбола!
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пряник929
1523454388
Рома смогла, а вы чем хуже??? Вперед, К победе!!!
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subbotaspartak
1523455001
Примеры есть, но вы не Рома, Дай бог, чтоб победили дома.
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SpazMatikus
1523455754
Даже с тульским Арсеналом врятли отыгрались бы, а тут лондонский,да еще и мотивированный попаданием в ЛЧ.Пожелаем хорошей игры большего и не светит,если адекватно смотреть на вещи.
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kykyi
1523456138
Не забудьте бутсы святой водой окропить и с ВЕРОЙ в перед.
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Cubinec1989
1523456740
Хотелось бы футбольное чудо увидеть....побольше бы везения ЦСКА и поменьше Арсеналу)
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Мары
1523456760
Тогда уж сразу пущай и свечки выносят.Заодно и отпоём.
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Полная Канистра
1523459998
димка билан пел /Невозможное- возможно..../ но надо очень очень сильно постараться и еще меняйте этих стариков обороне своё они уже отыграли
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Asdfrthnds
1523471001
Рома смогла, и ЦСКА сможет !!!
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Par Mezan
1523475215
ЦСКА, в этом матче надо выигрывать, по-любасу!!! С ув.
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