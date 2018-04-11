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    Гончаренко: «ЦСКА на матч против «Арсенала» нужно выходить с верой. В футболе без нее нельзя»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко накануне ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом» заявил: армейцам нужно выходить на поле и верить, что они смогут переломить ситуацию.

    В первой встрече в Лондоне красно-синие потерпели поражение от «канониров» со счетом 1:4.

    – Что именно необходимо сделать, чтобы чудо совершилось?

    – В футбол нельзя играть без веры. Надо верить, что можем изменить ситуацию. Касаемо плана на игру, надо попробовать изменить определенные вещи, но это не станет гарантией того, что наша игра будет лучше или хуже, чем у «Арсенала».

    – Рэмзи провел хороший матч против ЦСКА и стоит отметить его забегания. Как его сдержать в ответной игре? Или это не феномен Рэмзи, а коллективные ошибки ваших футболистов?

    – «Арсенал» очень разнообразно атакует. Есть игроки, которые умеют обострять ситуацию и завершать. Могут обыгрывать один в один. Важно, чтобы мы действовали вместе. Открывания Рэмзи опасны, и мы завтра должны быть к этому готовы.

    Поединок ЦСКА – «Арсенал» состоится в четверг, 12 апреля, и начнется в 22:05 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.04.2018 15:33
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 11 апреля 2018, 22:33

      ЦСКА, в этом матче надо выигрывать, по-любасу!!!
      С ув.

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      Рейтинг: +19

      Asdfrthnds 11 апреля 2018, 21:23

      Рома смогла, и ЦСКА сможет !!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > Asdfrthnds 11 апреля 2018, 22:32

      Не надо путать "слив" Барсы в ЛЧ ( да имеющий глаза, тот услышит!) с принципиальной игрой Армейцев и Канониров. Уже пох... на общий счёт!
      СЕЙЧАС НАДО ВЫИГРАТЬ !!!
      С ув.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 апреля 2018, 18:19

      димка билан пел /Невозможное- возможно..../ но надо очень очень сильно постараться и еще меняйте этих стариков обороне своё они уже отыграли

      3
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 11 апреля 2018, 17:54

      И состав в ЦСКА не тот, да и Гончаренко отличился отматерив Мусу, что-то нехорошее происходит в армейском "королевстве".

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 11 апреля 2018, 17:28

      Да да, вера и игнашевич с березуцкими, еле передвигающиеся. Федя Чалов, Хосонов и Кучаев)))

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 11 апреля 2018, 17:26

      Тогда уж сразу пущай и свечки выносят.Заодно и отпоём.

      -1
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 11 апреля 2018, 17:25

      Хотелось бы футбольное чудо увидеть....побольше бы везения ЦСКА и поменьше Арсеналу)

      3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 11 апреля 2018, 17:15

      Не забудьте бутсы святой водой окропить и с ВЕРОЙ в перед.

      2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > kykyi 11 апреля 2018, 17:19

      это тебе ональный посоветовал?

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > 3a zenit 11 апреля 2018, 18:27

      Да нет,это ваш тренер,Заболотному такие советы даёт. А Питерские херню не несут, значит и ЦСКА поможет.

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 11 апреля 2018, 17:10

      Я писал когда они в Арсенал полетели всем основным составом и тут напишу выпускайте молодежь, сделайте ротацию у вас же защита возрастная а график очень тяжелый. Всем ясно что вы тут не выиграет, но уже было видно что игры с Арсеналом идут в ущерб борьбе за места в еврокубках чемпионата

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > кузнецов артем 11 апреля 2018, 17:16

      если бы нас слушали,мы уже стали бы чемпионами планеты.Нужно сделать онлайн голосование кандидатов в сборную по айпи-народ найдёт нужных игроков,а усатому по усам хером поводить.

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      Рейтинг: +4025

      raritet > кузнецов артем 11 апреля 2018, 17:56

      Все правильно Артем. Поскольку все равно терять нечего, можно выпустить молодежь , намного хуже чем старые березы не сыграют, хотя я с уважением к ним отношусь, но возраст свое берет, скорости не хватает. И заодно можно посмотреть резерв команды. У ЦСКА есть хорошая молодежь, нужно рисковать. А впереди у клуба очень много ответственных игр.

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      кузнецов артем > 3a zenit 11 апреля 2018, 17:59

      Тренер трактует свое виденье тем кого он выбирает и по какой схеме играть, так что если народ будет состав выбирать то тем кто будет из этого состава строить команду будет хуже чем Черчесу с обилием травм которые сейчас есть и итог соответственно будет тоже хуже чем у Черчеса

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > кузнецов артем 11 апреля 2018, 18:26

      не думаешь что футболисты будут сверх мотивированны при таком выборе?

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      кузнецов артем > 3a zenit 11 апреля 2018, 18:33

      Даже если они будут сверх мотивированы это не тоже самое что знание своих маневров на уровне топ футболистов(например как Фирмино потжал Отаменди что тому оставалось выбивать мяч куда нибудь, он его потерял и фирмино забил, в этом моменте не только Фирмино сыграл здорово, но и Салах который прикрывал передачу другому защитнику, вот яркий пример работы тренера в этом моменте) в определенной стадии игры

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      3a zenit > кузнецов артем 11 апреля 2018, 18:39

      да я не спорю о мастерстве...я о том что бл ять они будут помнить и знать что вас выбрал народ и пи з д ы получать в случае говна получите по полной.Сборная по блату это говно,этого Головина сюка пиарять как бога руссфутбола,а он никто и ничто вот за что мне обидно-что нас болельщиков му да ё бт как в случае с кокошей которого ставили в старт постоянно по приказу.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > 3a zenit 11 апреля 2018, 18:54

      Народ в большинстве своем глупые люди так что если ты вот думаешь что ты с народом будешь выбирать и вы выберете оптимальный состав, я тебя огорчу, этого не произойдет.Простой аргумент в пользу Головина и Кокорина по оценке трансфермаркета они в топ 10 по цене в Рос футболе, так оценивают не какие то Русские восхвалялы, а эксперты в этой области

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      3a zenit > кузнецов артем 11 апреля 2018, 19:00

      ну по крайней мере это будет честно и виноваты будем именно мы.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > 3a zenit 11 апреля 2018, 19:12

      Все итак честно цска получает от Арсенала 4 Спартак 7 от Ливерпуля Локо 5 от Атлетика если наша сборная из группы сможет выйти то это счастье, у нормальных сборных даже у Египта играют игроки зарубежом а у нас весь состав сборной из рфпл(5 лиги) как игроки целиком из 5 по силе лиги могут играть нормально на уровне сборной, ответ никак

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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 11 апреля 2018, 17:09

      Даже с тульским Арсеналом врятли отыгрались бы, а тут лондонский,да еще и мотивированный попаданием в ЛЧ.Пожелаем хорошей игры большего и не светит,если адекватно смотреть на вещи.

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