Кейн сомневается в переходе в «Реал»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн готов пересмотреть свое желание играть в «Реале». Футболиста не устраивает тот факт, что мадридский клуб не особо активно движется в этом направлении.

Также на решение Кейна может повлиять и то, что в «Реале» заинтересованы не только в нем в качестве усиления атакующей линии. Известно о том, что мадридцы рассматривают в этом качестве также нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.

Еще одно опасение у английского бомбардира вызывает возможность пойти по пути Гарета Бэйла, который недолго был фаворитом руководства «Реала», а будущим летом вообще может покинуть Испанию.