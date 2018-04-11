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    Кейн сомневается в переходе в «Реал»

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн готов пересмотреть свое желание играть в «Реале». Футболиста не устраивает тот факт, что мадридский клуб не особо активно движется в этом направлении.

    Также на решение Кейна может повлиять и то, что в «Реале» заинтересованы не только в нем в качестве усиления атакующей линии. Известно о том, что мадридцы рассматривают в этом качестве также нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.

    Еще одно опасение у английского бомбардира вызывает возможность пойти по пути Гарета Бэйла, который недолго был фаворитом руководства «Реала», а будущим летом вообще может покинуть Испанию.

    Источник: Don Balon

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    11.04.2018 11:31
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 апреля 2018, 18:19

      правильно что задумывается, нужно все взвесить перед ответственным шагом.

      1
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      Рейтинг: +100701

      zigbert 11 апреля 2018, 16:05

      Опасения Кейна не напрасны, в Реале в любой момент можно попасть на лавку а в Тоттенхеме его место практически забронировано.

      1
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      Рейтинг: +163

      Nimnul 11 апреля 2018, 14:06

      На фига ты Реалу сдался. "Евреи"-твой потолок,великий забиватель волосами.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 11 апреля 2018, 12:25

      предложат и побежит не оглядываясь

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 11 апреля 2018, 12:11

      Ты на фиг нужен Реалу,видели как ты с Юве играл...

      4
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      Рейтинг: +239

      Михас007 11 апреля 2018, 11:34

      Финал ЛЧ Реал-Бавария!!!

      2
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      Рейтинг: +163

      Nimnul > Михас007 11 апреля 2018, 14:04

      Индейская национальная изба-фигвам называется.))) Не говори гоп.

      0
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      Рейтинг: +38

      Grindcore > Михас007 13 апреля 2018, 13:14

      Финал ЛЧ Ливерпуль-Рома!!!

      0
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