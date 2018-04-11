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Кейн сомневается в переходе в «Реал»

11 апреля 2018, 11:31
8

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн готов пересмотреть свое желание играть в «Реале». Футболиста не устраивает тот факт, что мадридский клуб не особо активно движется в этом направлении.

Также на решение Кейна может повлиять и то, что в «Реале» заинтересованы не только в нем в качестве усиления атакующей линии. Известно о том, что мадридцы рассматривают в этом качестве также нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.

Еще одно опасение у английского бомбардира вызывает возможность пойти по пути Гарета Бэйла, который недолго был фаворитом руководства «Реала», а будущим летом вообще может покинуть Испанию.

Источник: Don Balon
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Трансферы Тоттенхэм Реал Кейн Гарри
Комментарии (8)
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Михас007
1523435694
Финал ЛЧ Реал-Бавария!!!
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САНЁК17
1523437891
Ты на фиг нужен Реалу,видели как ты с Юве играл...
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серега кашин
1523438719
предложат и побежит не оглядываясь
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Nimnul
1523444790
На фига ты Реалу сдался. "Евреи"-твой потолок,великий забиватель волосами.
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zigbert
1523451907
Опасения Кейна не напрасны, в Реале в любой момент можно попасть на лавку а в Тоттенхеме его место практически забронировано.
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OfaZavr
1523459961
правильно что задумывается, нужно все взвесить перед ответственным шагом.
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