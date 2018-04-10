«Спартак» и «Тосно» в Кубке России рассудит Галимов из Улан-Удэ

РФС назначил судей на матчи 1/2 финала Кубка России. Встречу московского «Спартака» обслужит Роман Галимов.
18 апреля (среда)
«Авангард» – «Шинник»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе (Москва), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
«Спартак» – «Тосно»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Арам Петросян (Бронницы), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).
Источник: РФС