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    «Спартак» и «Тосно» в Кубке России рассудит Галимов из Улан-Удэ

    РФС назначил судей на матчи 1/2 финала Кубка России. Встречу московского «Спартака» обслужит Роман Галимов.

    18 апреля (среда)

    «Авангард» – «Шинник»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе (Москва), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

    «Спартак» – «Тосно»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Арам Петросян (Бронницы), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

    Источник: РФС

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    10.04.2018 19:25
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