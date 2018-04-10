Инфантино: «В России безопасно, а во время ЧМ будет еще безопаснее»

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что болельщикам не нужно бояться ехать в Россию на предстоящий летом чемпионат мира. По мнению руководителя, в стране хороший безопасности, который еще повысится во время проведения мундиаля.

«Разумеется, в России безопасно. А во время чемпионата мира по футболу будет еще безопаснее, потому что российские власти прекрасно понимают всю важность этого мероприятия и хотят продемонстрировать гостеприимство своей страны.

Для обеспечения безопасности на предстоящем турнире принимаются беспрецедентные меры, и в России будут созданы все условия для того, чтобы чемпионат мира прошел в очень спокойной обстановке. Поэтому люди, которые хотят насладиться футбольным зрелищем и летними деньками, пусть приезжают в Россию. Те, кому нужны стычки и тому подобное, пусть остаются дома», – сказал Инфантино.

Чемпионат мира пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.