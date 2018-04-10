Чалов: «Приятно забивать два дня подряд «Динамо»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рад, что ему удалось два дня подряд забивать в ворота «Динамо»: сначала в составе молодежного состава, а затем – в основном.

Матч 25-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Динамо» завершился со счетом 1:2.

— Федор, есть ощущение, что воспользовались тем шансом, который дал вам в этом матче тренерский штаб ЦСКА?

— На самом деле не придал никакого значения своему голу. Сейчас главное — чтобы команда побеждала и выходила на следующий сезон в Лигу чемпионов.

— Накануне вы отличились и в поединке молодежных команд. Каково забивать «Динамо» два дня подряд?

— Приятно (улыбается).

— На сегодняшней игре сказывался тяжелый поединок в Лондоне против «Арсенала» в Лиге Европы, который армейцы провели несколько дней назад, а также ожидание ответной встречи с «канонирами»?

— Честно говоря, ничего такого не успел почувствовать. Хотя, безусловно, у нас в составе были определенные замены, произошла ротация, и, наверное, это оказало влияние на результат. Теперь в оставшихся играх ЦСКА нужно только побеждать.