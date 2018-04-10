Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чалов: «Приятно забивать два дня подряд «Динамо»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов рад, что ему удалось два дня подряд забивать в ворота «Динамо»: сначала в составе молодежного состава, а затем – в основном.

    Матч 25-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Динамо» завершился со счетом 1:2.

    — Федор, есть ощущение, что воспользовались тем шансом, который дал вам в этом матче тренерский штаб ЦСКА?

    — На самом деле не придал никакого значения своему голу. Сейчас главное — чтобы команда побеждала и выходила на следующий сезон в Лигу чемпионов.

    — Накануне вы отличились и в поединке молодежных команд. Каково забивать «Динамо» два дня подряд?

    — Приятно (улыбается).

    — На сегодняшней игре сказывался тяжелый поединок в Лондоне против «Арсенала» в Лиге Европы, который армейцы провели несколько дней назад, а также ожидание ответной встречи с «канонирами»?

    — Честно говоря, ничего такого не успел почувствовать. Хотя, безусловно, у нас в составе были определенные замены, произошла ротация, и, наверное, это оказало влияние на результат. Теперь в оставшихся играх ЦСКА нужно только побеждать.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.04.2018 06:04
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +239

      nirita 10 апреля 2018, 10:00

      До сих пор не могут очухаться от Arsenala

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 10 апреля 2018, 07:37

      Да

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11