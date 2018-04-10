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    Рыков сообщил, что в «Динамо» не думают о вылете из РФПЛ

    Защитник московского «Динамо» Владимир Рыков подвел итоги победного матча 25-го российской Премьер-лиги против ЦСКА (2:1). На данный момент бело-голубые занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата.

    «Голы «Динамо», забитые на контратаках, – не случайность. ЦСКА, конечно, шел вперед, играя дома. Появлялись свободные зоны. Что мы готовили, то и показали.

    Зона вылета? Мы даже не думаем об этом. Просто набираем очки. Ташаев сегодня сделал дубль – сейчас, довольный, интервью на ТВ-студии дает», – заявил Рыков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.04.2018 00:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 10 апреля 2018, 05:37

      У лидеров очки берут, а конкурентам отдают.

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