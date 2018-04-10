Рыков сообщил, что в «Динамо» не думают о вылете из РФПЛ

Защитник московского «Динамо» Владимир Рыков подвел итоги победного матча 25-го российской Премьер-лиги против ЦСКА (2:1). На данный момент бело-голубые занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата.

«Голы «Динамо», забитые на контратаках, – не случайность. ЦСКА, конечно, шел вперед, играя дома. Появлялись свободные зоны. Что мы готовили, то и показали.

Зона вылета? Мы даже не думаем об этом. Просто набираем очки. Ташаев сегодня сделал дубль – сейчас, довольный, интервью на ТВ-студии дает», – заявил Рыков.