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  • Орлов: «Реал» еще даже не знает, что хочет купить у «Зенита» Паредеса за 40 миллионов»

Орлов: «Реал» еще даже не знает, что хочет купить у «Зенита» Паредеса за 40 миллионов»

9 апреля 2018, 20:14
8

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса в «Реал».

Ранее сообщалось, что мадридский клуб готов заплатить за аргентинца 35 миллионов евро. Сделка может состояться летом.

«Кто-то должен сказать тренеру: подождите, а в чeм лидерская функция Паредеса? Понаблюдайте, как он играет, возьмите любой матч: отдаeт пас, как бы выполнив свою работу, и пропадает. А лидер бежит дальше, ищет мяч.

Леандро, конечно, способный игрок, но только способный. Цифры дуют его агенты, отправляют в порталы. Писали, что «Реал» его хотел зимой купить за 40 миллионов евро. Да в «Реале» ещe об этом никто даже не знает, до них эта информация пока не дошла», – сказал Орлов.

Источник: Радио «Зенит»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Зенит Паредес Леандро Орлов Геннадий
Комментарии (8)
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XaXatyn
1523296439
И напа еще из Зенита возьмут бонусом !
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dok66
1523297076
Хорошо пошутил : "Реал еще об этом не знает ." )
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Боцман59rus
1523297684
за сарказм орлову зачет, видимо отмашку деду дали покаркать, а уровень паредеса, это кастельон в сегунде, какой-никакой, а тоже реал,,,
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Полная Канистра
1523299477
какой реал его вроде в салон красоты приглашали
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Федя Кабак
1523301246
Не стоит он столько! 10 млн максимум
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TRELL
1523311487
Паредес хороший игрок,но уж слишком непостоянен.
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OfaZavr
1523343502
верно подметил, это журналюги придумывают подобные глупости, Реал не просто не знает что купить его хочет Реал даже не знает кто это такой))
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