Орлов: «Реал» еще даже не знает, что хочет купить у «Зенита» Паредеса за 40 миллионов»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса в «Реал».

Ранее сообщалось, что мадридский клуб готов заплатить за аргентинца 35 миллионов евро. Сделка может состояться летом.

«Кто-то должен сказать тренеру: подождите, а в чeм лидерская функция Паредеса? Понаблюдайте, как он играет, возьмите любой матч: отдаeт пас, как бы выполнив свою работу, и пропадает. А лидер бежит дальше, ищет мяч.

Леандро, конечно, способный игрок, но только способный. Цифры дуют его агенты, отправляют в порталы. Писали, что «Реал» его хотел зимой купить за 40 миллионов евро. Да в «Реале» ещe об этом никто даже не знает, до них эта информация пока не дошла», – сказал Орлов.