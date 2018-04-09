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    Орлов: «Реал» еще даже не знает, что хочет купить у «Зенита» Паредеса за 40 миллионов»

    Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса в «Реал».

    Ранее сообщалось, что мадридский клуб готов заплатить за аргентинца 35 миллионов евро. Сделка может состояться летом.

    «Кто-то должен сказать тренеру: подождите, а в чeм лидерская функция Паредеса? Понаблюдайте, как он играет, возьмите любой матч: отдаeт пас, как бы выполнив свою работу, и пропадает. А лидер бежит дальше, ищет мяч.

    Леандро, конечно, способный игрок, но только способный. Цифры дуют его агенты, отправляют в порталы. Писали, что «Реал» его хотел зимой купить за 40 миллионов евро. Да в «Реале» ещe об этом никто даже не знает, до них эта информация пока не дошла», – сказал Орлов.

    Источник: Радио «Зенит»

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    09.04.2018 20:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 апреля 2018, 09:58

      верно подметил, это журналюги придумывают подобные глупости, Реал не просто не знает что купить его хочет Реал даже не знает кто это такой))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      TRELL 10 апреля 2018, 01:04

      Паредес хороший игрок,но уж слишком непостоянен.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 9 апреля 2018, 22:14

      Не стоит он столько! 10 млн максимум

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 апреля 2018, 21:44

      какой реал его вроде в салон красоты приглашали

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 9 апреля 2018, 21:14

      за сарказм орлову зачет, видимо отмашку деду дали покаркать, а уровень паредеса, это кастельон в сегунде, какой-никакой, а тоже реал,,,

      7
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 9 апреля 2018, 21:04

      Хорошо пошутил : "Реал еще об этом не знает ." )

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 9 апреля 2018, 20:53

      И напа еще из Зенита возьмут бонусом !

      2
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