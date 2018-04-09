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  • Капелло: «Не жалею, что возглавил сборную России. Это было интересно»

Капелло: «Не жалею, что возглавил сборную России. Это было интересно»

9 апреля 2018, 18:59
5

Известный итальянский специалист Фабио Капелло заявил, что не жалеет о решении возглавить сборную России. По словам тренера, он получил интересный опыт.

– В последние месяцы в России вас постоянно критиковали в медиа. Это сильно мешало?

– СМИ – это часть футбола в любой части света. Я часто общаюсь с журналистами. Весь вопрос в том, выиграл ты или проиграл. Выиграл – тебе задают хорошие вопросы, проиграл – плохие. И так в любой точке мира.

– С момента вашего ухода прошло три года. Сейчас вы понимаете, что пошло не так?

– У нас были проблемы в моем последнем матче. Это была игра с Австрией, на которую мы вышли без защитников. Опытные ребята из ЦСКА были травмированы. На всякий случай: я говорю именно про домашний матч. В гостевом австрийцы забили из офсайда – можете проверить. Но вернемся к домашней встрече. Когда я уехал из России, то видел, что эти защитники продолжали выступать за сборную. Так что вы понимаете, как сложно было играть без них.

– Решение возглавить сборную России – ошибка?

– Нет, это было интересно. Нужно пробовать себя в разных странах, разных культурах. Мне интересно узнавать что-то новое. К тому же я люблю путешествовать и познакомился со многими странами. Хорошо, когда ты востребован дома, в Италии, но если есть возможность уехать и поработать – это же еще лучше, верно? Почему я уехал в Китай? Потому что появился шанс поработать в клубе после двух сборных команд, да еще и в стране, где я никогда не был. Мне было интересно попробовать.

Напомним, Капелло руководил сборной России с 2012 по 2015 год. Он вывел команду на чемпионат мира-2014, однако на мундиале не сумел выйти с ней из группы.

Источник: Sport24
Россия Россия Капелло Фабио
Комментарии (5)
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srg38
1523290566
Это было интересно и @********* прибыльно!
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OfaZavr
1523290609
зато для нашей сборной приглашение его тренером было ошибкой.
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1523295021
У нас нормального материала нет....Капелло выдал почти максимум из той сборной....мог бы больше если бы повезло...ошибка Акинфеева и Самедов мог забить. Вспомните рейтинг той сборной и игру с Бразилией. Будем ждать когда подрастут орлята Галицкого
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mihail200606
1523298099
И было прибыльно.…
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nemolod
1523306081
Да за такие деньги каждому было бы интересно!
Ответить
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