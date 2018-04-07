Игнатьев: «Шатов, конечно же, заслуживает играть в сборной России»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказал мнение по поводу игры полузащитника «Краснодара» Олега Шатова в поединке 25 тура РПФЛ с «Зенитом» (2:1). Как заявил специалист, 27-летний футболист заслуживает места в национальной команде.

В матче с петербуржцами хавбек отметился голом.

«Мое личное мнение – конечно, Шатов должен быть в обойме игроков сборной России. Но в этой ситуации дело за тренерами. Он своей игрой уже подтверждал хороший уровень мастерства – играл в сборной и был игроком основного состава. Но из-за определенных обстоятельств он сейчас не попадает в обойму. У него были травмы, он перешел в другую команду, все это наложило отпечаток на его игровое и психологическое состояние. Хорошо, что он вернулся и чувствует себя уверенно.

Сегодня Олег очень старался, а этот гол – благодарность ему свыше. Он поощрен за терпение, за труд, за лояльность. Он очень хотел проявить себя, но ему могло помешать нервное напряжение и огромное желание показать себя перед бывшей аудиторией, показать, что он незаслуженно был отчислен из команды. И он очень достойно себя проявил, во всех отношениях сегодня он выглядел молодцом – и с точки зрения игрока, и с точки зрения человека», – сказал Игнатьев.

Напомним, что именно «Зениту» принадлежит Шатов. В «Краснодар» он перешел минувшей зимой на правах аренды до конца сезона.

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