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    Игнатьев: «Шатов, конечно же, заслуживает играть в сборной России»

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказал мнение по поводу игры полузащитника «Краснодара» Олега Шатова в поединке 25 тура РПФЛ с «Зенитом» (2:1). Как заявил специалист, 27-летний футболист заслуживает места в национальной команде.

    В матче с петербуржцами хавбек отметился голом.

    «Мое личное мнение – конечно, Шатов должен быть в обойме игроков сборной России. Но в этой ситуации дело за тренерами. Он своей игрой уже подтверждал хороший уровень мастерства – играл в сборной и был игроком основного состава. Но из-за определенных обстоятельств он сейчас не попадает в обойму. У него были травмы, он перешел в другую команду, все это наложило отпечаток на его игровое и психологическое состояние. Хорошо, что он вернулся и чувствует себя уверенно.

    Сегодня Олег очень старался, а этот гол – благодарность ему свыше. Он поощрен за терпение, за труд, за лояльность. Он очень хотел проявить себя, но ему могло помешать нервное напряжение и огромное желание показать себя перед бывшей аудиторией, показать, что он незаслуженно был отчислен из команды. И он очень достойно себя проявил, во всех отношениях сегодня он выглядел молодцом – и с точки зрения игрока, и с точки зрения человека», – сказал Игнатьев.

    Напомним, что именно «Зениту» принадлежит Шатов. В «Краснодар» он перешел минувшей зимой на правах аренды до конца сезона.

    Шатов забил «Зениту». Его гол стоил 10 миллионов

    Источник: Р-Спорт

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    07.04.2018 23:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +351

      Константинн 8 апреля 2018, 15:10

      Пусть тоже бабки платит и играет за сборную, может и будет выкладываться как вчера, а так нахрен он нужен.

      0
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 8 апреля 2018, 00:05

      заслуживает.

      1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 7 апреля 2018, 23:24

      1й гол в сезоне забил и сразу заслужил нечего себе. Дзюба тогда уже 3 раза заслужил. Кстати говоря Шатов не подходи нашей сборной потому что в полузащите нужны люди которые хоть немного но умеют отбирать мяч, а в нападении какой от него смысл с 1 голом за сезон

      -1
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      Рейтинг: +210

      Кутах > кузнецов артем 8 апреля 2018, 01:15

      Ты втираешь мне какую-то дичь, сынок

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Кутах 8 апреля 2018, 01:21

      Персональный фан Шатова ? Так вот он сегодня забил первый гол в сезоне(спустя 8 месяцев после его начала). Он не опорник, а атакующий полузащитник так что какая ему сборная без голов ?

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