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  • Игнатьев: «Шатов, конечно же, заслуживает играть в сборной России»

Игнатьев: «Шатов, конечно же, заслуживает играть в сборной России»

7 апреля 2018, 23:15
6

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказал мнение по поводу игры полузащитника «Краснодара» Олега Шатова в поединке 25 тура РПФЛ с «Зенитом» (2:1). Как заявил специалист, 27-летний футболист заслуживает места в национальной команде.

В матче с петербуржцами хавбек отметился голом.

«Мое личное мнение – конечно, Шатов должен быть в обойме игроков сборной России. Но в этой ситуации дело за тренерами. Он своей игрой уже подтверждал хороший уровень мастерства – играл в сборной и был игроком основного состава. Но из-за определенных обстоятельств он сейчас не попадает в обойму. У него были травмы, он перешел в другую команду, все это наложило отпечаток на его игровое и психологическое состояние. Хорошо, что он вернулся и чувствует себя уверенно.

Сегодня Олег очень старался, а этот гол – благодарность ему свыше. Он поощрен за терпение, за труд, за лояльность. Он очень хотел проявить себя, но ему могло помешать нервное напряжение и огромное желание показать себя перед бывшей аудиторией, показать, что он незаслуженно был отчислен из команды. И он очень достойно себя проявил, во всех отношениях сегодня он выглядел молодцом – и с точки зрения игрока, и с точки зрения человека», – сказал Игнатьев.

Напомним, что именно «Зениту» принадлежит Шатов. В «Краснодар» он перешел минувшей зимой на правах аренды до конца сезона.

Шатов забил «Зениту». Его гол стоил 10 миллионов

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Шатов Олег Игнатьев Борис
Комментарии (6)
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кузнецов артем
1523132673
1й гол в сезоне забил и сразу заслужил нечего себе. Дзюба тогда уже 3 раза заслужил. Кстати говоря Шатов не подходи нашей сборной потому что в полузащите нужны люди которые хоть немного но умеют отбирать мяч, а в нападении какой от него смысл с 1 голом за сезон
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С@НЁК.
1523135119
заслуживает.
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Константинн
1523189409
Пусть тоже бабки платит и играет за сборную, может и будет выкладываться как вчера, а так нахрен он нужен.
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