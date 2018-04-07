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  • Моуринью после победы над «Манчестер Сити» поздравил команду Гвардиолы с чемпионством

Моуринью после победы над «Манчестер Сити» поздравил команду Гвардиолы с чемпионством

7 апреля 2018, 22:25
6

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от победы над «Манчестер Сити» в матче 33 тура АПЛ.

«Мне стало грустно после первого гола. «Сити» уже в третий раз забивает нам с углового в этом сезоне. После второго пропущенного мяча было важно, чтобы сохранили уверенность. Мы перемещали мяч по полю больше, чем любая команда против «горожан». Мы стали прессинговать чуть выше и продолжали это делать, чтобы достичь хорошего результата. Я думаю, математически нам нужно шесть очков, чтобы остаться в первой четверке.

Наша задача – финишировать вторыми, но я хочу поздравить «Сити» с титулом, поскольку они намерены выиграть его, и заслуженно. Они не дали шансов другим, потому что в этом сезоне не переставали побеждать.

Моя цель была в том, чтобы заработать очки и не испортить никаких празднований. Суть в том, сможем ли мы стать сильнее, чтобы побороться с «горожанами» в следующем сезоне», – сказал Моуринью.

Погба идеально выиграл конфликт с Гвардиолой

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Моуринью Жозе Гвардиола Хосеп
Комментарии (6)
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ЮНик
1523129340
Переводили через гугл переводчик?)
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x-x-x-x-x
1523130197
красавчик!!!!
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cska-62
1523130789
Моуриньо, по сути, прав. "МанСити" реально недосягаем для конкурентов. А когда они номинально оформят чемпионство, не так уж и важно. Гвардиола в очередной раз доказал, что он тренер высочайшего уровня. Что бы там злопыхатели не визжали в приступах ярости. И в "Баварию", и в "МанСити" он принёс свой, отличающийся от предшественников, футбол.
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Вомбат
1523131167
Да. Гвардиола супер тренер. Умеет поставить игру. Но только одного вида. Тики-таку. Все команды переделывает под Барселону 2009-2012 гг. Причем в еврокубках эти команды ничего не добиваются. Потому что на дворе уже 2018 год, и даже с таким составом как у Баварии и МанСити надо уметь играть по-разному. Но Гвардиола этого не понимает.
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+50/-50
1523133555
Без "подколок" - молодец. Моур очень хорошо понимает, что Сити уже не догнать. Оформят чемпионство в следующем туре. Главное - "МС" чемпион АПЛ.
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Kenny McCormick
1523136108
ХОРОШ МОУРИНЬО)))
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