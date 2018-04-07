Моуринью после победы над «Манчестер Сити» поздравил команду Гвардиолы с чемпионством

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от победы над «Манчестер Сити» в матче 33 тура АПЛ.

«Мне стало грустно после первого гола. «Сити» уже в третий раз забивает нам с углового в этом сезоне. После второго пропущенного мяча было важно, чтобы сохранили уверенность. Мы перемещали мяч по полю больше, чем любая команда против «горожан». Мы стали прессинговать чуть выше и продолжали это делать, чтобы достичь хорошего результата. Я думаю, математически нам нужно шесть очков, чтобы остаться в первой четверке.

Наша задача – финишировать вторыми, но я хочу поздравить «Сити» с титулом, поскольку они намерены выиграть его, и заслуженно. Они не дали шансов другим, потому что в этом сезоне не переставали побеждать.

Моя цель была в том, чтобы заработать очки и не испортить никаких празднований. Суть в том, сможем ли мы стать сильнее, чтобы побороться с «горожанами» в следующем сезоне», – сказал Моуринью.

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