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    Моуринью после победы над «Манчестер Сити» поздравил команду Гвардиолы с чемпионством

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от победы над «Манчестер Сити» в матче 33 тура АПЛ.

    «Мне стало грустно после первого гола. «Сити» уже в третий раз забивает нам с углового в этом сезоне. После второго пропущенного мяча было важно, чтобы сохранили уверенность. Мы перемещали мяч по полю больше, чем любая команда против «горожан». Мы стали прессинговать чуть выше и продолжали это делать, чтобы достичь хорошего результата. Я думаю, математически нам нужно шесть очков, чтобы остаться в первой четверке.

    Наша задача – финишировать вторыми, но я хочу поздравить «Сити» с титулом, поскольку они намерены выиграть его, и заслуженно. Они не дали шансов другим, потому что в этом сезоне не переставали побеждать.

    Моя цель была в том, чтобы заработать очки и не испортить никаких празднований. Суть в том, сможем ли мы стать сильнее, чтобы побороться с «горожанами» в следующем сезоне», – сказал Моуринью.

    Погба идеально выиграл конфликт с Гвардиолой

    Источник: BBC

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    07.04.2018 22:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +119

      Kenny McCormick 8 апреля 2018, 00:21

      ХОРОШ МОУРИНЬО)))

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 7 апреля 2018, 23:39

      Без "подколок" - молодец. Моур очень хорошо понимает, что Сити уже не догнать. Оформят чемпионство в следующем туре. Главное - "МС" чемпион АПЛ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 7 апреля 2018, 22:59

      Да. Гвардиола супер тренер. Умеет поставить игру. Но только одного вида. Тики-таку. Все команды переделывает под Барселону 2009-2012 гг. Причем в еврокубках эти команды ничего не добиваются. Потому что на дворе уже 2018 год, и даже с таким составом как у Баварии и МанСити надо уметь играть по-разному. Но Гвардиола этого не понимает.

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 7 апреля 2018, 22:53

      Моуриньо, по сути, прав. "МанСити" реально недосягаем для конкурентов. А когда они номинально оформят чемпионство, не так уж и важно. Гвардиола в очередной раз доказал, что он тренер высочайшего уровня. Что бы там злопыхатели не визжали в приступах ярости. И в "Баварию", и в "МанСити" он принёс свой, отличающийся от предшественников, футбол.

      4
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 7 апреля 2018, 22:43

      красавчик!!!!

      2
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 7 апреля 2018, 22:29

      Переводили через гугл переводчик?)

      0
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