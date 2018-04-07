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    Погба идеально выиграл конфликт с Гвардиолой


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    Голосов: 14
    07.04.2018 21:25
    Получилось очень жаркое шоу.

    Всю неделю перед дерби, где «Сити» мог взять титул, в прессе бушевал спор Пепа Гвардиолы и самого влиятельного на сегодня агента для «МЮ» Мино Райолы. Сначала итальянец назвал Гвардиолу «трусом» и «псом». Потом тренер дал развернутый изящный ответ: «Два месяца назад он предлагал мне Мхитаряна и Погба. Зачем? Хотел, чтобы Погба и Мхитарян играли у нас? Райола должен защищать своих клиентов и понимать, что не может привести их к такому человеку, как я, к собаке. Сравнение с псом плохое, это неправильно. Он должен уважать собак. Что я ответил на предложение Райолы? Сказал «нет». У нас нет денег на покупку Погба, он слишком дорогой». Райола в ответ только объяснил,что не контактировал лично с Гвардиолой.

    Сам Погба, узнав о признании Гвардиолы, прокомментировал его своим фото с приставленной к уху рукой и вопросом: «Чего-чего?».

    По-настоящему закончить спор мог только сам матч. Где «Сити», в случае победы, оформил бы титул. Прямо в матче с главным врагом и самым опасным своим конкурентом – идеально.

    В первом тайме все к этому и шло. «Сити» уверенно забили два гола, а «МЮ» в ответ даже не разу ни ударил по воротам.

    Но во втором тайме случились полторы минуты гениальности Поля Погба. Сначала он эффектно расстрелял кипера после скидки от Эрреры, затем сразу же – получая передачу от Санчеса, оторвался от защитников и вколотил головой. Интересно, что это всего лишь четвертый и пятый его голы в этом сезоне АПЛ.

    После такого «Сити» надломился, и «Юнайтед» зарядил третий. Особенно важно отметить Алексиса Санчеса: все три гола случались после атак, которые продюсировал он. Учитывая, что чилиец после переезда в Манчестер выглядел блекло и получил тонну критики, этот перформанс случился особенно вовремя и получился максимально важным.

    В итоге на главную интригу это все не повлияет:«Сити» все равно станет чемпионом этого сезона. Но «МЮ» сделал все, чтобы соперник получил титул с кислым лицом. Проиграв за одну неделю «Ливерпулю» и «Юнайтед», самый грозный клуб года неотвратимо испортил впечатление от своего года. А главное – показал всем остальным, что этот титан уязвим и его можно выиграть.

    Отдельный фокус – на статистику. «Сити» тотально доминировал и по владению, и по ударам, но Жозе Моуринью снова наказал Гвардиолу игрой вторым номером. Это было очень эффектное представление.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 14
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 15 апреля 2018, 16:37

      Черная неделя для Сити.вначале Ливерпуль их выбил с ЛЧ.и ещё МЮ покуражилься на славу.согласен с автором,это удар для Гвардиолы,в поддых-))).

      0
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 10 апреля 2018, 20:23

      манчестер был есть и будет красным)

      1
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      Рейтинг: +1

      sports1302 9 апреля 2018, 12:33

      Прогнозы футбольных матчей -> bets-info.ru

      -1
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      Рейтинг: +24

      Leshka1994 8 апреля 2018, 09:07

      Бесспорно)

      0
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 8 апреля 2018, 08:50

      Обычная победа, с турнирной точки зрения абсолютно ничего не определяющая, раздута до уровня 8 чуда света. Погба за 2 гола пора в список античных героев футбола вносить и ставить в один ряд с Месси и Роналдо.Ну и на золотой мяч теперь конечно он главный претендент.А еще пару забьет-может смело на место главы фифы выдвигаться.

      1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Патронташ 8 апреля 2018, 21:40

      Просто тебе ссаному скептику никогда не понять что такое дерби!!!таблица и турнирное положение здесь абсолютно не при чем!!!унылое говнецо!

      1
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > MU-fanatic 8 апреля 2018, 22:26

      И чито ты такой свирепый???Пойди бахни балтики 9...Да узбагойся.Матч такой получился,потому что судья это допустил...Вот ответь только честно...Если б такой момент как с Агуэро произошел допустим с Лингардом или с Рэшфордом,ты бы как реагировал?Наверное визжал бы как свинка.P.S.Когда то я болел за М.Ю.,но когда туда пригласили этого недоумка Жозе.Я перестал.По 2 причинам...1.Личная неприязнь к этому недочеловеку.2.Игра М.Ю.(превратилась в у.г.)

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > mutabor0992 11 апреля 2018, 23:29

      по себе людей не судят...это поговорка про тебя ********!)а я за объективность...

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > mutabor0992 11 апреля 2018, 23:33

      ГЛОРЬЕ вшивое)))

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > MU-fanatic 15 апреля 2018, 21:24

      Ну че олененок как же так с Вест Бромом приключилось???Может объяснишь а???Всезнайка.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 апреля 2018, 08:47

      1. Вот давайте честно, кому вы поверите на слово - Гвардиоле, уважаемому в мире человеку или треплу и пройдохе вселенским масштабов Райоле и выпендрёжнику Погба? Райола уже совсем от бабла страх потерял, попросту начинает оскорблять людей. А Пеп ему красиво и культурно ответил.
      2. По поводу матча. Я уверен, что дело не в том, что Сити расслабился в концовке сезона, когда уже шансы стать чемпионами 100%. Не верю даже в то, что сам считал поначалу, что дело в слишком большой череде побед и излишней самоуверенности. Я вот внимательно смотрел этот матч и в ЛЧ С Ливерпулем - у Сити та же проблема, что была в прошлом сезоне у Барсы или совсем недавно у мерсисайдцев. Центральная ось жутко проседает. Это очевидно. Гвардиоле нужно что-то с этим делать. Я не понимал и не понимаю, что вообще в команде делают такие игроки как Компани или Делф. Компани столько позиционно ошибается, что просто ужас, ему не хватает скорости, он регулярно любит выдавать пасы на ногу сопернику перед своей штрафной, а 90% времени вообще в лазарете. И это капитан команды?? Отаменди неплохой защитник, но ему нужен для подстраховки партнёр явно лучше. Не понимаю, почему не играет Ляпорт? Жаль, что у Стоунза травмы пошли. Считаю, что он отлично сыгрался с Николасом. Делф играет просто потому, что Менди травмирован, а Зинченко ещё недостаточно опытный, чтобы постоянно выходить в основе. Вот и всё.
      Фернандиньо далеко не безгрешен и уже стареет, и на него слишком много нагрузки. Прямо калька с прошлого сезона Барсы, когда Бускетс был не в форме, а вся нагрузка по отбору мяча в полузащите ложилась на него, и он же должен был быть ещё и распасовщиком. А без него на поле полузащиты вообще не было. Пришёл Вальверде - стал играть в 4 полузащитника, купил Паулиньо, сделал игру намного сбалансированнее. Решил проблему. А вот Сити наступает на те же грабли. Иногда меня просто поражает, почему такие вещи происходят на таком уровне. Разве Гвардиола этого не видит? Сомневаюсь, хотя...
      Сити ужасно не хватает защитной мощи. Атакующей - хоть отбавляй. Коллективный отбор - это хорошо, но не панацея, защитная линия должна быть крепкой.
      Ну и как же без классики - Сити каждый матч запарывает такое кол-во моментов, что Гвардиола уже давно бы поседел и полысел, если бы у него были волосы))Ну нельзя при счёте 2-0 пороть четыре 100% голевых момента подряд, а потом всей защитой ловить ворон при атаках противника. Ничего не напоминает? Недавний Ливерпуль, к примеру. Я лично, приятно удивлён, что Клопп смог решить проблему, думал, что надёжность - это ему не под силу. Посмотрим, что будет дальше, на сколько хватит красных. Стабильность - это сложно. Пока что Клопп показал товар лицом лишь в одном матче.
      Моё мнение - Сити нужно играть в более осторожный футбол, а не лезть очертя голову вперёд, когда в защите проходной двор. Моуриньо опять ничего не показал, и Сити снова проиграл сам себе, просто подарил на блюдечке сопернику победу. Сначала 2 гола за 1,5 мин, а потом ещё и гол с самого центра штрафной площади, где один стоял Смоллинг, да так, что ногой спокойно замкнул пас. А где были ЦЗ??, особенно Компани, что играет так, будто его вчера из Чемпионшипа только привезли.
      Моё мнение - вместо Делфа, Компани, Фернандиньо, Стрелингы должна играть другие люди, более достойные. Стерлинг столько за этот сезон запорол, что, реализуй хоть половину, уже бы в топе претендентов на Золотую бутсу был бы. Жезус - классический центрфорвард, ему не дали пас, его и не в игре. Агуэро часто травмируется и не молодеет. При том, что у Сити огроменный бюджет и подбор игроков на скамейке, что-то много игровых проблем наблюдается у тех, кто претендует на победу в ЛЧ.
      Чувствовал я, что в первом матче с Ливерпулем Сити может крупно влететь, что и произошло. Так вот чувствую я, что и в ответке Сити нифига не отыграется, ибо с МЮ сделали все те же ошибки и не видно никакого прогресса по этому поводу.

      5
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      Рейтинг: +36

      Madiyar_7sk 8 апреля 2018, 08:35

      Красава Погба.

      1
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 8 апреля 2018, 07:36

      ЧТО ЭТО??

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 8 апреля 2018, 07:07

      прическа у него в цветах мансити

      0
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      Рейтинг: +201

      falanor 7 апреля 2018, 22:05

      все это не важно - ни судья и его спорные решения, ни 2 не назначенных пенальти и прочее прочее..... Рахим Стерлинг имел 4 убойных момента и не реализовал ни одного. мне кажется если и спускать всех собак на кого то - то только на этого парня. играя в таком супер клубе человек с зп 250 штук в неделю ОБЯЗАН реализовывать хотя бы половину моментов. если бы все было так счет был бы 4-0 после 1 тайма. слишком много шансов дают этому парню как по мне. возможно он даже дальний родственник Игуаина потому так пороть момент за моментом - это просто должно быть в крови

      5
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      Рейтинг: +208

      Rockstody > falanor 7 апреля 2018, 23:18

      Я лично,вообще не понимаю,где нашли в Стерлинге талант,сначала Ливерпуль,потом МС..

      2
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      Рейтинг: +1974

      android-uz > Rockstody 8 апреля 2018, 09:21

      наверное не зря Ливерпуль его слил )))

      3
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