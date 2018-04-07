Погба идеально выиграл конфликт с Гвардиолой

Получилось очень жаркое шоу.

Всю неделю перед дерби, где «Сити» мог взять титул, в прессе бушевал спор Пепа Гвардиолы и самого влиятельного на сегодня агента для «МЮ» Мино Райолы. Сначала итальянец назвал Гвардиолу «трусом» и «псом». Потом тренер дал развернутый изящный ответ: «Два месяца назад он предлагал мне Мхитаряна и Погба. Зачем? Хотел, чтобы Погба и Мхитарян играли у нас? Райола должен защищать своих клиентов и понимать, что не может привести их к такому человеку, как я, к собаке. Сравнение с псом плохое, это неправильно. Он должен уважать собак. Что я ответил на предложение Райолы? Сказал «нет». У нас нет денег на покупку Погба, он слишком дорогой». Райола в ответ только объяснил,что не контактировал лично с Гвардиолой.

Сам Погба, узнав о признании Гвардиолы, прокомментировал его своим фото с приставленной к уху рукой и вопросом: «Чего-чего?».

По-настоящему закончить спор мог только сам матч. Где «Сити», в случае победы, оформил бы титул. Прямо в матче с главным врагом и самым опасным своим конкурентом – идеально.

В первом тайме все к этому и шло. «Сити» уверенно забили два гола, а «МЮ» в ответ даже не разу ни ударил по воротам.

Но во втором тайме случились полторы минуты гениальности Поля Погба. Сначала он эффектно расстрелял кипера после скидки от Эрреры, затем сразу же – получая передачу от Санчеса, оторвался от защитников и вколотил головой. Интересно, что это всего лишь четвертый и пятый его голы в этом сезоне АПЛ.

После такого «Сити» надломился, и «Юнайтед» зарядил третий. Особенно важно отметить Алексиса Санчеса: все три гола случались после атак, которые продюсировал он. Учитывая, что чилиец после переезда в Манчестер выглядел блекло и получил тонну критики, этот перформанс случился особенно вовремя и получился максимально важным.

В итоге на главную интригу это все не повлияет:«Сити» все равно станет чемпионом этого сезона. Но «МЮ» сделал все, чтобы соперник получил титул с кислым лицом. Проиграв за одну неделю «Ливерпулю» и «Юнайтед», самый грозный клуб года неотвратимо испортил впечатление от своего года. А главное – показал всем остальным, что этот титан уязвим и его можно выиграть.



Отдельный фокус – на статистику. «Сити» тотально доминировал и по владению, и по ударам, но Жозе Моуринью снова наказал Гвардиолу игрой вторым номером. Это было очень эффектное представление.