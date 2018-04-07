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    Уткин: «Только с Манчини «Зениту» удастся отстоять пятое место. Я верю в Роберто»

    Комментатор и радиоведущий Василий Уткин в саркастичной форме пошутил над главным тренером «Зенита» Роберто Манчини после домашнего поражения петербургской команды от «Краснодара» (1:2) в матче 25 тура РФПЛ.

    «Только с Манчини удастся отстоять пятое место. Я верю в Роберто. Ему просто нужно время», – написал Уткин на своей странице в твиттере.

    «Зенит» провел 24 матча и занимает пятое место в турнирной таблице. Его отставание от идущего третьим ЦСКА составляет два очка. При этом армейцы имеют на одну игру меньше в активе. Напомним, команда, занявшая третье место, сыграет в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне.

    Источник: Twitter

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    07.04.2018 19:48
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +3795

      serppion 8 апреля 2018, 03:18

      Итальянские тренеры секрет какой-то против русских знают. Знают и передают друг другу. Фабио Капелло точно также портачил.

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > serppion 8 апреля 2018, 09:46

      И не только итальянские!....а цыган из Румынии ?!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 апреля 2018, 22:38

      Заткнулся бы утконос ср-ный.

      0
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      Рейтинг: +11240

      alp 7 апреля 2018, 21:07

      помоему только ленивый уже не обоссал фурсенко с манчини и оргентинцами.... епамопа!! это ж уровень средней команды красносельского района СПб!!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +54

      Чахлик Невмерущий 7 апреля 2018, 21:06

      Уася жжёт!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 7 апреля 2018, 21:01

      Долбанный Мудачини -- так быстро развалил -- что создавалось десятилетиями !!!

      3
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      ...
      Рейтинг: +5882

      Павелий > Zenmaster 8 апреля 2018, 02:00

      Ну не десятилетиями, а года 3-4.

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > Павелий 8 апреля 2018, 08:26

      На рубеже 2000-х команду возглавил снова П.Морозов -- начался подъём и становление -- Петержела , Дик Адвокат , Спалетти -- продолжили со знаком +++ !!! Всё началось в марте 2014 с приходом Боаша -- стали чемпионами , взяли суперкубок и кубок , но при этом , он начал развал команды -- бездарное отношение к игрокам !!! В конце мая 2016-го его ушли(команда на спаде) -- продолжил развал Луческу -- а теперь Мудачини старается добить !!! Получается 3-4 года команду только разваливают !!! И вообще , тебе не мешало бы хоть немного знать , о команде из города в котором ты живёшь -- мясной прихвостень !!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +5882

      Павелий > Zenmaster 8 апреля 2018, 14:17

      Прихвостень - это так тебя жена называет. Я знаю об истории Зенита гораздо больше, чем многие болельщики Зенита. Если брать в качестве оценки подъёма серебро в 2003 и финал кубка в 2002, а развал последние 3-4 года, то подъём Зенита был в 2001...2015 годах. Максимум 14 лет. Это никак не десятилетиями.

      Такие вещи изучаются в средней школе. И именно о них не знает среднестатистический болельщик Зенита, которому в среднем 13-14 лет.

      -1
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      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 7 апреля 2018, 20:55

      Манчини уже видит себя во главе сборной, а с такой игрой Зениту можно и мимо Европы пролететь.

      2
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      Рейтинг: +3136

      m40 7 апреля 2018, 20:49

      Верю, что Зенит удержит 5 место. Но даже если Уфа или Арсенал обойдут его, то вся надежда на победу Спартака в кубке- 6 место позволит сыграть в ЛЕ

      1
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      Рейтинг: +6979

      1bear 7 апреля 2018, 20:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ...свинья злорадствует,терпеть не могу...

      -4
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > 1bear 7 апреля 2018, 20:29

      Сегодня - день глумления над зенитом ))) Терпи

      6
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      Рейтинг: +24829

      dok66 7 апреля 2018, 20:14

      Хорошо пошутил ! И в самую точку !

      5
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      Рейтинг: +160

      Игорь В 7 апреля 2018, 20:14

      Злые языки. Не трогайте бомжей. Пятое место законное достижение этой помойки

      5
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      ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > Игорь В 7 апреля 2018, 20:57

      Ты со своей помойкой из днища выберись -- потом и рот разинуть можно !!!

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