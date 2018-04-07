Уткин: «Только с Манчини «Зениту» удастся отстоять пятое место. Я верю в Роберто»

Комментатор и радиоведущий Василий Уткин в саркастичной форме пошутил над главным тренером «Зенита» Роберто Манчини после домашнего поражения петербургской команды от «Краснодара» (1:2) в матче 25 тура РФПЛ.

«Только с Манчини удастся отстоять пятое место. Я верю в Роберто. Ему просто нужно время», – написал Уткин на своей странице в твиттере.

«Зенит» провел 24 матча и занимает пятое место в турнирной таблице. Его отставание от идущего третьим ЦСКА составляет два очка. При этом армейцы имеют на одну игру меньше в активе. Напомним, команда, занявшая третье место, сыграет в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне.