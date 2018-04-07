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  • Уткин: «Только с Манчини «Зениту» удастся отстоять пятое место. Я верю в Роберто»

Уткин: «Только с Манчини «Зениту» удастся отстоять пятое место. Я верю в Роберто»

7 апреля 2018, 19:48
27

Комментатор и радиоведущий Василий Уткин в саркастичной форме пошутил над главным тренером «Зенита» Роберто Манчини после домашнего поражения петербургской команды от «Краснодара» (1:2) в матче 25 тура РФПЛ.

«Только с Манчини удастся отстоять пятое место. Я верю в Роберто. Ему просто нужно время», – написал Уткин на своей странице в твиттере.

«Зенит» провел 24 матча и занимает пятое место в турнирной таблице. Его отставание от идущего третьим ЦСКА составляет два очка. При этом армейцы имеют на одну игру меньше в активе. Напомним, команда, занявшая третье место, сыграет в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Манчини Роберто Уткин Василий
Комментарии (27)
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Старикан
1523119881
Кто знает, может и на шестое замахнутся...
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OfaZavr
1523120270
неиссякаемый юмор Уткина в действии))
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Полная Канистра
1523120516
пока манчини ещё тут вася от него не отстанет своими колкими выпадами //Не разлучные друзья есть на белом свете...../
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серега кашин
1523120545
уткин в своем репертуаре, а так он прав на 100%
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insider_retro
1523121162
Роберто уже давно положили и наступил на всё то, что надо было отстаивать и завоёвывать...
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mab1011
1523121208
А где-то к 10 туру его коллеги уже повесили Зениту "золото"...
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Игорь В
1523121252
Злые языки. Не трогайте бомжей. Пятое место законное достижение этой помойки
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dok66
1523121284
Хорошо пошутил ! И в самую точку !
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1bear
1523121764
...свинья злорадствует,терпеть не могу...
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alp
1523124438
помоему только ленивый уже не обоссал фурсенко с манчини и оргентинцами.... епамопа!! это ж уровень средней команды красносельского района СПб!!!!
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