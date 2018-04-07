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    «Санкт-Петербург» встретил овациями гол Шатова в ворота «Зенита»

    Сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» проходит матч 25 тура РФПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

    На 22-й минуте «быки» открыли счет усилиями полузащитника Олега Шатова. Болельщики сине-бело-голубых на трибунах встретили этот гол овациями.

    Напомним, права на 27-летнего хавбека принадлежат петербуржцам, а за «Краснодар» он выступает в аренде.

    Шатов перешел в «Зенит» из «Анжи» в августе 2013 года. Его контракт с клубом из города на Неве рассчитан до 2020 года.

    Источник: Twitter

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    07.04.2018 17:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 апреля 2018, 11:16

      Получилось очень душевно и трогательно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 7 апреля 2018, 21:41

      Шатов разрыдался.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 7 апреля 2018, 20:21

      Это аплодисменты на проводы Манчини?
      Долго он ещё будет при чине?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +691

      retiremen 7 апреля 2018, 19:55

      Ой перфекто, по моему, скоро тавокнут в макаронию....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 7 апреля 2018, 18:53

      Кроме свиста и гула, ничего нет! Какие там аплодисменты?

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 7 апреля 2018, 18:18

      Я мстю, и мстя моя страшна! ......с таким настроем он забил гол в задницу Манчини !!!

      0
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 7 апреля 2018, 18:09

      А где аплодисменты ?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +527

      трениришко > Антибиотик111 7 апреля 2018, 20:18

      уши помой

      0
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