«Санкт-Петербург» встретил овациями гол Шатова в ворота «Зенита»

Сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» проходит матч 25 тура РФПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

На 22-й минуте «быки» открыли счет усилиями полузащитника Олега Шатова. Болельщики сине-бело-голубых на трибунах встретили этот гол овациями.

Напомним, права на 27-летнего хавбека принадлежат петербуржцам, а за «Краснодар» он выступает в аренде.

Шатов перешел в «Зенит» из «Анжи» в августе 2013 года. Его контракт с клубом из города на Неве рассчитан до 2020 года.