Газзаев: «В противостоянии с «Арсеналом» ЦСКА нужно совершить чудо. Будем в это верить»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы между армейцами и «Арсеналом».

В первой игре лондонский клуб победил со счетом 4:1. Ответная встреча пройдет 12 апреля в Москве и начнется в 22:05 по московскому времени.

«Это еще хорошо, что в итоге пропустили всего четыре. Хотя по игре могли еще пять… И шансов на успех перед вторым матчем остается немного. Нужно совершить чудо, чтобы забить три безответных мяча «Арсеналу» в Москве. Что ж, будем в это верить!

Сейчас многие говорят про разницу в индивидуальном мастерстве футболистов двух команд – но лично я убежден, что матч был проигран прежде всего тактически», – сказал Газзаев.