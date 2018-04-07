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  • Газзаев: «В противостоянии с «Арсеналом» ЦСКА нужно совершить чудо. Будем в это верить»

Газзаев: «В противостоянии с «Арсеналом» ЦСКА нужно совершить чудо. Будем в это верить»

7 апреля 2018, 09:32
8

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы между армейцами и «Арсеналом».

В первой игре лондонский клуб победил со счетом 4:1. Ответная встреча пройдет 12 апреля в Москве и начнется в 22:05 по московскому времени.

«Это еще хорошо, что в итоге пропустили всего четыре. Хотя по игре могли еще пять… И шансов на успех перед вторым матчем остается немного. Нужно совершить чудо, чтобы забить три безответных мяча «Арсеналу» в Москве. Что ж, будем в это верить!

Сейчас многие говорят про разницу в индивидуальном мастерстве футболистов двух команд – но лично я убежден, что матч был проигран прежде всего тактически», – сказал Газзаев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы ЦСКА Арсенал Газзаев Валерий
Комментарии (8)
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Отчаянный Пердун
1523083194
В день Космонавтики, нужно Арсенал в космос запустит!!!
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alex1951
1523083321
Газ,верить мы будем,за это хоть бабки не дерут. С остальным ,правда ,похужее будет.Но ничяво. Мы привыкли.Ведь главное не победа,главное участие. Теперь о том ,с каким счетом лучше проиграть,чтобы и похвалить можно было и защиту готовить к выступлению в сборной,ЧМ не за горами...)
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ilichkadr
1523087526
Чуда не будет, Арсенал номинально сильнее коней. Отыграть 3 мяча и не пропустить можно, но не с пенсионерами.
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Полная Канистра
1523088383
3 МЯЧА ???????????? если только барсу попросить вместо нас сыграть
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OfaZavr
1523090250
чуда скорее всего не будет, даже чисто теоретически в это не вериться.
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Obi Wan
1523117583
Быть реалистом. Это сложно?...
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Чахлик Невмерущий
1523124908
Ну у Пса и нюх собачий! Тут не поспоришь.
Ответить
zigbert
1523171571
Хотя бы набрать какие то очки для коэффициента УЕФА.
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