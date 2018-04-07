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    Газзаев: «В противостоянии с «Арсеналом» ЦСКА нужно совершить чудо. Будем в это верить»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы между армейцами и «Арсеналом».

    В первой игре лондонский клуб победил со счетом 4:1. Ответная встреча пройдет 12 апреля в Москве и начнется в 22:05 по московскому времени.

    «Это еще хорошо, что в итоге пропустили всего четыре. Хотя по игре могли еще пять… И шансов на успех перед вторым матчем остается немного. Нужно совершить чудо, чтобы забить три безответных мяча «Арсеналу» в Москве. Что ж, будем в это верить!

    Сейчас многие говорят про разницу в индивидуальном мастерстве футболистов двух команд – но лично я убежден, что матч был проигран прежде всего тактически», – сказал Газзаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.04.2018 09:32
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 апреля 2018, 10:12

      Хотя бы набрать какие то очки для коэффициента УЕФА.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Чахлик Невмерущий 7 апреля 2018, 21:15

      Ну у Пса и нюх собачий! Тут не поспоришь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 7 апреля 2018, 19:13

      Быть реалистом. Это сложно?...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 апреля 2018, 11:37

      чуда скорее всего не будет, даже чисто теоретически в это не вериться.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 апреля 2018, 11:06

      3 МЯЧА ???????????? если только барсу попросить вместо нас сыграть

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +17840

      ilichkadr 7 апреля 2018, 10:52

      Чуда не будет, Арсенал номинально сильнее коней. Отыграть 3 мяча и не пропустить можно, но не с пенсионерами.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 7 апреля 2018, 09:42

      Газ,верить мы будем,за это хоть бабки не дерут.
      С остальным ,правда ,похужее будет.Но ничяво.
      Мы привыкли.Ведь главное не победа,главное участие.
      Теперь о том ,с каким счетом лучше проиграть,чтобы и похвалить можно было
      и защиту готовить к выступлению в сборной,ЧМ не за горами...)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 7 апреля 2018, 09:39

      В день Космонавтики, нужно Арсенал в космос запустит!!!

      3
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