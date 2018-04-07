Пономарев: «Не понимаю, как всерьез можно говорить про переход Головина в «Арсенал». Мальчишка играет в дворовый футбол»

Футбольный эксперт Владимир Пономарев прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника ЦСКА Александра Головина в «Арсенал».

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы против «канониров» (1:4) россиянин забил единственный гол команды со штрафного удара.

«Не понимаю, как всерьeз можно говорить про его переход в «Арсенал». Мальчишка пока играет в дворовый футбол. Он не вовремя отдаeт мяч, играет для себя, играет как хочет и как умеет. Когда партнeр открывается – ему нужно отдавать мяч либо в ноги, либо на ход, а сможет ли Головин это делать в «Арсенале» при таких скоростях?!

Вряд ли. Не только на большой скорости, но ещe и вовремя, и ещe в ограниченном пространстве, и при этом точный пас в ногу. У нас о таком футболе совсем забыли, даже комментаторы по ходу матчей на это внимание не обращают», – сказал Пономарев.

Самый важный гол в карьере Головина. Ждем в «Арсенале»?