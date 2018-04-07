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  • Пономарев: «Не понимаю, как всерьез можно говорить про переход Головина в «Арсенал». Мальчишка играет в дворовый футбол»

Пономарев: «Не понимаю, как всерьез можно говорить про переход Головина в «Арсенал». Мальчишка играет в дворовый футбол»

7 апреля 2018, 01:23
24

Футбольный эксперт Владимир Пономарев прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника ЦСКА Александра Головина в «Арсенал».

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы против «канониров» (1:4) россиянин забил единственный гол команды со штрафного удара.

«Не понимаю, как всерьeз можно говорить про его переход в «Арсенал». Мальчишка пока играет в дворовый футбол. Он не вовремя отдаeт мяч, играет для себя, играет как хочет и как умеет. Когда партнeр открывается – ему нужно отдавать мяч либо в ноги, либо на ход, а сможет ли Головин это делать в «Арсенале» при таких скоростях?!

Вряд ли. Не только на большой скорости, но ещe и вовремя, и ещe в ограниченном пространстве, и при этом точный пас в ногу. У нас о таком футболе совсем забыли, даже комментаторы по ходу матчей на это внимание не обращают», – сказал Пономарев.

Самый важный гол в карьере Головина. Ждем в «Арсенале»?

Источник: Rusfootball.info
Лига Европы Арсенал ЦСКА Головин Александр Пономарев Владимир
Комментарии (24)
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Yev
1523055681
Просто у ЦСКА очередная пиаркомпания, если вспомнить всё началось с посредственных Дзагоева, потом Слуцкого раскручивали, затем гопника Гончаренко и теперь новый Меси - Головин. Вот кого никогда не надо было пиарить тае это Акинфеева, он в отличие от представленных выше своим классом доказывал свой уровень.
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Аид666
1523073292
а если не перейдет то дворовой РПФЛ и останется... молодым чем раньше переход в нормальный чемпионат - тем лучше... главное чтоб не на лавку...
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Бан
1523079974
Пономарев не является ни игроком того уровня, чтобы делать такие заявления, ни тренером, ни футбольным экспертом. Да и вообще со спортом его связывает только кафе которое он держит. Поэтому, ничем кроме самопиара или какой-то личной обиды, в его словах нет. ПС. У Головина есть два компонента, которые могут сделать из него топ-игрока: чудовищная работоспособность на поле и хорошая для его возраста техника. Он уже перерастает чемпионат страны, поэтому ему нужен клуб на вырост.
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directorpg
1523080594
Зависть - страшная вещь, следствие гордыни!
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Хакасия
1523081232
Кто такой Пономарев?
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1523081284
Пусть и в дворовый - но играет, а не мучается.
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порт
1523081505
А разве кто то серьёзно говорил что Головин куда то переходит? Так , кое кто из знакомых журналистов Головина, написал где то про переход, вот на этом всё и закончилось.
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юрий николаевич
1523083104
о переходах головина мечтает гинер, поэтому шлюхо-писаки и "продают" игрока куда угодно, так заманчиво ни о чем писать и притом получать деньги от "рекламодателя", а ВДРУГ найдется дурак и польстится на красивую обертку в которую завернули "гнилой товар" щлюхо-писаки.
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Masteralex
1523094902
Пора бы уже законодательно запретить бывшим футболистам быть футбольными экспертами после 60, а то это просто ****** стыд какой-то
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_Kesh_Suntar_
1523161992
Зачем Головину Арсенал, который не играет ЛЧ! )
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