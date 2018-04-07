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    Пономарев: «Не понимаю, как всерьез можно говорить про переход Головина в «Арсенал». Мальчишка играет в дворовый футбол»

    Футбольный эксперт Владимир Пономарев прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника ЦСКА Александра Головина в «Арсенал».

    В первом матче 1/4 финала Лиги Европы против «канониров» (1:4) россиянин забил единственный гол команды со штрафного удара.

    «Не понимаю, как всерьeз можно говорить про его переход в «Арсенал». Мальчишка пока играет в дворовый футбол. Он не вовремя отдаeт мяч, играет для себя, играет как хочет и как умеет. Когда партнeр открывается – ему нужно отдавать мяч либо в ноги, либо на ход, а сможет ли Головин это делать в «Арсенале» при таких скоростях?!

    Вряд ли. Не только на большой скорости, но ещe и вовремя, и ещe в ограниченном пространстве, и при этом точный пас в ногу. У нас о таком футболе совсем забыли, даже комментаторы по ходу матчей на это внимание не обращают», – сказал Пономарев.

    Самый важный гол в карьере Головина. Ждем в «Арсенале»?

    Источник: Rusfootball.info

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    07.04.2018 01:23
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 8 апреля 2018, 07:33

      Зачем Головину Арсенал, который не играет ЛЧ! )

      1
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 7 апреля 2018, 15:40

      Пономарев - это дворовый футбольный эксперт )))))

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 7 апреля 2018, 12:55

      Пора бы уже законодательно запретить бывшим футболистам быть футбольными экспертами после 60, а то это просто ****** стыд какой-то

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset 7 апреля 2018, 11:42

      Так надо переходить и расти. Как он будет играть на уровне Арсенала, если за этот Арсенал он играть не будет?

      0
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      Рейтинг: +842

      sined1951 > bset 7 апреля 2018, 13:39

      Он будет играть в Арсенале на скамье для запасных.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 апреля 2018, 11:22

      в чем то прав, это для нашего чемпа наши игроки неплохого уровня а за рубежом серьезно к их способностям не относятся, там есть игроки покруче уровнем которые в состав не проходят.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 7 апреля 2018, 11:18

      Англичане воочую видели что кроме случайного гола ничего больше не показал.Так что ловить ему нечего в Англии.

      -1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 7 апреля 2018, 09:41

      Будем посмотреть... Пока у Сани одна задача - ЦСКА не ниже серебра.

      0
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 7 апреля 2018, 09:38

      о переходах головина мечтает гинер, поэтому шлюхо-писаки и "продают" игрока куда угодно, так заманчиво ни о чем писать и притом получать деньги от "рекламодателя", а ВДРУГ найдется дурак и польстится на красивую обертку в которую завернули "гнилой товар" щлюхо-писаки.

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      Рейтинг: +979

      directorpg > юрий николаевич 7 апреля 2018, 11:58

      Наверное, читая такие вот комментарии, Макаревич делает свои выводы о русском народе. Хотелось бы оскорблений.

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      Рейтинг: +6309

      порт 7 апреля 2018, 09:11

      А разве кто то серьёзно говорил что Головин куда то переходит? Так , кое кто из знакомых журналистов Головина, написал где то про переход, вот на этом всё и закончилось.

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 7 апреля 2018, 09:08

      Пусть и в дворовый - но играет, а не мучается.

      2
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