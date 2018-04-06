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  • Хоккеист Ковальчук зарабатывает в КХЛ больше Смолова и Кокорина

Хоккеист Ковальчук зарабатывает в КХЛ больше Смолова и Кокорина

6 апреля 2018, 21:20
13

Sports.ru опубликовал ежегодные отчеты по зарплатам игроков КХЛ и РФПЛ.

Больше всех из футболистов зарабатывает полузащитник «Зенита» Леандро Паредес (5 миллионов евро в год). В хоккее – игрок СКА Илья Ковальчук (3,6 миллиона).

Меньше Ковальчука в футболе получает, например, Александр Кокорин (3,3 миллиона – восьмое место) и Федор Смолов (2,9 миллиона – 10-е место).

Еще больше интересных фактов и цифр – в нашем материале.

Кто в России зарабатывает больше: футболисты или хоккеисты?

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (13)
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shinnik
1523039097
а выё..тся меньше.. Загадка?
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LOKO 4ever
1523039231
а что, давно у Кокоши то зп в минус пошла, помнится 4 ляма то получал за антифутбол...
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anatolich72
1523040492
Фамилия Ковальчук вызывает уважение в отличие от этих двух посредственностей.
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Бриг
1523041478
Илья-звезда мирового спорта, а эти - кто такие?
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Zenmaster
1523044820
Как никак теперь и Олимпийский чемпион -- есть за что платить !!!
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baden69
1523049070
Лучше сравните зп Ковальчука и Файзулина! Вот это профи... о нем уже практически все забыли, а он все еще деньги по контракту получает не выходя при этом на поле уже не первый год.
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Viktor781
1523054235
Ковальчук играет, а эти ......
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Юрий Б.
1523079731
Ковальчук - звезда, Таких в футболе России нет
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Полная Канистра
1523090903
а пердес за что столько получает??? особо то не видать его игры как топ игрока
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Мультибановый хрякозавр
1523102975
Ковальчук в год столетия хоккея ( 2008) в Квебеке (Канада) в финале ЧМ вытащил сборную России и сделал её Чемпионом Мира после 16-и летнего перерыва . В том матче мы горели Канаде 3-1, а в итоге победили 4-5. Илья забросил 4-ю и 5-ю победные шайбы. На рожи канадского эстеблишмента, присутствовавшего на матче, после игры больно было смотреть, ведь в год столетия хоккея они собирались праздновать ещё до матча, свято веря в свой успех. Ковальчук - Чемпион Мира, Чемпион ОИ и обладатель Кубка Стэнли А кто такие Смолов и Кокорин ? Чего они достигли, кроме Лопыревых, клубных пьянок и постоянного унижения в ЕК и в играх за сборную? Они по-сравнению с Ильёй Ковальчуком - ГРЯЗЬ и чего-то большего НЕ ДОСТОЙНЫ
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