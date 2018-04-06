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    Хоккеист Ковальчук зарабатывает в КХЛ больше Смолова и Кокорина

    Sports.ru опубликовал ежегодные отчеты по зарплатам игроков КХЛ и РФПЛ.

    Больше всех из футболистов зарабатывает полузащитник «Зенита» Леандро Паредес (5 миллионов евро в год). В хоккее – игрок СКА Илья Ковальчук (3,6 миллиона).

    Меньше Ковальчука в футболе получает, например, Александр Кокорин (3,3 миллиона – восьмое место) и Федор Смолов (2,9 миллиона – 10-е место).

    Еще больше интересных фактов и цифр – в нашем материале.

    Кто в России зарабатывает больше: футболисты или хоккеисты?

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.04.2018 21:20
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр 7 апреля 2018, 15:09

      Ковальчук в год столетия хоккея ( 2008) в Квебеке (Канада) в финале ЧМ вытащил сборную России и сделал её Чемпионом Мира после 16-и летнего перерыва . В том матче мы горели Канаде 3-1, а в итоге победили 4-5. Илья забросил 4-ю и 5-ю победные шайбы. На рожи канадского эстеблишмента, присутствовавшего на матче, после игры больно было смотреть, ведь в год столетия хоккея они собирались праздновать ещё до матча, свято веря в свой успех.

      Ковальчук - Чемпион Мира, Чемпион ОИ и обладатель Кубка Стэнли

      А кто такие Смолов и Кокорин ? Чего они достигли, кроме Лопыревых, клубных пьянок и постоянного унижения в ЕК и в играх за сборную? Они по-сравнению с Ильёй Ковальчуком - ГРЯЗЬ и чего-то большего НЕ ДОСТОЙНЫ

      2
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 7 апреля 2018, 11:49

      Ковальчук все-таки пришел в СКА из лучшей хоккейной лиги мира. а откуда пришли Кокорин и Смолов и за что им так платят?

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 апреля 2018, 11:48

      а пердес за что столько получает??? особо то не видать его игры как топ игрока

      1
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 7 апреля 2018, 08:42

      Ковальчук - звезда, Таких в футболе России нет

      1
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 7 апреля 2018, 03:55

      Думаю Кокорин по началу сезона ,заслуживал такую зарплату ,ну может чуток меньше (когда чутли не в каждом матче забивал)

      -1
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      Рейтинг: +840

      vovan55 7 апреля 2018, 01:41

      так по игре и зарплата, а многих футбольных "звёзд" пора перевести на ставку дворника...(от последних хоть польза есть)

      1
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 7 апреля 2018, 01:37

      Ковальчук играет, а эти ......

      4
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 7 апреля 2018, 00:17

      Главное(поверьте мне),чтобы Дацюк получал на ровне..Он-великий мастер!

      0
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      Рейтинг: +2390

      baden69 7 апреля 2018, 00:11

      Лучше сравните зп Ковальчука и Файзулина! Вот это профи... о нем уже практически все забыли, а он все еще деньги по контракту получает не выходя при этом на поле уже не первый год.

      3
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 6 апреля 2018, 23:00

      Как никак теперь и Олимпийский чемпион -- есть за что платить !!!

      2
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