Хоккеист Ковальчук зарабатывает в КХЛ больше Смолова и Кокорина

Ковальчук в год столетия хоккея ( 2008) в Квебеке (Канада) в финале ЧМ вытащил сборную России и сделал её Чемпионом Мира после 16-и летнего перерыва . В том матче мы горели Канаде 3-1, а в итоге победили 4-5. Илья забросил 4-ю и 5-ю победные шайбы. На рожи канадского эстеблишмента, присутствовавшего на матче, после игры больно было смотреть, ведь в год столетия хоккея они собирались праздновать ещё до матча, свято веря в свой успех.
Ковальчук - Чемпион Мира, Чемпион ОИ и обладатель Кубка Стэнли
А кто такие Смолов и Кокорин ? Чего они достигли, кроме Лопыревых, клубных пьянок и постоянного унижения в ЕК и в играх за сборную? Они по-сравнению с Ильёй Ковальчуком - ГРЯЗЬ и чего-то большего НЕ ДОСТОЙНЫ
Sports.ru опубликовал ежегодные отчеты по зарплатам игроков КХЛ и РФПЛ.
Больше всех из футболистов зарабатывает полузащитник «Зенита» Леандро Паредес (5 миллионов евро в год). В хоккее – игрок СКА Илья Ковальчук (3,6 миллиона).
Меньше Ковальчука в футболе получает, например, Александр Кокорин (3,3 миллиона – восьмое место) и Федор Смолов (2,9 миллиона – 10-е место).
Еще больше интересных фактов и цифр – в нашем материале.
Кто в России зарабатывает больше: футболисты или хоккеисты?