Хоккеист Ковальчук зарабатывает в КХЛ больше Смолова и Кокорина

Sports.ru опубликовал ежегодные отчеты по зарплатам игроков КХЛ и РФПЛ.

Больше всех из футболистов зарабатывает полузащитник «Зенита» Леандро Паредес (5 миллионов евро в год). В хоккее – игрок СКА Илья Ковальчук (3,6 миллиона).

Меньше Ковальчука в футболе получает, например, Александр Кокорин (3,3 миллиона – восьмое место) и Федор Смолов (2,9 миллиона – 10-е место).

Еще больше интересных фактов и цифр – в нашем материале.

Кто в России зарабатывает больше: футболисты или хоккеисты?