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    Кто в России зарабатывает больше: футболисты или хоккеисты?


    3
    Голосов: 13
    03.04.2018 16:10
    И там, и там в лидерах – клубы из Санкт-Петербурга.
    Sports.ru выпустил исследование зарплат клубов КХЛ. «Бомбардир» изучил список и сравнил его с доходами футболистов, которые ранее публиковал тот же источник. Ссылка на полное исследование – внизу этого материала.

    Лидеры рейтинга

    Главный по зарплате среди футболистов – полузащитник «Зенита» Леандро Паредес. Его годовой оклад равен 5 миллионов евро. Игроки хоккейного СКА тоже опережают все остальные клубы российского чемпионата. Илья Ковальчук и Павел Дацюк получают по 4,4 миллиона долларов каждый.

    Если переводить эту сумму в евро, она равняется приблизительно 3,6 миллионам (по курсу на сегодняшний день). Столько же получал Артем Дзюба до аренды в «Арсенал», меньше – Луис Адриано, Александр Кокорин и Федор Смолов. Только пять футболистов зарабатывают в России больше этой отметки.

    «Зенит» и СКА

    Не считая Дзюбы, в топ-50 рейтинга зарплат российского футбола попали 15 игроков «Зенита». Хоккейный СКА их немного переплюнул – от него представлены сразу 16 человек. Интересно, что хоккеисты СКА занимают первые четыре строчки рейтинга. За футболистами «Зенита» на вершине остались только первое и третье места.

    Самый высокооплачиваемый легионер КХЛ – голкипер СКА Микко Коскинен. Его зарплата составляет приблизительно 2,1 миллиона евро. Это немногим больше, чем зарабатывает в «Зените» аргентинец Эмилиано Ригони. Правда, остальные легионеры «Зенита» получают больше.

    Два ЦСКА

    Второй гегемон КХЛ – московский ЦСКА. Так случилось, что армейские клубы доминируют в лиге по зарплатам и результатам. 13 игроков ЦСКА получают оклад, цифры которого начинаются от миллиона евро. Главный из них – вратарь Илья Сорокин. Его годовой доход равняется деньгам Коскинена. При этом 22-летний Сорокин считается одним из самых талантливых российских вратарей.

    Его коллега по амплуа Игорь Акинфеев получает 2,5 миллиона, но он и старше Сорокина на девять лет. Символично, что именно вратарь зарабатывает больше всех и в футбольном ЦСКА. Но количественно с зарплатами тут сложнее. От футбольных армейцев в топ-50 рейтинга только шесть человек. Четыре из них – легионеры.

    Россияне и легионеры

    В российском хоккее доминируют наши игроки. Поэтому в десятке оказались сразу восемь хоккеистов из России. Футбол здесь намного отстает от хоккейного соперника. Только три российских игрока разбавляют лидерство легионеров. Восемь человек едва оказалось в топ-20. И это еще прогресс, потому что раньше попадали только четверо.

    В хоккее тоже жестко лимитированное количество легионеров. Но здесь куда лучше прослеживается формула, которую так хотят внедрить в российский футбол. Если иностранный хоккеист приезжает в Россию, он котируется по классу выше нашего. Коскинен, Коварж, Ландер, Доус – все они получают много, но выступают в ведущих клубах или хотя бы выделяются в лиге по результативности.

    Здесь есть свой Файзулин

    28-летний Егор Аверин из «Локомотива» резко сбавил в уровне игры. За два года он набрал суммарно только 38 очков – это всего на два больше, чем за один сезон-2015/16. Его высокая зарплата – 1,1 миллион евро, а «Локомотив» постоянно борется за высокие места в плей-офф. Получается это без существенного вклада Аверина. Для сравнения – столько же зарабатывает лидер «Салавата Юлаева» Линус Умарк, который почти вытащил уфимцев в финал Востока.

    Футболисты «Шинника» Аверину наверняка завидуют, но сравнивать его с ними – преступление. Зато Аверин чем-то напоминает Файзулина. В последний раз Виктора видели на поле больше двух лет назад. «Зенит» борется за место в тройке, играет в еврокубках, но Файзулин на все это смотрит со стороны. Виктор зарабатывает 2,2 миллиона – в два раза больше Аверина, но сопоставимо в сравнении возможностей видов спорта.

    Доус – Смолов

    Легионер «Барыса» Найджел Доус выступает в команде, которая в этом году даже не попала в плей-офф. Уже четыре сезона подряд Доус забрасывает больше 30 шайб и участвует в гонке бомбардиров. В зарплатной таблице он расположился на 14 месте с окладом почти в 1,5 миллиона евро. Из тех, кто обычно смотрит в спину топам, Доус – лучший.

    Его ситуация сильно похожа на положение Федора Смолова. В «Краснодаре» Смолов – лидер по голам и харизме. Его «Краснодар» пока сложно назвать топ-клубом даже по меркам российского футбола. В рейтинге зарплат Смолов оказался на границе десятки. Свои 2,9 миллиона евро он заслужил высокой результативностью – за неполные три сезона РФПЛ в «Краснодаре» Федор забил уже 50 голов.

    Немного о «Спартаке»

    Хоккейный «Спартак» все время пытается завлечь болельщиков и перетянуть на свою сторону футбольную диаспору. «Спартак» – народная команда в футболе и один из лидеров российской Премьер-лиги. Но с хоккеем все сложнее. В этом году «Спартак» едва попал в плей-офф, где проиграл принципиальным соперникам из ЦСКА все четыре матча первого раунда. Футболистам бы такое не простили, но за хоккей радуются.

    В топ-50 рейтинга зарплат попал только один хоккеист «Спартака». Это Александр Хохлачев, который зарабатывает миллион евро и выступает с довольно интересной статистикой. В 52 матчах чемпионата 24-летний нападающий набрал 50 очков. Тот случай, когда лидер оправдывает грамотно деньги. В футбольном «Спартаке» больше него зарабатывает, например, новичок Педро Роша. Он почти не играет и пока забил в российском чемпионате только один гол.

    Клубы и суммы

    В топ-10 футбольного рейтинга представлены пять различных команд. Этому способствовала аренда Дзюбы в «Арсенал». В хоккее подобные соглашения между клубами КХЛ не практикуются, поэтому и команд в десятке всего четыре. Примерно 23,4 миллиона евро заставляет общий годовой заработок топ-10 хоккеистов рейтинга, 37,5 – футболистов. КХЛ – главная хоккейная лига Европы, но на зарплаты в ней тратится существенно меньше, чем в футбольной России.

    Полностью исследование Sports.ru смотрите здесь.

    Что мы узнали из нового рейтинга зарплат российского футбола

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Инстаграм Павла Дацюка
    Рейтинг: 3 Голосов: 13
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +475

      sandutzu 6 апреля 2018, 17:29


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      0
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 6 апреля 2018, 16:48

      и посмотрите на уровень российского хоккея и российского футбола

      0
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 5 апреля 2018, 11:21

      Да, Газпром спонсирует Зенит и СКА, а миллиардер Тимченко является президентом.
      Но не стоит забывать что команды играют 60 матчей в регулярном чемпионате и в случае с Зенит и СКА, в городе только 1 команда в футболе и хоккее, соответственно и болельщиков у нее больше, а также больше болельщиков смотрят ее хоккейный матчи по телевизору, больше прибыли от продажи символики и прочего уходят этим командам, в то время как в той же Москве это цифры разделяются между несколькими клубами.

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 4 апреля 2018, 12:45

      Хорошие спонсоры у армейцев...

      0
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      Рейтинг: +234

      Кнут Юхансон 4 апреля 2018, 09:23

      Деньги то народные, не жалко...

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 4 апреля 2018, 08:10

      Шуты и клоуны всегда питались с королевского стола ........

      1
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 4 апреля 2018, 06:27

      если месяц не платить игрокам Зенита и СКА зарплату, можно было бы построить много много спортивных площадок для детей!!! или наверное один небольшой стадион!!

      4
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    • ...
      Рейтинг: -34

      ninakopernik 4 апреля 2018, 06:14

      Медики бьют тревогу: бoльшинcтвo nрoдуктов на нaших cтoлaх и в хoлодильникe зарaжены невидимыми nарaзитами!Эта заразa накaпливаeтся в нашем oрганизмe и вызываeт большинство болeзней (в том числе рaк).Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться. Вот статья минздрава как спасти себя и своих близких --- https://goo.gl/nsSwEp

      -2
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      Рейтинг: +305

      Strig 4 апреля 2018, 05:51

      Получают до Х"Я и за наш счёт!

      1
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      Рейтинг: +90

      Alex76 3 апреля 2018, 21:34

      В КХЛ хотя бы видна отдача от этих денег.

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