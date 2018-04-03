Кто в России зарабатывает больше: футболисты или хоккеисты?

И там, и там в лидерах – клубы из Санкт-Петербурга.

Sports.ru выпустил исследование зарплат клубов КХЛ. «Бомбардир» изучил список и сравнил его с доходами футболистов, которые ранее публиковал тот же источник. Ссылка на полное исследование – внизу этого материала.

Лидеры рейтинга

Главный по зарплате среди футболистов – полузащитник «Зенита» Леандро Паредес. Его годовой оклад равен 5 миллионов евро. Игроки хоккейного СКА тоже опережают все остальные клубы российского чемпионата. Илья Ковальчук и Павел Дацюк получают по 4,4 миллиона долларов каждый.

Если переводить эту сумму в евро, она равняется приблизительно 3,6 миллионам (по курсу на сегодняшний день). Столько же получал Артем Дзюба до аренды в «Арсенал», меньше – Луис Адриано, Александр Кокорин и Федор Смолов. Только пять футболистов зарабатывают в России больше этой отметки.

«Зенит» и СКА

Не считая Дзюбы, в топ-50 рейтинга зарплат российского футбола попали 15 игроков «Зенита». Хоккейный СКА их немного переплюнул – от него представлены сразу 16 человек. Интересно, что хоккеисты СКА занимают первые четыре строчки рейтинга. За футболистами «Зенита» на вершине остались только первое и третье места.

Самый высокооплачиваемый легионер КХЛ – голкипер СКА Микко Коскинен. Его зарплата составляет приблизительно 2,1 миллиона евро. Это немногим больше, чем зарабатывает в «Зените» аргентинец Эмилиано Ригони. Правда, остальные легионеры «Зенита» получают больше.

Два ЦСКА

Второй гегемон КХЛ – московский ЦСКА. Так случилось, что армейские клубы доминируют в лиге по зарплатам и результатам. 13 игроков ЦСКА получают оклад, цифры которого начинаются от миллиона евро. Главный из них – вратарь Илья Сорокин. Его годовой доход равняется деньгам Коскинена. При этом 22-летний Сорокин считается одним из самых талантливых российских вратарей.

Его коллега по амплуа Игорь Акинфеев получает 2,5 миллиона, но он и старше Сорокина на девять лет. Символично, что именно вратарь зарабатывает больше всех и в футбольном ЦСКА. Но количественно с зарплатами тут сложнее. От футбольных армейцев в топ-50 рейтинга только шесть человек. Четыре из них – легионеры.

Россияне и легионеры

В российском хоккее доминируют наши игроки. Поэтому в десятке оказались сразу восемь хоккеистов из России. Футбол здесь намного отстает от хоккейного соперника. Только три российских игрока разбавляют лидерство легионеров. Восемь человек едва оказалось в топ-20. И это еще прогресс, потому что раньше попадали только четверо.

В хоккее тоже жестко лимитированное количество легионеров. Но здесь куда лучше прослеживается формула, которую так хотят внедрить в российский футбол. Если иностранный хоккеист приезжает в Россию, он котируется по классу выше нашего. Коскинен, Коварж, Ландер, Доус – все они получают много, но выступают в ведущих клубах или хотя бы выделяются в лиге по результативности.

Здесь есть свой Файзулин

28-летний Егор Аверин из «Локомотива» резко сбавил в уровне игры. За два года он набрал суммарно только 38 очков – это всего на два больше, чем за один сезон-2015/16. Его высокая зарплата – 1,1 миллион евро, а «Локомотив» постоянно борется за высокие места в плей-офф. Получается это без существенного вклада Аверина. Для сравнения – столько же зарабатывает лидер «Салавата Юлаева» Линус Умарк, который почти вытащил уфимцев в финал Востока.

Футболисты «Шинника» Аверину наверняка завидуют, но сравнивать его с ними – преступление. Зато Аверин чем-то напоминает Файзулина. В последний раз Виктора видели на поле больше двух лет назад. «Зенит» борется за место в тройке, играет в еврокубках, но Файзулин на все это смотрит со стороны. Виктор зарабатывает 2,2 миллиона – в два раза больше Аверина, но сопоставимо в сравнении возможностей видов спорта.

Доус – Смолов

Легионер «Барыса» Найджел Доус выступает в команде, которая в этом году даже не попала в плей-офф. Уже четыре сезона подряд Доус забрасывает больше 30 шайб и участвует в гонке бомбардиров. В зарплатной таблице он расположился на 14 месте с окладом почти в 1,5 миллиона евро. Из тех, кто обычно смотрит в спину топам, Доус – лучший.

Его ситуация сильно похожа на положение Федора Смолова. В «Краснодаре» Смолов – лидер по голам и харизме. Его «Краснодар» пока сложно назвать топ-клубом даже по меркам российского футбола. В рейтинге зарплат Смолов оказался на границе десятки. Свои 2,9 миллиона евро он заслужил высокой результативностью – за неполные три сезона РФПЛ в «Краснодаре» Федор забил уже 50 голов.

Немного о «Спартаке»

Хоккейный «Спартак» все время пытается завлечь болельщиков и перетянуть на свою сторону футбольную диаспору. «Спартак» – народная команда в футболе и один из лидеров российской Премьер-лиги. Но с хоккеем все сложнее. В этом году «Спартак» едва попал в плей-офф, где проиграл принципиальным соперникам из ЦСКА все четыре матча первого раунда. Футболистам бы такое не простили, но за хоккей радуются.

В топ-50 рейтинга зарплат попал только один хоккеист «Спартака». Это Александр Хохлачев, который зарабатывает миллион евро и выступает с довольно интересной статистикой. В 52 матчах чемпионата 24-летний нападающий набрал 50 очков. Тот случай, когда лидер оправдывает грамотно деньги. В футбольном «Спартаке» больше него зарабатывает, например, новичок Педро Роша. Он почти не играет и пока забил в российском чемпионате только один гол.

Клубы и суммы

В топ-10 футбольного рейтинга представлены пять различных команд. Этому способствовала аренда Дзюбы в «Арсенал». В хоккее подобные соглашения между клубами КХЛ не практикуются, поэтому и команд в десятке всего четыре. Примерно 23,4 миллиона евро заставляет общий годовой заработок топ-10 хоккеистов рейтинга, 37,5 – футболистов. КХЛ – главная хоккейная лига Европы, но на зарплаты в ней тратится существенно меньше, чем в футбольной России.

Полностью исследование Sports.ru смотрите здесь.

Что мы узнали из нового рейтинга зарплат российского футбола