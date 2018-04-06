Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о шансах «красных дьяволов» на чемпионство в АПЛ.

«Моя мотивация – второе место. Я по-прежнему хочу остаться в топ-4, поскольку математически мы еще можем выйти из нее. Так что топ-4 – это главная цель, и я не скрываю, какая цель идет следом.

С практической точки зрения не имеет значения, какое место в четверке ты занимаешь: четвертое, третье или второе. Все абсолютно одинаково – ты не выигрываешь титул и проходишь в Лигу чемпионов», – сказал Моуринью.

«МЮ» занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. Завтра команда Моуринью проведет матч против «Манчестер Сити». В случае победы «горожане» станут чемпионами.