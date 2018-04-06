Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью: «Моя мотивация – второе место»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о шансах «красных дьяволов» на чемпионство в АПЛ.

    «Моя мотивация – второе место. Я по-прежнему хочу остаться в топ-4, поскольку математически мы еще можем выйти из нее. Так что топ-4 – это главная цель, и я не скрываю, какая цель идет следом.

    С практической точки зрения не имеет значения, какое место в четверке ты занимаешь: четвертое, третье или второе. Все абсолютно одинаково – ты не выигрываешь титул и проходишь в Лигу чемпионов», – сказал Моуринью.

    «МЮ» занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. Завтра команда Моуринью проведет матч против «Манчестер Сити». В случае победы «горожане» станут чемпионами.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.04.2018 19:05
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 7 апреля 2018, 10:07

      Свершилось! Королева осознала реалии! Кто помнит когда последний раз он Спешл Уан в отношении себя использовал ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      Madiyar_7sk 7 апреля 2018, 06:26

      "Моя мотивация - второе место". Да ты придурок Моуринью.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11