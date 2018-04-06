Варга: «Думаю, болельщики «Арсенала» и Венгер по достоинству оценили игру Головина»

Футбольный агент Шандор Варга оценил игру полузащитника ЦСКА Александра Головина в первом матча 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом» (1:4), в котором футболист забил гол прямым ударом со штрафного.

Ранее СМИ неоднократно сообщали, что 21-летний россиянин находится в сфере интересов «канониров» и лично главного тренера лондонцев Арсена Венгера.

– Головин забил красивый мяч со штрафного. После такого можно сразу заключать контракт?

– (Смеется.) Нет, это не тот клуб и не тот случай, когда за один гол будут кого-то подписывать. Головин был близок, к тому, чтобы перейти в «Арсенал», велись переговоры. Там ведут серьезное наблюдение за Александром, даже за тем, как он работает без мяча. Но, повторю, лондонцы не станут брать человека из-за одного успешного ттд. Конечно, это очень красивый мяч, но не он является главной причиной потенциального перехода.

– А вот болельщики «Арсенала» остались в восторге. Раньше они что-то слышали об Александре, и он приехал и сотворил шедевр.

– Естественно. Но большинство английских фанов отлично разбираются в футболе. Мне очень понравился момент, когда Олег Лужный, отыгравший четыре года в «Арсенале» и перешедший в «Вулверхэмптон», вышел на поле «Хайбери» (прим. – бывший стадион «Арсенала») против лондонцев. Он не был звездой, не забивал голы, но как его встретили трибуны! Даже Арсен Венгер удивился и сказал мне после матча: «Не думал, что его так оценят зрители!». Оваций Лужный получил даже больше, чем капитан хозяев Тьерри Анри. Любой подкат, отбор, бойцовские качества – все это люди ценят. Но это ничуть не уменьшает заслуг Головина, который забил прекрасный мяч. Уверен, что и болельщики, и Венгер по достоинству оценили его игру.