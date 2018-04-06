Веденеев: «Занять второе место «Зениту» помогут высочайшие самоотдача и дисциплина. Других козырей у петербуржцев нет»

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев считает, что спасти сезон петербуржцам поможет только завоевание второго места в РФПЛ, дающего право на прямое попадание в Лигу чемпионов. По его словам, решить эту задачу сине-бело-голубые смогут лишь за счет самоотдачи и дисциплины.

– «Зенит» провалил сезон?

– Если удастся команде, на которую обрушились травмы и все известные невзгоды, выкарабкаться из нынешней ситуации, то вовсе нет.

– Куда должен выкарабкаться «Зенит», чтобы уйти из-под огня критики?

– На второе итоговое место как минимум, которое дает прямую путевку в Лигу чемпионов. Если «Зенит» финиширует вторым после прихода нового тренера, создания команды практически заново и после потери Кокорина, Мамманы, Дзюбы, Шатова, и не только, то результат будет приемлемым.

– Как подняться на второе место, если полно ошибок?

– В отличие от обороны ЦСКА и «Спартака» линия обороны «Зенита» вполне живая, и это уже немало. Я уже говорил: у нынешнего «Зенита» этой весной только один путь решения задачи – высочайшие самоотдача и дисциплина, которые, впрочем, надо еще проявить. Других козырей, увы, у «Зенита» нет.

После 24 матчей «Зенит» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РФПЛ, отставая от идущего вторым «Спартака» на пять очков и имея при этом игру в запасе.