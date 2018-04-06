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    Веденеев: «Занять второе место «Зениту» помогут высочайшие самоотдача и дисциплина. Других козырей у петербуржцев нет»

    Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев считает, что спасти сезон петербуржцам поможет только завоевание второго места в РФПЛ, дающего право на прямое попадание в Лигу чемпионов. По его словам, решить эту задачу сине-бело-голубые смогут лишь за счет самоотдачи и дисциплины.

    – «Зенит» провалил сезон?

    – Если удастся команде, на которую обрушились травмы и все известные невзгоды, выкарабкаться из нынешней ситуации, то вовсе нет.

    – Куда должен выкарабкаться «Зенит», чтобы уйти из-под огня критики?

    – На второе итоговое место как минимум, которое дает прямую путевку в Лигу чемпионов. Если «Зенит» финиширует вторым после прихода нового тренера, создания команды практически заново и после потери Кокорина, Мамманы, Дзюбы, Шатова, и не только, то результат будет приемлемым.

    – Как подняться на второе место, если полно ошибок?

    – В отличие от обороны ЦСКА и «Спартака» линия обороны «Зенита» вполне живая, и это уже немало. Я уже говорил: у нынешнего «Зенита» этой весной только один путь решения задачи – высочайшие самоотдача и дисциплина, которые, впрочем, надо еще проявить. Других козырей, увы, у «Зенита» нет.

    После 24 матчей «Зенит» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РФПЛ, отставая от идущего вторым «Спартака» на пять очков и имея при этом игру в запасе.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    06.04.2018 15:32
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +14

      am1975 7 апреля 2018, 12:58

      прикольно звучит самоотдача типо другие не будут выкладываться
      у локо золото маячит у спартака календарь хорош ,но выкладыватся
      будут только бакланы.

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 7 апреля 2018, 09:21

      Шансы есть, а игры-то всё ещё не видно.................Может появится!?

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 апреля 2018, 20:49

      Высочайшая самоотдача будет и у конкурентов Зенита.

      5
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 6 апреля 2018, 19:29

      - Веденеев!, судя по вашим умозаключениям, Вы - либо холодный психопат, либо марсианин) Да Вы хоть Роналду с Месси выпустите в составе "Зенита", Ваш максимум - 63 очка!, Локо - 67, Спартак - 65...и при чём здесь ваши "высочайшие самоотдача и дисциплина"!?, математику в школе учили? или прогуливали...Вы для начала Краснодар "порвите"...

      2
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      Рейтинг: +981

      Чехов на Садовой 6 апреля 2018, 19:26

      Как это нет козырей ? А Газпрём - национальное достояние?!!

      0
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 6 апреля 2018, 19:19

      Этих козырей у Зенита я тоже пока не заметил. Завтра поглядим.

      1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 6 апреля 2018, 18:44

      Нет есть, мастерство футболистов, ты себя одного мастером считаешь ?

      3
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат > Zubo 6 апреля 2018, 19:24

      Каких футболистов? Заболотного? Ерохина? Оздоева? Мевли? Набиулина? Или мастерство 4 аргентинцев? Так их всего четверо, а на поле должно быь 11 человек.

      1
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      ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo > Вомбат 6 апреля 2018, 21:42

      Я считаю в Зените есть мастера: Кришито, Лунёв, Паредес, Иванович, Дриуси, надеюсь оправятся от травм Кузяев и может Кокорин, ещё два месяца играть, дело не в том что их не 11, вопрос же был что нет других козырей, даже если четыре , они что не козыри ? Понял что я хотел сказать ?

      5
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 6 апреля 2018, 18:12

      "Поздно пить Боржоми, когда печень отказала"...надо было играть нормально в начале сезона....Локо и Спартак так просто не уступит...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +512

      gari69 6 апреля 2018, 17:33

      Есть козырь-- €

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 6 апреля 2018, 16:51

      Там каждый играет за себя, нет команды!

      1
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