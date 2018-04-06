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  • Веденеев: «Занять второе место «Зениту» помогут высочайшие самоотдача и дисциплина. Других козырей у петербуржцев нет»

Веденеев: «Занять второе место «Зениту» помогут высочайшие самоотдача и дисциплина. Других козырей у петербуржцев нет»

6 апреля 2018, 15:32
19

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев считает, что спасти сезон петербуржцам поможет только завоевание второго места в РФПЛ, дающего право на прямое попадание в Лигу чемпионов. По его словам, решить эту задачу сине-бело-голубые смогут лишь за счет самоотдачи и дисциплины.

– «Зенит» провалил сезон?

– Если удастся команде, на которую обрушились травмы и все известные невзгоды, выкарабкаться из нынешней ситуации, то вовсе нет.

– Куда должен выкарабкаться «Зенит», чтобы уйти из-под огня критики?

– На второе итоговое место как минимум, которое дает прямую путевку в Лигу чемпионов. Если «Зенит» финиширует вторым после прихода нового тренера, создания команды практически заново и после потери Кокорина, Мамманы, Дзюбы, Шатова, и не только, то результат будет приемлемым.

– Как подняться на второе место, если полно ошибок?

– В отличие от обороны ЦСКА и «Спартака» линия обороны «Зенита» вполне живая, и это уже немало. Я уже говорил: у нынешнего «Зенита» этой весной только один путь решения задачи – высочайшие самоотдача и дисциплина, которые, впрочем, надо еще проявить. Других козырей, увы, у «Зенита» нет.

После 24 матчей «Зенит» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РФПЛ, отставая от идущего вторым «Спартака» на пять очков и имея при этом игру в запасе.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Веденеев Сергей
Комментарии (19)
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Бакланы доедают крышу
1523018239
Какое второе место? какая ЛЧ? зенит мимо ЛЕ бы не пролететь
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nik55
1523018918
мечтать не вредно
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Viktor781
1523022511
У нас тренер больной. Сменить надо. Вот и козырь.
Ответить
Федя Кабак
1523022663
Там каждый играет за себя, нет команды!
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gari69
1523025198
Есть козырь-- €
Ответить
a-rakhmatov
1523027577
"Поздно пить Боржоми, когда печень отказала"...надо было играть нормально в начале сезона....Локо и Спартак так просто не уступит...
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Zubo
1523029470
Нет есть, мастерство футболистов, ты себя одного мастером считаешь ?
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Вомбат
1523031565
Этих козырей у Зенита я тоже пока не заметил. Завтра поглядим.
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кеша_КБ
1523032144
- Веденеев!, судя по вашим умозаключениям, Вы - либо холодный психопат, либо марсианин) Да Вы хоть Роналду с Месси выпустите в составе "Зенита", Ваш максимум - 63 очка!, Локо - 67, Спартак - 65...и при чём здесь ваши "высочайшие самоотдача и дисциплина"!?, математику в школе учили? или прогуливали...Вы для начала Краснодар "порвите"...
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zigbert
1523036989
Высочайшая самоотдача будет и у конкурентов Зенита.
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