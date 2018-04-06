Бельерин: «Счет 4:1 вполне устраивает «Арсенал»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин рассказал, что его команда отправится в Москву на ответный четвертьфинальный матч с ЦСКА с позитивным настроем.

«Вся команда довольна этим результатом. Конечно, мы планировали сыграть на ноль, но все равно отправимся в Россию на позитиве. Если мы не допустим серьезных ошибок в ответном матче, то выйдем в полуфинал турнира.

После перерыва мы понимали, что ЦСКА придется атаковать во втором тайме. А нам надо было забивать еще, у нас была куча моментов для этого. Но и счет 4:1 нас вполне устраивает.

Если бы победа была с меньшим счетом, то тогда мы бы жалели об упущенных шансах. А так мы довольны тем преимуществом, что смогли добыть в Лондоне», – сказал Бельерин.

Первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» – ЦСКА завершился со счетом 4:1.Ответная встреча состоится в Москве 12 апреля.

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