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    Бельерин: «Счет 4:1 вполне устраивает «Арсенал»

    Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин рассказал, что его команда отправится в Москву на ответный четвертьфинальный матч с ЦСКА с позитивным настроем.

    «Вся команда довольна этим результатом. Конечно, мы планировали сыграть на ноль, но все равно отправимся в Россию на позитиве. Если мы не допустим серьезных ошибок в ответном матче, то выйдем в полуфинал турнира.

    После перерыва мы понимали, что ЦСКА придется атаковать во втором тайме. А нам надо было забивать еще, у нас была куча моментов для этого. Но и счет 4:1 нас вполне устраивает.

    Если бы победа была с меньшим счетом, то тогда мы бы жалели об упущенных шансах. А так мы довольны тем преимуществом, что смогли добыть в Лондоне», – сказал Бельерин.

    Первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» – ЦСКА завершился со счетом 4:1.Ответная встреча состоится в Москве 12 апреля.

    «Арсенал» разгромил ЦСКА. И это нормально

    Источник: ФК «Арсенал»

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    06.04.2018 10:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 7 апреля 2018, 04:07

      А если 3:0 в Москве?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 6 апреля 2018, 11:02

      отыграться нереально

      0
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