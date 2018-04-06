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  • Сорокин: «На ЧМ подобные ситуации как на матче с Францией не повторятся»

Сорокин: «На ЧМ подобные ситуации как на матче с Францией не повторятся»

6 апреля 2018, 09:54
1

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о причинах, которые повлияли на проблемы с проходом на трибуны в Санкт-Петербурге на матч РоссияФранция.

– Организация тестовых встреч не полностью лежит на оргкомитете. Значит, большие проблемы с проходом на трибуны в Санкт-Петербурге на матч Россия – Франция, это не к вам?

– Понимаете, наша задача не распределить ответственность и не наказать кого-то, цель – сработать как единая команда. Имею в виду город, собственника стадиона и оргкомитет. Сюда могут добавляться еще какие-то действующие лица, например, служба эксплуатации сооружения, если она не слита с владельцем арены. Словом, есть набор групп организаторов. И вот все они обязаны стать одним механизмом. В том числе и ради этого существуют тестовые игры. Итоги которых потом обсуждаем все вместе.

– И все же, с чем была связана ситуация, когда люди попадали на сектора только в середине первого тайма? Тем более, речь об арене, где прошло множество встреч «Зенита» и значительная часть Кубка конфедераций, включая финал.

– Безусловно, разбирались в причинах. Тут сказалось несколько факторов, как объективных, так и субъективных. Начну со времени начала игры – люди ехали с работы в будний день, с вещами, в теплой одежде, что увеличивает время досмотра. Его осуществляли курсанты МВД – делали это тщательно, но сталкиваются они с подобным далеко не каждый день.

В ходе чемпионата мира проход на трибуны будет происходить несколько иначе, другие сотрудники станут проводить досмотровые мероприятия. Плюс летний период, когда объективно тратится меньше времени на осмотр. Мы же все помним Кубок конфедераций – тогда все было быстрее. Так что на чемпионате мира подобные ситуации не повторятся, абсолютно в этом уверен. Еще следует учитывать, что если львиная доля болельщиков придет на арену за десять минут до стартового свистка, захлебнется любой стадион. Поэтому продолжаем призывать зрителей приезжать заблаговременно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Франция
Комментарии (1)
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FanatSerj
1522999030
да нормально, на этом матче главное было не допустить какого нибудь ЧП, а то бы вони потом было.
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