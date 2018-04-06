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    Рейнгольд: «Головин молодец, поднял настроение»

    Футбольный эксперт, чемпион СССР в составе московского «Спартака» Валерий Рейнгольд отметил гол со штрафного в исполнении полузащитника ЦСКА Александра Головина в матче 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом» в Лондоне.

    «Головин поднял настроение. Идеальное исполнение штрафного. Наверняка Александр оттачивает это на тренировках, молодец парень.

    Счет стал равным, казалось, вот сейчас сгруппируйся и сделай что-нибудь. Увы, возраст берет свое. Мы абсолютно проиграли центр поля, а этого делать нельзя ни в коем случае. Вы ведь знаете, что говорят: покажите мне вашу полузащиту, и я скажу, какая у вас команда.

    Сегодня ЦСКА показал, что наш футбол бледный. Одна из лучших команд России приехала в Лондон и четыре получила. Выводы пускай делают болельщики», – сказал Рейнгольд.

    Первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» – ЦСКА завершился со счетом 4:1.Ответная встреча состоится в Москве 12 апреля.

    «Арсенал» разгромил ЦСКА. И это нормально

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    06.04.2018 08:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 апреля 2018, 10:37

      Выводы не болельщики будут делать, а тренеры команды.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 6 апреля 2018, 10:30

      Не вижу большой проблемы. Для меня было 2 важных момента: мы забили и мы не поставили автобус. Не было страха, пытались навязывать свой футбол. У Реала с Ювентусом такая же разница голов. Значит между нами и Арсеналом такая же разница в классе, как между теми двумя? Да нисколько. Просто это футбол и тут может быть всякое. Но само поражение справедливо. Гончаренко итак ну очень многое выжал из наших игроков. Надеюсь, Гинер найдет деньги на игроков и тогда Гончаренко покажет все свое мастерство. Еще достижения Слуцкого переплюнет.

      6
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > bset 6 апреля 2018, 10:48

      Ты сам то веришь в то, что написал?!
      Вчера могли 12 от Арсенала получить!
      Гинер бизнесмен, тренер получает столько же, сколько игроки на лавке, а спросу в 100 раз больше! Дзагоева и Вертблума пора на цепь посадить, защиту всю менять, а то работающие пенсионеры задолбали!
      В академии много молодёжи у ЦСКА, ростите, нет же, Гинеру бабло нужно, вот и проплачивает победы в ЧР, что бы кубки попасть! Думаешь зачем он в РФС сидит?!

      -2
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      Рейтинг: +24996

      bset > Dimon 007 6 апреля 2018, 11:26

      Как же мы до 1/4 дошли, покупая победы в ЧР?) И Зениту, наверное, заплатили, чтобы выше их оказаться. А то у них денег мало.

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      Рейтинг: +1154

      Стаz > Dimon 007 6 апреля 2018, 11:31

      Предъяви доказательства, что ЦСКА проплачивает победы, это серьезное уголовное преступление. Беги пиши заявление скорее.

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