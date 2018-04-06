Рейнгольд: «Головин молодец, поднял настроение»

Футбольный эксперт, чемпион СССР в составе московского «Спартака» Валерий Рейнгольд отметил гол со штрафного в исполнении полузащитника ЦСКА Александра Головина в матче 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом» в Лондоне.

«Головин поднял настроение. Идеальное исполнение штрафного. Наверняка Александр оттачивает это на тренировках, молодец парень.

Счет стал равным, казалось, вот сейчас сгруппируйся и сделай что-нибудь. Увы, возраст берет свое. Мы абсолютно проиграли центр поля, а этого делать нельзя ни в коем случае. Вы ведь знаете, что говорят: покажите мне вашу полузащиту, и я скажу, какая у вас команда.

Сегодня ЦСКА показал, что наш футбол бледный. Одна из лучших команд России приехала в Лондон и четыре получила. Выводы пускай делают болельщики», – сказал Рейнгольд.

Первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» – ЦСКА завершился со счетом 4:1.Ответная встреча состоится в Москве 12 апреля.

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