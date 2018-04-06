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Головин: «У ЦСКА есть шансы пройти «Арсенал»

6 апреля 2018, 00:15
37

Полузащитник ЦСКА Александр Головин подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала» (1:4).

«После перерыва хотели вернуться в игру, постараться сократить счет, но, к сожалению, не получилось. Будем стараться в ответной игре.

Думаю, шансы в ответном матче у нас, конечно, есть. «Арсенал» – это та команда, которая играет в футбол и дает играть сопернику», – сказал Головин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что ответная встреча ЦСКА – «Арсенал» пройдет 12 апреля в Москве.

«Арсенал» разгромил ЦСКА. И это нормально

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы ЦСКА Арсенал Головин Александр
Комментарии (37)
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la verdad
1522964915
Нет шансов...
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Челнинец
1522968041
есть шанс, если Арсенал не прилетит на матч)
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ZENIT84,
1522969949
что с мусой сделали в англии? не попадает не отдаёт.
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Диктор
1522990433
Да ты батенька в сказки веришь.
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neveldomha
1522990551
Тут даже шанса нет на то, чтобы не пропустить в ответке.
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нейтральныйкакникто
1522990821
Слова, не подкреплённые ни игрой самого Головина ,ни командой в целом. На чём основывается вывод Головина, не совсем понятно.Первый тайм показал , что есть что, во втором Арсенал просто сбавил обороты, поняв ,что и этого достаточно для общей победы и выхода в полуфинал
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mihail200606
1522991942
Можно утешать себя конечно.. Но Оборона просто пипец..именно она сводит шансы почти к нулю..
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Обер-КанцлерЪ
1522992963
То, что вы забьёте Арсеналу 3 мяча в Москве - ещё как-то можно себе представить (хотя и очень сложно). А вот то что не пропустите ни одного - просто нереально!
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OfaZavr
1523001876
лучше честно сказать шансов нет, если Арсенал в Москве забьет( а он точно забьет) то все. да и вообще трудно себе представить что ЦСКА забьет три при этом не пропустив.
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zigbert
1523013805
Шансы конечно есть ,но очень призрачные.
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