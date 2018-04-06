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    Головин: «У ЦСКА есть шансы пройти «Арсенал»

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала» (1:4).

    «После перерыва хотели вернуться в игру, постараться сократить счет, но, к сожалению, не получилось. Будем стараться в ответной игре.

    Думаю, шансы в ответном матче у нас, конечно, есть. «Арсенал» – это та команда, которая играет в футбол и дает играть сопернику», – сказал Головин в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Напомним, что ответная встреча ЦСКА – «Арсенал» пройдет 12 апреля в Москве.

    «Арсенал» разгромил ЦСКА. И это нормально

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.04.2018 00:15
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 апреля 2018, 14:23

      Шансы конечно есть ,но очень призрачные.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 апреля 2018, 11:04

      лучше честно сказать шансов нет, если Арсенал в Москве забьет( а он точно забьет) то все. да и вообще трудно себе представить что ЦСКА забьет три при этом не пропустив.

      5
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      Рейтинг: +136

      UmbroDon 6 апреля 2018, 10:42

      Да вы в створ ворот попасть не можете , о каком шансе может быть речь?

      0
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      Рейтинг: +7712

      mihail200606 6 апреля 2018, 10:21

      Уже по тому как легко забил арсенал первый гол(незасчитанный) появились нехорошие предчувствия..

      0
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      Рейтинг: +706

      111ax 6 апреля 2018, 09:46

      Головин молодец, он на сегодня самый яркий талант в нашем взрослом футболе. Обороны нет, но тут ничего не поделать пока Гинер не выплатит долги за стадион или пока молодежку не прокачают

      0
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 > 111ax 6 апреля 2018, 10:53

      Не соглашусь. Да, он выделяется, но у нас были игроки в Российском футболе, даже среди иностранных (Тихонов, Аршавин, Кержаков, Домингес, Халк, Карвальо, Вагнер и еще пару), которые буквально тащили за собой команды. Но он просто выделяется сейчас на фоне остальных. Если бы он был действительно талантливым, с большой буквы Т, то он смог бы и в одиночку вытянуть команду ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 6 апреля 2018, 09:19

      Головин: «У ЦСКА есть шансы пройти «Арсенал». Тульский. В случае,если он нам попадется в кубке России в следующем году")

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 6 апреля 2018, 08:36

      То, что вы забьёте Арсеналу 3 мяча в Москве - ещё как-то можно себе представить (хотя и очень сложно). А вот то что не пропустите ни одного - просто нереально!

      8
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      Рейтинг: +7712

      mihail200606 6 апреля 2018, 08:19

      Можно утешать себя конечно.. Но Оборона просто пипец..именно она сводит шансы почти к нулю..

      3
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 6 апреля 2018, 08:00

      Слова, не подкреплённые ни игрой самого Головина ,ни командой в целом. На чём основывается вывод Головина, не совсем понятно.Первый тайм показал , что есть что, во втором Арсенал просто сбавил обороты, поняв ,что и этого достаточно для общей победы и выхода в полуфинал

      2
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      Рейтинг: +4847

      neveldomha 6 апреля 2018, 07:55

      Тут даже шанса нет на то, чтобы не пропустить в ответке.

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