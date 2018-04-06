Головин: «У ЦСКА есть шансы пройти «Арсенал»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала» (1:4).

«После перерыва хотели вернуться в игру, постараться сократить счет, но, к сожалению, не получилось. Будем стараться в ответной игре.

Думаю, шансы в ответном матче у нас, конечно, есть. «Арсенал» – это та команда, которая играет в футбол и дает играть сопернику», – сказал Головин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что ответная встреча ЦСКА – «Арсенал» пройдет 12 апреля в Москве.

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