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    «Ювентус» претендует на Гризманна и Хименеса

    «Ювентус» вступил в борьбу за нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

    Отступные за француза, который также был тесно связан с возможным переходом в «Барселону» и «Манчестер Юнайтед», на данный момент составляют 100 миллионов евро.

    Несмотря на наличие в составе Пауло Дибалы, Марио Манджукича и Гонсало Игуаина, «бьянконери» готовы освежить нападение для укрепления своих шансов на европейской арене.

    Кроме того, «старая синьора» интересуется защитником «матрасников» Хосе-Марией Хименесом. В «Ювентусе» считают, что уругваец может помочь омолодить стареющую линию обороны команды.

    Источник: Football Espana

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    05.04.2018 15:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 6 апреля 2018, 13:19

      защиту не надо омолаживать, там и так есть молодежь, просто нужно давать им побольше шанса

      0
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 6 апреля 2018, 10:48

      Утка

      0
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      Рейтинг: +11

      cemetery 5 апреля 2018, 15:50

      Претендует)

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