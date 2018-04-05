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«Ювентус» претендует на Гризманна и Хименеса

5 апреля 2018, 15:13
3

«Ювентус» вступил в борьбу за нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

Отступные за француза, который также был тесно связан с возможным переходом в «Барселону» и «Манчестер Юнайтед», на данный момент составляют 100 миллионов евро.

Несмотря на наличие в составе Пауло Дибалы, Марио Манджукича и Гонсало Игуаина, «бьянконери» готовы освежить нападение для укрепления своих шансов на европейской арене.

Кроме того, «старая синьора» интересуется защитником «матрасников» Хосе-Марией Хименесом. В «Ювентусе» считают, что уругваец может помочь омолодить стареющую линию обороны команды.

Источник: Football Espana
Италия. Серия А Испания. Примера Ювентус Атлетико Гризманн Антуан Хименес Хосе-Мария
Комментарии (3)
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cemetery
1522932600
Претендует)
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Avatar 2
1523000903
Утка
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Dizayner
1523009977
защиту не надо омолаживать, там и так есть молодежь, просто нужно давать им побольше шанса
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