«Ювентус» претендует на Гризманна и Хименеса

«Ювентус» вступил в борьбу за нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

Отступные за француза, который также был тесно связан с возможным переходом в «Барселону» и «Манчестер Юнайтед», на данный момент составляют 100 миллионов евро.

Несмотря на наличие в составе Пауло Дибалы, Марио Манджукича и Гонсало Игуаина, «бьянконери» готовы освежить нападение для укрепления своих шансов на европейской арене.

Кроме того, «старая синьора» интересуется защитником «матрасников» Хосе-Марией Хименесом. В «Ювентусе» считают, что уругваец может помочь омолодить стареющую линию обороны команды.