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«Манчестер Юнайтед» нацелился на приобретение Виллиана

5 апреля 2018, 13:45
3

«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести полузащитника «Челси» Виллиана в ближайшее трансферное окно.

Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью надеялся подписать 29-летнего футболиста, с которым ранее работал в Лондоне, после переговоров с его представителями еще прошлым летом.

Если бразилец действительно пополнит ряды «красных дьяволов», то хавбек Хуан Мата может отправиться на выход.

В нынешнем сезоне Виллиан провел 47 матчей, записав на свой счет 13 голов и 11 результативных передач. Его соглашение с синими истекает в 2020 году.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Челси Манчестер Юнайтед Виллиан
Комментарии (3)
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Федя Кабак
1522926407
Хмм..а захотят ли в челси его продавать?!
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NeoNaTe
1522929541
санчеса хотели , купили вот и дрочитесь с ним..мешок с баблом стал, скупают а толку ноль
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zigbert
1522937302
Разбрасываться такими игроками Челси вряд ли будет.
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