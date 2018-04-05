Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Манчестер Юнайтед» нацелился на приобретение Виллиана

    «Манчестер Юнайтед» намерен приобрести полузащитника «Челси» Виллиана в ближайшее трансферное окно.

    Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью надеялся подписать 29-летнего футболиста, с которым ранее работал в Лондоне, после переговоров с его представителями еще прошлым летом.

    Если бразилец действительно пополнит ряды «красных дьяволов», то хавбек Хуан Мата может отправиться на выход.

    В нынешнем сезоне Виллиан провел 47 матчей, записав на свой счет 13 голов и 11 результативных передач. Его соглашение с синими истекает в 2020 году.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.04.2018 13:45
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 17:08

      Разбрасываться такими игроками Челси вряд ли будет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 5 апреля 2018, 14:59

      санчеса хотели , купили вот и дрочитесь с ним..мешок с баблом стал, скупают а толку ноль

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 5 апреля 2018, 14:06

      Хмм..а захотят ли в челси его продавать?!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11