«Манчестер Юнайтед» нацелился на приобретение Виллиана

«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести полузащитника «Челси» Виллиана в ближайшее трансферное окно.

Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью надеялся подписать 29-летнего футболиста, с которым ранее работал в Лондоне, после переговоров с его представителями еще прошлым летом.

Если бразилец действительно пополнит ряды «красных дьяволов», то хавбек Хуан Мата может отправиться на выход.

В нынешнем сезоне Виллиан провел 47 матчей, записав на свой счет 13 голов и 11 результативных передач. Его соглашение с синими истекает в 2020 году.